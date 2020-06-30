Самое большое стадо овец — в Дагестане Pixabay

Минсельхоз не ожидает дефицита баранины и ягнятины на внутреннем рынке из-за того, что с 1 июля эта продукция будет поставляться из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы в соответствии с правилами регионализации по ящуру, сообщает ТАСС. Ранее Россельхознадзор уточнял, что полного запрета на поставки баранины из этих округов не будет.



Регионализация по ящуру вводится для получения от Международного эпизоотического бюро (МЭБ) статуса благополучной по ящуру зоны для нескольких регионов России. В 2019 году таковыми признаны 52 региона страны. Официальный статус от МЭБ — один из важнейших элементов доступа российской продукции на рынки других стран, а ограничения, предусмотренные регионализацией, продиктованы международными нормами и не могут быть изменены Россельхознадзором, пишет «Коммерсантъ». Изменения коснутся вывоза не только баранины, но и говядины на кости, молока, молочной продукции, шкур от восприимчивых животных, не прошедших обработку, гарантирующую обезвреживание вируса.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев считает, что регионализация по ящуру может привести к дефициту баранины на внутреннем рынке, однако есть и другие регионы, которые занимаются производством этого вида мяса (например, Хакасия), но их объемов пока недостаточно, чтобы заместить «выпавшее» предложение. Также ограничения могут повлиять на инвестиционные проекты по выращиванию овец, особенно если для их реализации используются заемные средства. «Но изменения, скорее, могут привести к отсрочкам реализации проектов, чем к их отмене», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев. Однако он считает, что цели, которые должны быть достигнуты за счет ограничений, понятны и правильны.



Вице-президент ГК «Дамате» (реализует проект производства баранины в Ставропольском крае) Андрей Григоращенко говорит, что на практике введение подобных ограничений — это фактически закрытие внутреннего рынка для собственных производителей и запрет на использование транспортной и логистической инфраструктуры в большинстве субъектов для экспорта продукции из регионов без статуса МЭБ по ящуру. «Для отрасли мясного овцеводства и для экономики регионов, на которые приходится основная часть всего производства мяса и шерсти овец в России, введение подобных ограничений будет иметь катастрофические последствия», — прокомментировал «Агроинвестору» Григоращенко.



Он также считает, что наращивание экспорта не изменит эту ситуацию, так как основной импортер российской баранины — Иран — сейчас существенно сокращает закупки, а для поставок в другие страны российская овцеводческая отрасль еще не полностью готова. Для «Дамате» ограничения на вывоз грозят приостановкой проекта по производству баранины в СКФО, так как компания просто не сможет реализовывать свою продукцию на большей части России, ранее рассказывал «Коммерсанту» Григоращенко.



Президент Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин ранее говорил, что Россия должна выполнять все международные требования, вступив в МЭБ. Соответственно, если Россельхознадзор меняет статусы регионов по разным опасным болезням, то это дело ветеринаров, и как это влияет на экономику — вопрос не первой очереди. Он считает, что необходимо поддерживать любые мероприятия, направленные на обеспечение эпизоотического благополучия и на поддержание статусов регионов или страны, которые бы позволяли вывозить продукцию за рубеж. «Иначе всю отрасль ждут печальные последствия, а не только отдельные регионы. Поэтому, когда такие ограничения вводятся, регионы начинают думать, как обеспечить высокий уровень биологической безопасности», — добавлял он.



В конце февраля Юшин говорил, что на мелкий рогатый скот приходится около 2,5% от общего потребления мяса, но достоверно оценить объем российского рынка баранины сложно из-за отсутствия статистики и того, что этот сегмент часто работает «в серую». По словам Корнеева, на спрос на баранину сильно повлияло значительное сокращение сегмента HoReCa, тогда как в ритейле он остался почти неизменным. Сейчас спрос на этот вид мяса постепенно восстанавливается за счет открытия рынков, поскольку большая часть баранины продается именно через них. «В регионах Центра в период ограничений по коронавирусу продажи падали до 80-85% от докарантинных», — добавляет Корнеев.



По данным «Центра агроаналитики» Минсельхоза, крупнейшими регионом России по поголовью овец является Дагестан. В регионе насчитывается 4,6 млн овец. В этом году на развитие овцеводства в республике будет направлено 343,1 млн руб. (в 2019 году — 300 млн руб.). На втором месте в рейтинге Калмыкия, где более 2,2 млн овец. В весеннюю расплодную кампанию в регионе было получено свыше 1 млн ягнят. Третье место по поголовью овец занимает Ставропольский край — более 1,5 млн животных. Все эти регионы являются неблагополучными по критериям МЭБ.



Минсельхоз отмечает, что поддерживает развитие производства баранины и ее переработки, в частности, участники рынка могут получить льготные кредиты. Также овцеводческие хозяйства могут рассчитывать на возмещение части прямых понесенных затрат, в том числе на создание комплексов мясного направления в размере 20% от фактической стоимости объекта. Также ведомство рассматривает возможность оказания поддержки на 1 кг баранины, реализованной на переработку.

