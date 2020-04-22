Производство баранины на Ставрополье вырастет на треть

В Ставропольском крае родились первые ягнята в рамках проекта по производству баранины, который реализует компания «Дамате». Планируется, что за его счет к общему производству этого вида мяса будет ежегодно прибавляться до 10 тыс. т. Сейчас в регионе производится 26 тыс. т баранины в год, сообщил в своем Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.



Молодняк получен от скрещивания животных ценных пород. Они появились на опытной станции Всероссийского НИИ козоводства и овцеводства под Ставрополем и в хозяйствах компании «Ставропольский фермер», которую инвестор выбрал управляющим проекта. До конца месяца ожидается рождение еще 700 ягнят, уточняет Владимиров.



Как сообщал ранее краевой Минсельхоз, реализация проекта по производству баранины на Ставрополье включает создание мясоперерабатывающего завода, племенных и откормочных площадок. «Сейчас «Дамате» реконструирует откормочную площадку в селе Ачикулак [в Нефтекумском городском округе], создает там условия для того, чтобы она стала крупнейшей на Северном Кавказе», — написал Владимиров.



Председатель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин ранее рассказывал «Агроинвестору», что сейчас выращивание мелкого рогатого скота в России довольно развито, но его убой и переработка находятся в начальной стадии. Однако уже намечается тенденция промышленной переработки, упаковки и расширения каналов реализации баранины. По оценке Юшина, на долю баранины в среднем приходится чуть более 2% от всего мясного рынка, но в некоторых регионах этот показатель выше.



Также, по его словам, у российской баранины очень хороший экспортный потенциал. Очевидно, что ее потребление будет расти, а климатические изменения в традиционных странах-экспортерах, прежде всего это Австралия, могут привести к резкому снижению поставок мяса на мировой рынок. У России хорошие перспективы, учитывая ее логистическую близость ко многим странам-потребителям. «Есть, например, совершенно бездонный рынок Ирана. Также есть Саудовская Аравия, которая готова брать нашу баранину в любом количестве, а импорт туда составляет 150-200 тыс. т, — говорит президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. — Нужно еще учитывать то, что австралийская и новозеландская баранина становятся малодоступными из-за цены. Так что, конечно, спрос на баранину сейчас превышает предложение». По словам Юшина, Россия может нарастить экспорт баранины с 12,5 тыс. т до 30 тыс. т в год.



Ранее «Дамате» сообщала о подписании более 20 договоров оказания услуг по развитию овцеводства с главами фермерских хозяйств Ставропольского края. Сотрудничество позволит увеличить показатели плодовитости и фертильности, в том числе за счет применения передовых технологий генетики животных, а также снизить заболеваемость и повысить сохранность стада.



«Дамате» развивает параллельно несколько направлений бизнеса: производство и переработка индейки, молочное животноводство, переработка молока и производство баранины. География деятельности группы охватывает Пензенскую и Тюменскую области, Ставропольский край.

