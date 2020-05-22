В Хакасии появится комплекс по производству и переработке баранины

«Сибирская ферма» планирует построить один из крупнейших в Сибири комплексов по производству и переработке баранины, в который будет инвестировано около 750 млн руб., пишет «Коммерсантъ». Предприятие возводится на базе крестьянско-фермерского хозяйства Виктора Ермакова в Хакасии. К 1 января 2020 года маточное стадо насчитывало 12 тыс. животных, за первый квартал оно выросло на 3 тыс., и вместе с ягнятами на данный момент поголовье овец превышает 20 тыс. К 2023 году компания рассчитывает увеличить общее число овец до 50 тыс. Как ожидается, инвестиции окупятся за семь лет.

Представитель «Сибирской фермы» рассказал «Коммерсанту», что в планах холдинга вывести новую породу — хакасская мясная. В качестве материнской основы взята местная порода, а для получения животных с быстрой энергией роста и выраженными мясными качествами для скрещивания используется около 150 баранов-производителей пород тексель, шароле, иль-де-франс, привезенных из Европы, а также их потомки, выращенные в Хакасии. «Ищем лучшие сочетания, генотипы, приспособленные к нашим климатическим условиям. Эта работа ведется уже не один год», — говорит директор «СГЦ „Хакасский“» Марина Дмитриева (цитата по «Коммерсанту»). По ее словам, в селекционном центре, который вместе с «Сибирской фермой» входит в холдинг, также ведется работа по созданию племенного репродуктора по тувинской короткожирнохвостой породе с внутрипородным типом «хакасский». Планируется, что к 2023 году поголовье селекционного центра увеличится до 10 тыс. овец.

Сейчас баранина слабо представлена в торговых сетях, и компания ведет переговоры с рядом компаний о поставках, рассказал изданию управляющий «Сибирской фермы» Виктор Шроо. Однако о гарантированных поставках говорить пока рано. По данным компании, в 2019 году она поставила на рынок региона более 6 тыс. овец, в 2020-м планируется поставка около 20 тыс. голов или 360 т в убойном весе.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин ранее рассказывал «Агроинвестору», что сейчас выращивание мелкого рогатого скота в России довольно развито, но его убой и переработка находятся в начальной стадии. Однако уже намечается тенденция промышленной переработки, упаковки и расширения каналов продаж баранины. По оценке Юшина, на долю баранины в среднем приходится чуть более 2% от всего мясного рынка, но в некоторых регионах этот показатель выше.

Также, по его словам, у российской баранины очень хороший экспортный потенциал. У России хорошие перспективы, учитывая ее логистическую близость ко многим странам-потребителям. «Есть, например, совершенно бездонный рынок Ирана. Также есть Саудовская Аравия, которая готова брать нашу баранину в любом количестве, а импорт туда составляет 150-200 тыс. т, — подтверждал президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. — Нужно еще учитывать то, что австралийская и новозеландская баранина становятся малодоступными из-за цены. Так что, конечно, спрос на баранину сейчас превышает предложение». По словам Юшина, Россия может нарастить экспорт баранины с 12,5 тыс. т до 30 тыс. т в год.

Сейчас производство баранины начали развивать крупные агрохолдинги. Так, например, «Мираторг» в 2019 году удвоил поголовье овец на ферме в Курской области до 36 тыс. животных, а в 2020-м планирует запустить две площадки в Тульской области. Компания заявляла о планах построить в России еще 12 ферм с общим объемом инвестиций более 27 млрд руб. В марте «Мираторг» сообщил о планах увеличить в 2020 году производство ягнятины на 83% — до 620 т. Также в марте этого года переработку баранины в Карачаево-Черкесской республике запустила группа «Дамате». Она планирует производить 12,6 тыс. т продукции из баранины в год. На этой неделе «Дамате» сообщала, что запустила собственный бренд баранины — BAZARCO.

По данным Минсельхоза Хакасии, на январь 2020 года поголовье овец в регионе составляло 326,4 тыс. (на январь 2019-го — 317,2 тыс.) во всех хозяйствах. По данным на 1 января 2020 года в республике было произведено 539 т баранины, примерно как и годом ранее.

По данным kartoteka.ru , ООО «Сибирская ферма» зарегистрировано в марте 2020 года. 100% акций компании принадлежит Виктору Ермакову, который также является учредителем «Селекционно-генетического центра „Хакасский“», компаний «Нива» (специализируется на растениеводстве и молочном животноводстве), «Дело» (добыча руд и песков драгоценных металлов) и строительной компании «Сибирский лес». По данным «Коммерсанта», сейчас у холдинга более 40 тыс. га естественных пастбищ.