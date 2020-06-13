Колбаса в минусе: мясопереработчики заявляют об убытках

Аналитики отраслевого маркетингового агентства при Федеральном научном центре пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН провели исследование состояния мясоперерабатывающей отрасли в условиях негативных тенденций в экономике, связанных с пандемией COVID-19. По состоянию на апрель 2020 года около 53% опрошенных ими производителей декларировали убытки, в том числе примерно у 5% они превысили 50 млн руб.



При этом в более сложном состоянии оказались региональные производители: если среди федеральных игроков о незначительном отрицательном финансовом результате сообщили 25% респондентов, то среди региональных в минусе оказались более 69%, говорится в исследовании. По данным экспертной панели, 64% региональных производителей ожидают падения выручки в 2020 году по сравнению с 2019-м, тогда как 71% федеральных игроков прогнозируют выручку на уровне или выше прошлого года.



Наиболее пострадавшими каналами продаж участники рынка мясопереработки назвали HoReCa, на втором месте у федеральных компания оказалось оптовое направление, у региональных — собственные специализированные точки розничной торговли. Также исследование показало, что из-за пандемии 83% региональных производителей столкнулись с трудностями при закупке специй и добавок. На федеральном уровне о такой проблеме сказали только 15% опрошенных. Проблемы с поставкой упаковки возникла у 50% региональных и 13% федеральных игроков.



Сосиски вместо деликатесов

На фоне падения реальных располагаемых доходов населения и роста уровня безработицы изменились потребительские предпочтения, отметили участники исследования. Наименее пострадавшими и имеющими потенциал к росту они считают изделия из птицы, вареные колбасы и сосиски. Достаточно устойчивый спрос показывают охлажденные полуфабрикаты, замороженные продукты и консервы. Спрос на более дорогие продукты — копченые колбасы, деликатесы, ветчины — стагнирует или падает. Так, повышение спроса на сосиски и сардельки заметили 79% респондентов, и почти столько же (74%) сказали о падении спроса на полукопченые и варено-копченые колбасы. В целом динамика незначительно отличается от кризисного периода 2014-2015 годов, оценивают аналитики.



В течение весенних месяцев продажи колбасных изделий группы «Черкизово» росли: например, с середины марта по конец апреля они увеличились на 7% в натуральном выражении, говорит представитель компании. Однако из-за снижения располагаемых доходов населения изменилась структура потребления: увеличился спрос на доступные по цене вареные колбасы и сосиски при сокращении продаж более дорогой сырокопченой и деликатесной продукции, подтверждает он.



Глава «Сибагро» (ранее — «Сибирская аграрная группа») Андрей Тютюшев говорит, что объем продаж продукции мясопереработки за первые четыре месяца увеличился в среднем на 20%, причем как по колбасам, так и деликатесам. «Например, на нашем мясоперерабатывающем комбинате в Томске в марте продажи выросли на 38% по сравнению с мартом 2019 года, и мы вышли на рекордный показатель производства — 1,3 тыс. т в месяц, — доволен он. — На нашем новосибирском комбинате продажи колбасы и деликатесов в апреле прибавили тоже примерно 20% в сравнении с прошлым годом».



По мнению заместителя гендиректора — операционного директора группы «Продо» (Клинский мясокомбинат) Генриха Арутюнова, сейчас у всех производителей общие трудности: колебания курса валют, рост себестоимости производства, стагнация платежеспособного спроса и как следствие — снижение средней цены продаж. Рынок колбасных изделий стагнирует, роста покупательской активности не наблюдается. К тому же у производителей колбас доля импортных компонентов в себестоимости составляет 20-25%, а ситуация на валютном рынке неблагоприятна. Тем не менее, холдинг планирует увеличить объем глубокой переработки выпускаемого мяса, и в ближайшее время рассчитывает довести его до 100%. «Кроме того, мы планируем выход в новый сегмент — ready-to-eat, т. е. готовой к употреблению продукции, которую достаточно просто разогреть дома», — добавляет он.





Е. Кузьмина



Рентабельность падает давно

В этом году как никогда провальными по продажам всех категорий мясной продукции, в том числе глубокой переработки, были новогодние праздники, так что компании вошли в 2020 год уже с низкой выручкой, а карантинные ограничения все усугубили, и многие предприятия сейчас работают с отрицательной рентабельностью, отмечает президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Мясопереработчики сейчас действительно находятся в сложной ситуации, в первую очередь, из-за падения рентабельности, однако эта тенденция наблюдается уже достаточно давно — последние восемь лет — и связана с тем, что все больше потребителей делают выбор в пользу натуральных полуфабрикатов, готовых к приготовлению, с минимальным количеством добавок, комментирует он. «Долговременная пропаганда против колбасных изделий сделала свое дело, подорвав доверие потребителя к этой группе продукции, — рассказывает Давлеев. — А вот цельномышечные полуфабрикаты стабильно остаются маржинальными, так как стоят недешево, но при этом неплохо продавались, по крайней мере, до экономического кризиса».



В период карантинных ограничений на мясоперерабатывающую отрасль негативно повлияло несколько дополнительных факторов. Первый — снижение закупок розничными предприятиями из-за падения платежеспособного спроса, продолжает Давлеев. «Ритейлеры оставили на полках только ключевых федеральных поставщиков, которые, как правило, представляют собой вертикально интегрированные холдинги, предлагающие минимальную закупочную цену, а мелкие и средние, в том числе, региональные, выпали из матрицы, — знает он. — Кроме того, почти ушли с рынка предприятия фудсервиса, куда поставлялось около 10% от общего объема продаж продукции переработки».



Мясоперерабатывающие предприятия сейчас сталкиваются с серьезными трудностями, подтверждает исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Причины — падение доходов населения и изменения в структуре потребления, произошедшие в период карантинных ограничений и самоизоляции. «Люди меняют пищевые привычки в пользу более дешевых источников белка, чем колбасные изделия, особенно деликатесные, которые стоят достаточно дорого, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Кроме того, в период самоизоляции люди стали меньше ходить по магазинам, а больше продукции заказывать, соответственно, сильно снизились продажи в предприятиях фирменной торговли различных мясоперерабатывающих предприятий».



Сырье стало доступнее

По словам Корнеева, предпосылок к восстановлению в ближайшее время потребления мясной продукции глубокой переработки не наблюдается. Даже снятие всех карантинных ограничений не означает, что люди вернутся к прежним привычкам потребления, скорее, можно предположить увеличение спроса на мясо, которое является более доступным продуктом, чем продукция мясопереработки на фоне снизившихся доходов, говорит он.



При этом Корнеев считает, что нельзя наверняка утверждать, что региональные предприятия находятся в более сложной ситуации, чем федеральные игроки. «Часто люди отдают предпочтение местной продукции, а не общероссийским брендам, даже если цена на первую несколько выше, — говорит он. — Таким образом, региональные переработчики чувствуют себя не так плохо, как это может казаться. Другой вопрос — что с точки зрения себестоимости производства региональным игрокам сложнее, чем федеральным».



У некоторых региональных производителей в отличие от федеральных компаний есть фирменные розничные точки, которые не закрывались в период карантинных ограничений, обращает внимание Давлеев. «Конечно, выручка в них упала, но по крайней мере, небольшой денежный поток у них продолжался. А вот те предприятия, у которых нет таких точек продаж, действительно серьезно пострадали», — отмечает он.



Однако для мясоперерабатывающей отрасли есть и положительные моменты. На фоне перепроизводства свинины в четвертом квартале 2019-го и первом квартале 2020 года цены на нее значительно снизились — по разным оценкам от 10% до 18%, что привело к падению цен и на мясо птицы, особенно на филе грудки — в отдельных регионах оно подешевело на 35%. «Это хорошее подспорье для мясопереработчиков, так как они могут недорого покупать сырье», — поясняет Давлеев. В целом в сложившейся ситуации переработчикам, которые являются частью вертикально интегрированных холдингов, немного легче, чем независимым предприятиям, так как у первых есть собственная сырьевая база и они могут более гибко управлять технологическими процессами и структурой себестоимости, добавляет Корнеев.

