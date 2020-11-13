На 45% Louis Dreyfus Company нашелся покупатель

Не менее $800 млн, полученных от продажи акций, пойдет на погашение долга Louis Dreyfus Company

Маргарита Луи-Дрейфус, владелица 96% акций компании Louis Dreyfus Company (LDC) — одного из четырех ведущих мировых агротрейдеров, продаст 45% акций суверенному фонду ADQ Абу-Даби, сообщает Bloomberg. Компания впервые за почти 170 лет работы пустит в бизнес стороннего инвестора. Сумма сделки не раскрывается, однако LDC объявила, что не менее $800 млн, полученных от продажи акций, потратит на погашение долга.



О том, что LDC впервые готова продать пакет акций внешнему акционеру, стало известно в январе. Какой именно пакет акций может быть продан — тогда не уточнялось, однако отмечалось, что Маргарита Луи-Дрейфус планирует сохранить мажоритарный контроль. «Все остальное зависит от качества предложений», — говорила она, уточняя, что бизнес не находится под давлением, так что оснований для спешки с продажей нет. При этом, по словам Луи-Дрейфус, новый акционер должен быть полезен LDC и помочь в укреплении компании.



В 2009 году после смерти мужа Робера Луи-Дрейфуса Маргарита Луи-Дрейфус получила более 50% LDC — тогда, впервые за 160 лет с момента основания компании, ее руководителем оказался не кровный родственник. На этом фоне отношения Маргариты Луи-Дрейфус с родственниками мужа испортились, и семья воспользовалась пунктом в соглашении акционеров, который обязывал вдову выкупить большую часть оставшихся у них акций в материнской компании (16,6%). Когда члены семьи выставили свои акции на продажу, Маргарита начала скупать их по высокой цене — в результате она увеличила свою долю до 96%, взяв часть денег в кредит и задолжала кредиторам более $1 млрд. Кроме того, ей пришлось заложить часть своих акций.



Из-за проблем с руководством, падения прибыли и большого долга компании пришлось искать финансового партнера. В конце 2019 — начале 2020 годов банкиры из Credit Suisse опросили ведущих игроков прямых инвестиций, суверенные фонды и другие торговые дома о потенциальной сделке. В результате интереса к компании было проявлено мало. Однако в решении этого вопроса помогла пандемия — власти разных стран решили обеспечить граждан запасами продовольствия, а повышенная волатильность увеличила прибыль продавцов урожая, пишет Bloomberg. В итоге сделкой заинтересовался суверенный фонд ADQ Абу-Даби. По данным издания, стороны подписали долгосрочное соглашение о поставках сельхозпродукции в ОАЭ.



Louis Dreyfus Company — семейный транснациональный агропромышленный конгломерат, основанный в 1851 году Леопольдом Луи-Дрейфусом во Франции. Компания представлена более чем в 100 странах и является одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире. В мае 2017 года она открыла экспортный зерновой терминал в городе Азов Ростовской области. Первоначальная мощность терминала оценивалась в 800 тыс. т зерновых в год, в будущем объем перевалки планировалось нарастить до 1 млн т. Инвестиции в проект составили 2 млрд руб., в финансировании принял участие Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Также семье Луи-Дрейфус принадлежит 50% растениеводческого холдинга RZ Agro, вторая половина — у АФК «Система».

