Louis Dreyfus Company продаст пакет акций внешнему инвестору

Louis Dreyfus Company (LDC), один из четырех ведущих мировых агротрейдеров, впервые за почти 170 лет существования как семейная компания, готов продать пакет акций внешнему акционеру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя совета директоров компании Маргариту Луи-Дрейфус. Какой именно пакет акций может быть продан — не уточняется, однако она планирует сохранить мажоритарный контроль. «Все остальное зависит от качества предложений», — говорит Луи-Дрейфус, уточняя, что бизнес не находится под давлением, так что оснований для спешки с продажей нет. Ранее группа сообщала, что может привлечь «региональных игроков», чтобы укрепить позиции в странах, где она стремится к расширению бизнеса, например, в Китае. При этом, по словам Луи-Дрейфус, новый акционер должен быть полезен LDC и помочь в укреплении компании.



В прошлом году Маргарита Луи-Дрейфус завершила консолидацию Louis Dreyfus Company Holdings B. V. — структуры, владеющей акциями семьи Луи-Дрейфус в LDC, — через свой семейный траст Akira. Под контролем последнего теперь находится более 96% акций холдинговой компании. Чтобы выкупить доли миноритарных акционеров, в начале прошлого года Маргарита Луи-Дрейфус привлекла кредит в размере $1,03 млрд от Credit Suisse Group AG под залог контрольного пакета акций LDC, сообщал Bloomberg. «До 2018 года мы находились в процессе консолидации структуры акционеров компании. Теперь компания свободна от этого вопроса и может полностью сосредоточиться на бизнесе», — цитирует Reuters Маргариту Луи-Дрейфус.



В первом полугодии 2019-го чистая прибыль компании составила $73 млн против $91 млн годом ранее: сказались распространение африканской чумы свиней в Азии и напряженность в мировой торговле, в том числе сокращение поставок американской сои в Китай. «Мы адаптируемся к новой реальности — более высокой волатильности и политической непредсказуемости», — сказала Луи-Дрейфус, уточнив, что в 2020 году компания «с осторожным оптимизмом» ожидает улучшения финансовых показателей.



Маргарита Луи-Дрейфус возглавила LDC в 2009 году после смерти мужа — Робера Луи-Дрейфуса, который был контролирующим акционером и председателем наблюдательного совета. В последние годы ее отношения с родственниками мужа испортились, поскольку, как писали СМИ, они были недовольны тем, что она стала активно участвовать в бизнесе компании. В результате семья Луи-Дрейфус воспользовалась пунктом в соглашении акционеров, который обязывал Маргариту Луи-Дрейфус выкупить большую часть оставшихся у них акций в материнской компании (16,6%). Весной 2017 года она говорила, что хотела бы найти быстрое решение и прийти к соглашению, а также уточняла, что не рассматривает вариант продажи бизнеса.



Louis Dreyfus Company — семейный транснациональный агропромышленный конгломерат, основанный в 1851 году Леопольдом Луи-Дрейфусом во Франции. Компания представлена более чем в 100 странах и является одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире. В мае 2017 года она открыла экспортный зерновой терминал в городе Азов Ростовской области. Первоначальная мощность терминала оценивалась в 800 тыс. т зерновых в год, в будущем объем перевалки планировалось нарастить до 1 млн т. Инвестиции в проект составили 2 млрд руб., в финансировании принял участие Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). По данным аналитического центра «Русагротранса», в сезоне-2018/19 компания «Луис Дрейфус» поставила на внешние рынки из России свыше 1 млн т зерна, став девятой в рейтинге крупнейших экспортеров. Также семье Луи-Дрейфус принадлежит 50% растениеводческого холдинга RZ Agro, вторая половина — у АФК «Система».

