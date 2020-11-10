Строительство «Донбиотеха» возобновят до конца 2020 года

Сейчас строительная готовность завода оценивается в 83% «ДонБиоТех»

На территории завода «Донбиотех» по глубокой переработке зерна в Волгодонске (Ростовская область) в конце ноября — начале декабря возобновятся строительно-монтажные работы, сообщает пресс-служба администрации города. Завод должны были ввести в эксплуатацию еще в 2014—2015 годах, однако сроки реализации проекта несколько раз переносились.



Завод будет перерабатывать до 250 тыс. т пшеницы и выпускать глютен и лизин. Предполагается, что выручка предприятия может превышать 5 млрд руб. в год. Согласно плану, завод сдадут в эксплуатацию в первой половине 2023 года, а в 2024-м он заработает в полную силу. При этом рабочими местами будет обеспечено более 400 человек. Сейчас строительная готовность завода составляет 83%. Его основным владельцем является Россельхозбанк, он и финансирует проект. В качестве стратегического партнера выступает немецкая компания «Эвоник Индастриз».



«Биотехнологии — мировой тренд и высокотехнологичное производство. Это возможность реализации продукции с хорошей логистикой для наших сельхозпроизводителей. Я думаю, что реализация данного проекта будет осуществлена. Мы видим, что для этого созданы все необходимые на сегодня условия», — подчеркнул глава администрации Волгодонска Сергей Макаров.



О том, что реализацию проекта планируется возобновить в августе-сентябре, стало известно в июле. При этом уточнялось, что его стоимость выросла на 12 млрд руб. до 27 млрд руб. Удорожание связано с изменением технологии, которую предоставил основной партнер «Донбиотеха» — Evonik, и увеличением мощности предприятия. Как именно она может вырасти — не уточнялось. Тогда опрошенные «Агроинвестором» эксперты относились к планам компании продолжить строительство с пессимизмом. Так, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько называл ситуацию, в которой оказался «Донбиотех», «очень плачевной».



По мнению президента Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олега Радина, даже если строительство предприятия возобновится, маловероятно, что оно будет запущено из-за высоких цен на сырье. «Цены настолько высокие, что некоторые наши компании берут паузу и не работают, потому что невозможно купить зерно. Не в том плане, что его нет, а в том, что аграрии его не продают. Цена на зерно сейчас меняется каждый день и продолжает расти», — прокомментировал он «Агроинвестору».



С точки зрения инвестиций, некоторые российские компании сейчас берут паузу на весь следующий год и не планируют вкладывать средства, говорит Радин. «Я считаю, что сейчас совсем не благоприятное время для возобновления строительства. Есть очень много вопросов. Пока они будут выходить на полную мощность, пройдет много времени», — считает он.



Директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина говорит, что подобные проекты появляются постоянно, однако, на рынке нет крупных игроков по глубокой переработке пшеницы. «Спрос на этот продукт растет и будет расти. Это связано с тем, что у нас низкая доля качественной пшеницы, для хлебобулочных изделий используются разные улучшители, в состав которых входит пшеничная клейковина», — объясняет она. Если проект получит господдержку и стоимость финансирования будет низкой, то возможно он будет реализован, считает Тюрина. «Однако я сомневаюсь. У нас за последние 10 лет было порядка 20 проектов, но до сих пор крупный производитель глютена только один», — заключает она.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что проект будет успешным, только если компания сможет «заточить» производство под экспорт. «У них должно быть очень эффективное производство, чтобы цены были конкурентоспособными. Если это произойдет — у проекта есть будущее», — сказал он «Агроинвестору».



Изначально инициаторами проекта выступали ростовский бизнесмен Вадим Варшавский и «Эвоник Индастриз». Однако в 2019 году он был осужден на 3,5 года за неуплату налогов, а на предприятии ввели внешнее управление на 18 месяцев. Мажоритарным кредитором компании является Россельхозбанк, у которого 97,38% требований, кредитная организация также полностью финансирует внешнее управление. В залоге у банка находится все недвижимое имущество должника и почти все оборудование, необходимое для завершения строительства.

