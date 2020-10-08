В Липецкой области открыт завод по производству пестицидов за 4 млрд рублей

Завод будет выпускать продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт Т. Кулистикова

Компания «Шанс Энтерпрайз» запустила завод по производству средств защиты растений на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». Для реализации проекта привлечены инвестиции торгующих компаний, а также иностранный капитал, стоимость составила 4 млрд руб. Производственная мощность предприятия — 50 млн л продукции в год. По словам президента ГК «Шанс» Магомедалима Джавадова, новый завод станет одним из самых крупных и современных предприятий в России и Европе и позволит на 30% обеспечить потребности отечественных сельхозпроизводителей в химических средства защиты растений. Также компания планирует поставлять продукцию на экспорт.



«На сегодняшний день у нас есть возможность регистрации препаратов в шести странах СНГ, со следующего года мы начнем туда поставки, — рассказал Джавадов. — Для экспорта в страны дальнего зарубежья требуется от двух до семи лет на регистрацию препаратов, в дальнейшем мы будем этим заниматься». Со следующего сезона на внешний рынок компания планирует поставлять 6-7 тыс. т препаратов, уточнил он «Агроинвестору».



Участвовавший в церемонии открытия завода заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов отметил, что отрасль химических средств защиты растений активно развивается: за последние десять лет рынок СЗР в стране увеличился в три раза, а их производство — в восемь раз. Пока доля нашей страны на глобальном рынке пестицидов составляет лишь около 3%, однако мы растем быстрее других стран, отметил замминистра. «Надеюсь, что благодаря вводу новых мощностей мы сумеем довести объем выпуска СЗР до 300 тыс. т в год», — сказал Иванов. Он добавил, что за первые семь месяцев этого года производство СЗР в России выросло на 44% относительно аналогичного периода прошлого года. Это эффект господдержки отрасли, а также результат закрытия нескольких зарубежных рынков на фоне пандемии коронавируса, что дало российским производителям шанс занимать освободившиеся ниши и активно пользоваться возможностью выхода на экспорт, пояснил чиновник.



В продуктовой линейке ГК «Шанс» 63 препарата из всех групп пестицидов и пять микроудобрений на основе концентрата морских водорослей. До конца 2020 года компания планирует увеличить ассортимент ХСЗР до 80 позиций, а микроудобрений — до 10.

По словам гендиректора компании «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова, крупнейшие российские производители средств защиты растений — «Август» и Щелково Агрохим» - в сумме занимают около 35% российского рынка. Еще 45% приходится на импорт. «Возможно, что у “Шанс Энтерпрайз” есть свои планы, они построили завод в удачном месте и благодаря льготам особой экономической зоны смогут выпускать продукцию по конкурентным ценам», — говорит он.



По мнению Каракотова, «Шанс» вполне может забрать часть рынка у крупнейших российских производителей средств защиты растений. Какая это будет часть — зависит от качества производимой продукции, считает он. «Мы не знаем, каким будет качество, но мы знаем, что “Шанс” продавал китайскую продукцию и занимал небольшой объем рынка. Возможно, внутреннее производство позволит компании увеличить объемы», — говорит он.



По собственным данным, сейчас «Шанс» занимает четвертое место по объемам реализации СЗР среди отечественных компаний, в перспективе компания намерена войти в топ-3 российских игроков. Но хотя собственный завод и повысит статус компании как производителя и продавца СЗР, быстро изменить позицию на рынке не получится, прокомментировал «Агроинвестору» консультант проекта Виктор Рыжов. Это возможно только после выхода предприятия на проектную мощность — на третий год его работы.



При этом сейчас в России производство средств защиты растений растет быстрыми темпами. Так, компания «Август» достигла объема производства 50 тыс. т СЗР в год (в действующем веществе), как и «Щелково Агрохим», продолжает Каракотов. Внутренний рынок, по его словам, потребляет 150-160 тыс. т. При этом нужно учесть, что свои производства в нашей стране строят Syngenta и Bayer, и также на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». Первая должна ввести завод в эксплуатацию в следующем году. Обе компании, по мнению Каракотова, будут стремиться стать крупнейшими игроками этого рынка в России. Следовательно, перспективы «Шанс Энтерпрайз» стать крупным участником рынка будут зависеть в том числе от позиции тех компаний, которые уже присутствуют на рынке. «Если они потеряют долю рынка — у кого-то она вырастет. Российский рынок в этом сегменте прибавляет примерно по 7-8% в год», — отмечает Каракотов. По его словам, можно смело говорить, что через два-три года импорта СЗР не останется. «Думаю, что если “Шансу” удастся занять в ближайшие пять лет 5% рынка — это будет хорошо», — говорит он.



При этом проблем с экспортом у компании не должно возникнуть, продолжает Каракотов. В частности, если говорить о поставках в страны бывшего СССР за исключением Украины, которая сохраняет эмбарго для российских поставщиков. А вот выйти на рынок дальнего зарубежья российским компаниям будет очень сложно, считает он. «Такие крупные рынки средств защиты растений как европейский, бразильский, американский и другие никогда не пустят российскую продукцию. У тех стран, которые сами производят много СЗР, есть разные тормозящие меры», — поясняет он.



Как следует из данных kartoteka.ru , ООО «Шанс Энтерпрайз» зарегистрировано в июне 2017 года на территории особой экономической зоны «Липецк» с уставным капиталом 500 тыс. руб. Владельцем компании является Абдусалам Джавадов, который с ноября 2019 года также возглавляет ООО «Шанс», созданное в 2009 году. Решение о строительстве завода «Шанс Энтерпрайз» было принято в 2017 году. В 2020 году ООО «Шанс» (компания по регистрации СЗР), ООО «Шанс Трэйд» (торговая компания) и «Шанс Энтерпрайз» (предприятие по производству СЗР) образовали группу компаний «Шанс». Таким образом, ГК «Шанс» представляет полный цикл выпуска СЗР: от регистрации новых препаратов, до их производства на собственном заводе и продажи конечным потребителям.

