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Технологии
В форме воды. Потребление жидких удобрений в России превысило 770 тысяч тонн
Татьяна Карабут
Агроинвестор
3 июня 2020
За последние четыре года спрос на минеральные удобрения в жидкой форме вырос в два раза. В 2019 году 22% от общего объема их производства было реализовано на внутреннем рынке. Хоть стоят жидкие минудобрения дороже обычных, эффективность их выше даже на фоне дефицита влаги. Сдерживает развитие сегмента нехватка мощностей по хранению в хозяйствах и дорогое и не всегда надежное оборудование для внесения
журнал «Агроинвестор»
июнь 2020
Фото: «Ростсельмаш»


По данным Государственного университета по землеустройству, в 1990 году около 12% от объема всех видов внесенных минеральных удобрений приходилось на жидкие. После распада СССР многие передовые технологии земледелия были утеряны, в результате чего потребление всех видов минудобрений в России резко снизилось, а доля жидких упала до нескольких процентов. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 2019 году в поставках отечественным аграриям наметился рост: впервые за долгое время доля жидких минудобрений (ЖМУ) превысила 8%, в то время как годом ранее она составляла всего 6%. За первые три месяца 2020-го 36% всех ЖМУ, произведенных в России, отправлены на внутренний рынок — 259 тыс. т из 716 тыс. т. «Жидкие минеральные удобрения — один из наиболее динамично растущих и востребованных продуктов на отечественном сельскохозяйственном рынке, — утверждает исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов. — С 2016 года их потребление увеличилось в два раза до 772 тыс. т в 2019-м, а за первый квартал этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого — в 1,5 раза».

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