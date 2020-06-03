«Агроинвестор»



По данным Государственного университета по землеустройству, в 1990 году около 12% от объема всех видов внесенных минеральных удобрений приходилось на жидкие. После распада СССР многие передовые технологии земледелия были утеряны, в результате чего потребление всех видов минудобрений в России резко снизилось, а доля жидких упала до нескольких процентов. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 2019 году в поставках отечественным аграриям наметился рост: впервые за долгое время доля жидких минудобрений (ЖМУ) превысила 8%, в то время как годом ранее она составляла всего 6%. За первые три месяца 2020-го 36% всех ЖМУ, произведенных в России, отправлены на внутренний рынок — 259 тыс. т из 716 тыс. т. «Жидкие минеральные удобрения — один из наиболее динамично растущих и востребованных продуктов на отечественном сельскохозяйственном рынке, — утверждает исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов. — С 2016 года их потребление увеличилось в два раза до 772 тыс. т в 2019-м, а за первый квартал этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого — в 1,5 раза».