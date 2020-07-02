Разделяй и вноси. Что можно сделать с отходами животноводства

«Биокомплекс»

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Технологий переработки помета и навоза в мире и России существует большое количество. После определенных манипуляций эти отходы можно использовать как удобрения, топливо и даже сырье для производства высокобелковых кормовых добавок. Однако в стране пока нет системного подхода к вопросу переработки этих органических продуктов. Виной тому — крайняя зарегулированность этой сферы, где одно требование может противоречить другому



По данным ВНИИ органических удобрений и торфа (ВНИИОУ), ежегодный объем производства навоза и помета в России во всех категориях хозяйств составляет около 300 млн т в физической массе, а к 2030 году их объем может увеличиться до 314 млн т. При этом, как утверждает директор ВНИИОУ Сергей Лукин, потребность страны в данных отходах как органических удобрениях составляет 500 млн т в год. C 1990 года общий объем вносимых на всю посевную площадь органических удобрений сократился в 5,5 раза — с 389,5 млн т до 70,7 млн т в 2019-м, следует из данных Росстата. В подавляющем большинстве регионов России среднегодовые дозы органических удобрений не превышают 2 т/га, из них в 20 регионах вносится менее 0,5 т/га. «В целом уровень их применения в сельхозпредприятиях является крайне низким и недостаточным для воспроизводства плодородия пахотных почв», — считает ученый. Потребность в органических удобрениях для обеспечения баланса основных питательных веществ и гумуса на территории России удовлетворяется всего на 20-25%, добавляет заместитель гендиректора по производству «ЭкоНива-АПК Холдинг» Рамон Шенк. За последние 30 лет поступление питательных веществ с органикой снизилось до 18-21 кг/га.