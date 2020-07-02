разделы

реклама

журналы

USD

71.532 (0,72%)

EUR

81.43 (0,57%)

MOEX

2760.01 (0,44%)

BRENT

43.29 (-1,14%)

Пшеница

535.4 (-2,76%)

Сахар

11.79 (-0,25%)

USD

71.532 (0,72%)

EUR

81.43 (0,57%)

MOEX

2760.01 (0,44%)

BRENT

43.29 (-1,14%)

Пшеница

535.4 (-2,76%)

Сахар

11.79 (-0,25%)

USD

71.532 (0,72%)

EUR

81.43 (0,57%)

MOEX

2760.01 (0,44%)

BRENT

43.29 (-1,14%)

Пшеница

535.4 (-2,76%)

Сахар

11.79 (-0,25%)

конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Технологии

Разделяй и вноси. Что можно сделать с отходами животноводства

Татьяна Карабут

| Агроинвестор |

«Биокомплекс»
«Биокомплекс»
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Читать номер

Технологий переработки помета и навоза в мире и России существует большое количество. После определенных манипуляций эти отходы можно использовать как удобрения, топливо и даже сырье для производства высокобелковых кормовых добавок. Однако в стране пока нет системного подхода к вопросу переработки этих органических продуктов. Виной тому — крайняя зарегулированность этой сферы, где одно требование может противоречить другому


По данным ВНИИ органических удобрений и торфа (ВНИИОУ), ежегодный объем производства навоза и помета в России во всех категориях хозяйств составляет около 300 млн т в физической массе, а к 2030 году их объем может увеличиться до 314 млн т. При этом, как утверждает директор ВНИИОУ Сергей Лукин, потребность страны в данных отходах как органических удобрениях составляет 500 млн т в год. C 1990 года общий объем вносимых на всю посевную площадь органических удобрений сократился в 5,5 раза — с 389,5 млн т до 70,7 млн т в 2019-м, следует из данных Росстата. В подавляющем большинстве регионов России среднегодовые дозы органических удобрений не превышают 2 т/га, из них в 20 регионах вносится менее 0,5 т/га. «В целом уровень их применения в сельхозпредприятиях является крайне низким и недостаточным для воспроизводства плодородия пахотных почв», — считает ученый. Потребность в органических удобрениях для обеспечения баланса основных питательных веществ и гумуса на территории России удовлетворяется всего на 20-25%, добавляет заместитель гендиректора по производству «ЭкоНива-АПК Холдинг» Рамон Шенк. За последние 30 лет поступление питательных веществ с органикой снизилось до 18-21 кг/га.

Татьяна Карабут 

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

Читать

рекомендации

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу

«Агроинвестор»

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

«Агротехника и технологии»

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса
"Агроинвестор" №7, июль 2020

Журнал

"Агроинвестор" №7, июль 2020
Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности

«Агроинвестор»

Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности
Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы

«Агроинвестор»

Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы

реклама