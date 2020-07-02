Технологии, приносящие плоды. Какие новинки внедряются в тепличном овощеводстве

«Мое лето»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Конкуренция на рынке тепличных овощей с появлением все большего числа игроков обостряется. Больше зарабатывать и быстрее окупать инвестиции получается у тех, кто вкладывается в инновации, совершенствует технологии, наращивает урожайность, оптимизируя затраты. В селекции акцент сместился на вкусовые качества продукции — просто красоты плодов и лежкости потребителям уже недостаточно

В 2019 году площадь зимних теплиц в сельхозорганизациях, по информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), составила практически 2,6 тыс. га, весенних — 1,7 тыс. га. При этом ¾ зимних теплиц принадлежит крупным компаниям, а малые хозяйства обладают самыми обширными площадями весенних необогреваемых теплиц, уточняет гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «В прошлом году в эксплуатацию введено 230 га зимних теплиц четвертого и пятого поколений, — известно эксперту. — Доля таких мощностей со светокультурой (с электродосвечиванием) в общем производственном фонде ежегодно растет». Отмечается и постепенное увеличение средней урожайности тепличных овощей в зимних теплицах: за последние семь лет на 42% до 43 кг/м² в год. Во многом это обусловлено именно совершенствованием технологий и новациями в селекции, отмечает Решетникова.



Снизить затраты и повысить урожай

Спрос на местные, экологически чистые и вкусные овощи постоянно растет. Для того, чтобы удовлетворить требования потребителей, необходимо использовать современные тепличные технологии, считает менеджер по маркетингу и коммуникациям компании Certhon (проектирование и строительство теплиц) Венди Мяйер. Инновации в энергетике, растениеводстве, автоматизации и переработке продукции (например, использование робототехники) вносят значительный вклад в решение этой проблемы. Новые технологии также предоставляют возможность для изучения растений и улучшения условий выращивания, что, в свою очередь, повышает качество овощных культур, увеличивает урожайность и устойчивость к болезням и облегчает сам процесс производства.



Важнейшее преимущество тепличного овощеводства — внесезонное производство продукции в периоды, когда в открытом грунте это невозможно, говорит заместитель начальника проектно-конструкторского бюро «Агрисовгаз» (производитель алюминиевых профилей) Виктор Притула. Основная же проблема — большие капитальные затраты на сооружение теплиц и инфраструктуру, а также создание условий для роста растений, особенно в неблагоприятные периоды года. С учетом данных факторов главной тенденцией тепличного рынка в последнее время является снижение доли указанных расходов. «Сейчас эта тенденция реализуется путем создания и расширения строительства мощностей полузакрытого типа, теплиц пятого поколения под технологии светокультуры, — рассказывает Притула. — За счет создания в таких тепличных комплексах оптимальных искусственных световых условий, снижения энергозатрат благодаря конструктивным решениям теплиц и оборудования, применения высокопродуктивных агротехнологий достигается существенный рост эффективности производства через увеличение урожайности и снижение доли эксплуатационных затрат, в том числе энергетических и сырьевых». В условиях более полного и качественного регулирования технологического процесса в теплицах пятого поколения в течение всего года достигается максимальное покрытие годового цикла выходом продукции, практически ликвидируются периоды отсутствия урожая, которые в мощностях предыдущих поколений и со стандартными технологиями, как правило, приходятся на периоды максимального спроса на овощи. Технология производства со светокультурой действительно укрепляет свои позиции, подтверждает эксперт «Агриконсалта» Анна Пекшина. Если 5-6 лет назад эта технология была скорее исключением, то теперь теплицы строятся в большинстве своем с системой досвечивания не только огурца и салата, но и томата.



По мнению Виктора Притулы, в ближайшей перспективе растениеводство защищенного грунта (включая овощеводство, цветоводство, производство ягод, лекарственных, декоративных культур и т. д. ) на территориях с благоприятными климатическими условиями будет развиваться путем строительства сооружений облегченного типа — сезонных и зимних пленочных теплиц и легкосборных временных культивационных укрытий. А также за счет долговременных стационарных теплиц со светопрозрачным покрытием, полу- и полностью закрытых относительно окружающей воздушной среды на территориях с неблагоприятными климатическими условиями. «Долгосрочная перспектива — создание сооружений (условно — шестого поколения) полностью закрытого типа с непрозрачным теплоизолированным покрытием — так называемых „темниц“, в том числе конвейерного типа — с непрерывным производством и малолюдным обслуживанием, для территорий с особо неблагоприятными климатическими условиями (вкупе с инженерно-технологическим оборудованием и агротехнологиями защищенного грунта)», — прогнозирует замначальника «Агрисовгаза».







Непосредственно в выращивании овощей в последнее время получила распространение такая технология, как прививка томатов. Весьма широко применяется и интерплантинг (подсадки новых растений между растениями ликвидируемой культуры), знает Решетникова. Популярными становятся специальные стеллажи для проточной культуры, благодаря им на одной площади можно вырастить больший урожай, добавляет главный агроном ТК «Тепличное» (Мордовия) Марина Водогреева. «Такие стеллажи используются совместно со светодиодами, они идеальны для выращивания салатов и зелени, которую охотно и много покупают в больших городах», — уточняет она.







Коммерческий директор компании «Фито» (проектирование и возведение теплиц пятого поколения) Михаил Семыкин вспоминает, что были времена, когда над теми, кто хотел получать более 110 кг/м² огурца, откровенно смеялись. Но с тех пор многое изменилось. Технологии развиваются по трем направлениям — устройство самой теплицы и управление микроклиматом, развитие гибридов и в целом селекция. Они позволяют улучшить производственные показатели, органолептические и прочие свойства продукта, а также освещение, помогающее растениям раскрывать генетически заложенный в них потенциал урожайности. «Технологии конструкций теплиц, герметизации, индивидуальных лотков и систем вентиляции, охлаждения, подготовки растворов питания и поливов, контроля микроклимата уже находятся на высоком уровне. Но наибольший потенциал развития на данный момент заложен в фитофотонике, — уверен Семыкин. — Предполагаю, что развиваться эта отрасль будет активно ближайшие 15-20 лет, а законодателями мод, скорее всего, станут Европа и Азия».







Какое поколение выбирают

Инвесторы, вкладываясь в новые проекты, сейчас, безусловно, стараются использовать самые современные технологии. Чаще всего выбор стоит между теплицами четвертого и пятого поколения. Эти виды мощностей вполне удовлетворяют требованиям рынка по всем параметрам производственной эффективности, при этом в отдельных проектах целесообразно использовать конструкции четвертого поколения, в других — пятого, утверждает Решетникова. В теплицах Ultra Clima, SuprimAir и аналогичных им (именно пятого поколения) обычно получается более эффективно управлять микроклиматом и защитой растений. «Энергоэффективность в теплицах пятого поколения несколько выше, чем в четвертом, — разъясняет она. — Но урожайность и качество продукции в лучших тепличных хозяйствах четвертого поколения в целом ничуть не уступает аналогичным показателям в мощностях пятого». При этом инвестиции в запуск теплиц пятого поколения выше на 30%. В итоге сроки окупаемости при прочих равных примерно одинаковы и составляют обычно 8-9 лет.



Из-за отмены возмещения капитальных затрат, а также с учетом увеличения конкуренции на рынке и снижения маржинальности продукции, срок окупаемости новых проектов увеличился с 6,5 лет до девяти лет у теплиц пятого поколения, а у четвертого он дольше на 1,5-2 года, возражает Семыкин. «Чтобы хоть как-то их поддержать, Минсельхоз реализует программу льготного 12-летнего кредитования», — напоминает он.



На урожайность овощей напрямую влияет уровень и мощность досвечивания. Это повышает затраты производителя на энергоносители и ведет к росту себестоимости, акцентирует внимание Решетникова. «Именно поэтому искусственное освещение применяют далеко не все производители, а некоторые ограничиваются частичным досвечиванием, — говорит она. — Но в темное зимнее время получить овощи без искусственного освещения в России просто невозможно, а конкуренция в зимний сезон минимальна, что позволяет получать хорошие цены». Разница в годовой урожайности одних и тех же овощей в теплицах с досвечиванием и без него доходит до 200%. Главными же преимуществами теплиц четвертого и пятого поколений перед антрацитовскими ангарными (третье поколение) теплицами являются не только более низкие энергопотери за счет конструкций, но и возможность четко управлять производственными процессами и полностью контролировать вегетацию растений, считает эксперт. Старые теплицы гораздо больше зависят от внешних климатических условий, особенно от уровня естественной освещенности, и от человеческого фактора.



Теплицы четвертого поколения, строящиеся в мире на протяжении уже 40 лет, а в России последнее десятилетие, — устарели, уверен Семыкин. По его словам, принципиальное отличие теплиц пятого поколения от четвертого заключается в возможности создания уникального микроклимата по всем необходимым параметрам — температуре, влажности, содержанию СО2 в зависимости от периодов вегетации, роста, плодоношения культур. Подача подготовленных воздушных масс осуществляется в теплицу через специальные двойные рукава, позволяющие распределить воздух равномерно по всему объему комплекса. Показатели воздухооборота внутри теплиц пятого поколения многократно превосходят по своим характеристикам возможности мощностей четвертого поколения. А в синергии с правильным питанием растений, качественно подготовленными составами, верными программами ассимиляционного освещения, качественной агрономией с минимизацией человеческого фактора за счет работы программного обеспечения система позволяет растениям проявить все свои генетически заложенные ресурсы и показать наивысшие урожаи — огурца свыше 200 кг/м², а томата более 100 кг/м² в год.



Теплицы пятого поколения строятся в России с 2013 года, знает Семыкин. По этой технологии работают мощности комбинатов самой «Фито» (созданные совместно с «Тепличными технологиями» и «ТеплицСтройУниверсал») — «Долина овощей», а также партнеров компании — «УГМК-Агро» («Тепличное», 26 га в Свердловской области), «Теплицы Регионов», (36 га в Коми и Чувашии, еще 30 га планируется в Пермском крае), ТК «Родина» (10 га в Воронежской области), «Рязанские овощи» (10 га). Кроме того, теплицу пятого поколения сейчас возводит ТК «Майский» в Татарстане, информирует топ-менеджер.



Комбинаты группы «Долина овощей» в 2019 году вырастили более 119 тыс. т тепличных овощей, а это 9% от общероссийского объема, обращает внимание топ-менеджер. В 2020-м производство должно достигнуть 150 тыс. т и составить не менее 11% общего урожая по стране. Основные объемы выращиваются на двух комплексах — «ЛипецкАгро» и «Елецкие овощи» в Липецкой области. «Сейчас всего с 70 га мы получаем урожай, превышающий по показателю сборы тепличных овощей всего Краснодарского края или всего Ставрополья, — доволен Семыкин. — В 2020-м общая мощность этих комбинатов составит 89 га, а урожай ожидается около 110-115 тыс. т овощей: подобные показатели практической эффективности внедрения новых технологий овощеводства говорят сами за себя».



Но не все новинки являются безусловно эффективными, отмечает Водогреева. Так, не лучшим образом себя, на ее взгляд, показали теплицы пятого поколения «Куба»: в рукавах накапливается много инфекции, урожай получается не больше, чем в обычных теплицах, а строительство их значительно дороже.



Прогнозы-2020 Оценку валового сбора овощей в закрытом грунте на текущий год можно дать только с относительной вероятностью, отмечает Тамара Решетникова из «Технологий Роста». «На планы отечественных тепличных хозяйств уже с начала весны самое непосредственное влияние оказывает резкое снижение покупательной способности россиян, — поясняет она. — Падение среднедушевых доходов основной части населения из-за вынужденного прекращения работы, редкие походы в магазины и на рынки в связи с введенными режимами самоизоляции, прекращение обычной деятельности кафе и ресторанов, закрытие образовательных и социальных заведений — все это очень быстро привело к искусственному профициту предложения свежих тепличных овощей на потребительских рынках». Уже в апреле часть крупных промышленных теплиц, чтобы избежать ценового демпинга и массовой порчи продукции, стала снижать площади посадки растений и валовой сбор, и, скорее всего, эта тенденция продолжится как минимум до осени. Соответственно, итоговый урожай к концу года может оказаться даже ниже показателей 2019-го, не исключает эксперт. «Хотя производственные мощности действующих сейчас промышленных и фермерских теплиц вполне могли бы выдать не менее 1,4 млн т овощей и зелени по итогам 2020 года», — полагает она.

Резкое изменение баланса тепличного рынка этой весной наверняка затормозит планы российских инвесторов по запуску новых проектов и повысит осторожность банков при выдаче кредитов, считает Решетникова. Наиболее вероятный сценарий включает начало эксплуатации теплиц, строительство которых вышло на завершающую фазу в конце 2019 — начале 2020 года, при этом проекты на стадии земляных работ могут быть заморожены.

Что касается действующих производств, то, скорее всего, на долю предприятий со слабой финансовой устойчивостью и низкой производственной и технологической эффективностью выпадут сложные испытания. По оценке «Технологий Роста», к концу этого года следует ожидать рост числа банкротств тепличных комплексов. Общая площадь защищенного грунта в итоге вряд ли сохранит повышательную тенденцию, которую она четко показывала предыдущие пять лет, прогнозирует Тамара Решетникова. По оценке ИКАР, в 2020 году уже анонсирован ввод в эксплуатацию не менее 290 га новых теплиц.

Конструктивные особенности

Общая площадь теплиц пятого поколения в России пока все же невелика. «Хотя такие комплексы и эффективнее, нельзя не отметить, что большая часть урожая в стране все равно выращивается в небольших традиционных теплицах, на них приходится около 60% от общего объема», — говорит агроном-технолог тепличного производства компании «Гавриш» (поставщик семян овощных и зеленных культур) Александр Шагаев. Все остальные виды теплиц нуждаются в совершенствовании и новых подходах.







Современными зимними теплицами для территорий с умеренными и неблагоприятными климатическими условиями по применяемости и эффективности в мировой практике сейчас являются многогорбые теплицы типа «Венло» четвертого и пятого поколений в различных модификациях по материалам покрытия, ширине пролета, высоте колонн, конструктивным решениям каркаса и прочим особенностям, утверждает Виктор Притула. Теплицы данного типа — это прототипы теплиц ближайшего будущего. Их срок окупаемости в овощном варианте — 8-10 лет, для цветочно-декоративных культур — 5-7 лет (с учетом затрат на инфраструктуру для площади теплиц от 6 га), знает он.



Современными облегченными теплицами для районов с благоприятным климатом являются блочные зимние мощности с двухслойным надувным пленочным ограждением. Их преимуществом является меньшая металлоемкость за счет замены тяжелого стекла в ограждении на существенно более легкую полимерную пленку и применения ее большими полотнищами. Благодаря снижению металлоемкости каркаса и ограждения пленочных теплиц и уменьшению трудоемкости их возведения общая стоимость строительства таких сооружений в полнокомплектном варианте меньше по сравнению с зимними остекленными теплицами на 25-30%, отмечает Притула. Срок окупаемости таких тепличных комплексов — 5-7 лет (с учетом затрат на инфраструктуру для площади от 6 га).



В настоящее время «Агрисовгаз» изготавливает и предлагает на рынке теплицы собственной разработки с инженерным оборудованием и проектной документацией, адаптированные к соответствующим климатическим и инженерно-геологическим условиям строительства, а также требованиям технологии производства растений. «Принципиальными особенностями наших теплиц является возможность строительства на площадках сложной конфигурации и холмистого рельефа, для чего разработаны и реализуются проекты не только прямоугольной формы, но и со скошенными стенами, — рассказывает Притула. — Это позволяет застраивать выступающие участки местности и сооружать теплицы одного блока на соседствующих прилегающих участках с перепадами высот до 1,5 м».



Конструкция теплицы — это основа проекта «под ключ», делится Венди Мяйер. При разработке проекта определяются стратегии, план и логистика объекта. Главным принципом здесь является увеличение урожайности и качества продукции при минимальных энергозатратах. «Наша компания разработала полузакрытую теплицу SuprimAir пятого поколения: сочетание конструкции, вентиляции, системы охлаждения и климат-контроля позволяет создавать и поддерживать в таких мощностях оптимальный климат в течение всего года, — отмечает топ-менеджер. — Идеальная температура и относительная влажность воздуха сочетаются с низким потреблением энергии и пониженным уровнем заболеваний растений».







Акцент на досвечивание

Доля освещения в затратах тепличных проектов зависит от уровня и мощности досвечивания, количества светильников, рассказывает Решетникова. При высоком уровне (около 220 Вт/м²) в темное время года электроэнергия занимает до 50-60% в себестоимости. Такую досветку на огурцах применяют, например, в тепличных комплексах «Ярославский» (Ярославская область), «Толмачевский» (Новосибирская область), «Агрокомплекс Иванисово» (Московская область), «Елецкие овощи», «Майский».



В качестве основных источников света для досветки растений в настоящее время чаще всего используются натриевые лампы высокого давления HPS (90% всего освещения). «Новые разработки, а именно LED-lighting systems, пока редкость, но эксперты видят в них большую перспективу, — говорит Пекшина. — По их мнению, будущее за светодиодными лампами: по сравнению с натриевыми экономия электроэнергии и уменьшение операционных затрат получается значительной». Но какие-либо заметные изменения в структуре рынка тепличного освещения произойдут не ранее чем через 4-7 лет. Нужно время на «обкатку» и внедрение технологий. Инвесторы, вкладывающие большие деньги в масштабное производство, не готовы брать непроверенные в промышленных объектах технические решения.



Тем не менее светодиоды в системах досвечивания за последние три года стали применять более широко, обращает внимание Решетникова. Чаще всего — в межрядном пространстве, где они показывают максимальную эффективность. Специфика светодиодного освещения заключается в подборе уникального спектра света, на который реагирует растение. Разные сорта гибридов томата или огурца не только реагируют на различный спектр, но и требуют разной насыщенности света по времени, поясняет Семыкин. Так, крупноплодным сортам порой нужно в полтора раза меньше необходимой инсоляции, чем мелкоплодным гибридам. Поэтому на рынке, по его мнению, были бы востребованы лампы, спектр которых можно легко менять под конкретные культуры. Впрочем, светодиодное освещение пока не дает гарантированно лучших результатов в возделывании овощей, признает топ-менеджер. Наилучшие результаты использования светодиодного освещения наблюдаются лишь в работе с салатно-зеленной группой, обращает внимание он. Кроме того, пока что стоимость организации светодиодного освещения выше в 2,5-3 раза идентичного натриевого.



Все же светодиодное освещение при правильном использовании обладает множеством преимуществ, настаивает Венди Мяйер. «Это и круглогодичное производство продукции с постоянным качеством, и высокая урожайность, поскольку растения получают достаточное количество света зимой и в пасмурные дни летом», — говорит она.



«Эко-культура» для освещения уже несколько лет использует лампы Hortilux, сообщает вице-президент по производству Алексей Шеметов. Их мощность определяется в зависимости от региона расположения тепличных комплексов, погодных условий и природной освещенности. Также на выбор влияет выращиваемая культура. Например, для огурца ориентировочная мощность досветки — 200-220 Вт, для томата — 140-160 Вт.



В «Тепличном» применяются натриевые лампы — 200 Вт/м². Светодиоды, появляющиеся на рынке, испытываются, но пока их эффективность вызывает сомнения. «Урожайность на светодиодном освещении получается не больше, чем на обычной технологии, а затраты выше, — отмечает Водогреева. — К тому же есть конструктивные недостатки — диодные лампы часто громоздкие, их неудобно подвешивать, и они иногда затеняют пространство». Зато к большому плюсу можно отнести меньшее накопление нитратов в овощах, акцентирует внимание специалист. Она не исключает, что в ближайшем будущем диодные технологии будут совершенствоваться, а сами лампы станут применяться все активнее.







Самый вкусный

Несмотря на популяризацию здорового образа жизни и вместе с ним продукции категории «фреш», ниша тепличной продукции на прилавках еще не заполнена, акцентирует внимание специалист отдела рыночной информации ИКАР Варвара Сердюкова. Поэтому, что касается семеноводства, то сейчас очень актуально выведение новых сортов и гибридов, особенно это относится к томатам и зелени. «За последние несколько лет мы стали все чаще замечать на полках томаты различной цветовой гаммы с различными вкусовыми качествами, также появилось очень много новых салатных миксов и зелени в горшочках. И производители продолжают искать что-то новое, чем можно удивить покупателя», — рассказывает она.



Гибриды тепличных овощных культур постоянно совершенствуются и довольно быстро сменяют друг друга на рынке, отмечает Александр Шагаев. Одна из актуальных тенденций — переход от стандартного технического томата к сегментированному выращиванию различных цветовых вариаций в разных формах — от коктейльных и черри до сливовидных и биф-томатов. Цветовая гамма гибридных томатов значительно расширилась: популярность завоевывают желтые, оранжевые, черные. Так, например, черные томаты присутствовали в России и до 2014 года, их завозили из Испании под торговой маркой «Кумато», плоды имели вес 150-160 гр. А сейчас уже появились отечественные черные томаты. «Это сезонный летний сегмент, но тем не менее интересный. Теперь есть и сливовидные томаты этого цвета, и черри — до 25 г. Рынок постепенно насыщается продуктом», — сообщает специалист.



Чтобы производить конкурентный продукт, необходимо работать над генетической устойчивостью, говорит Шагаев. Это снижает пестицидную нагрузку, плоды меньше болеют, но при этом дают хороший урожай, это экономит средства на производство. «Сейчас на рынке появились гибриды со сближенными междоузлиями, что позволяет сокращать затраты на труд, так как необходимо меньше работ по обслуживанию растений. Причем есть уже целые серии гибридов, а не единичные вариации», — отмечает он.



Внимание потребителей, а следовательно, и производителей, смещается на вкусовые качества. Поскольку рынок наполняется продукцией, уже становится недостаточно производить просто технологичные и красивые на вид овощи, считает специалист. Одной из последних тенденций в этом контексте он, например, называет требования сетей к показателю сахара в соке плодов по шкале Brix: количество органических кислот и сахаров в овощах существенно влияет на вкус. «Если овощ обладает идеальным внешним видом, отличной лежкостью, но при этом не имеет яркого и приятного вкуса, то перспектив у него нет», — уверен Шагаев.



Гибриды создаются для каждой группы теплиц отдельно. И для пленочных комбинатов, и для новых производств четвертого и пятого поколения разрабатываются свои сорта, которые отличаются не только по базовым техническим характеристикам. Современные теплицы с большей вероятностью возьмут гибрид изначально высокой ценовой категории, также, к примеру, светокультура требует ровной отдачи урожая в течение длительного времени, стабильного плодоношения, рассказывает специалист. «Перед тем как браться за создание нового гибрида, мы оцениваем потребности конкретного комбината, составляем перспективный план и уже на основании подбора материнских линий производим селекцию в несколько этапов, — делится он. — Выведение занимает три-четыре года, а гибрид „живет“ пять-шесть лет, после чего его на смену приходит новый, более совершенный».



АПХ «ЭКО-культура» выращивает эксклюзивные гибриды, разработанные лидерами мировой селекции De Ruiter, Enza Zaden, Rijk Zwaan и Syngenta, сообщает Алексей Шеметов. Эти овощи обладают отличными органолептическими качествами и высоким показателем сахара по шкале Brix. «В дальнейшем мы будем развивать отечественную селекцию и сейчас рассматриваем возможность строительства собственного селекционного центра для создания гибридов, которые не будут уступать импортным аналогам», — говорит топ-менеджер.



С самыми эффективными гибридами работает «Тепличное», утверждает Марина Водогреева. Перед внедрением сорта обязательно проводятся сортоиспытания, основные рассматриваемые параметры — урожайность, устойчивость к болезням и качество плодов, перечисляет она. В 2019 году средняя урожайность томатов в хозяйстве составила до 97 кг/м², огурцов — 167 кг/м². «На светокультуре мы выращиваем в основном зарубежные гибриды, отечественные показывают на этой технологии результаты похуже, — признает специалист. — Тепличная селекция за рубежом начала развиваться раньше, логично, что наши сорта в чем-то пока уступают — к примеру, в урожайности или равномерности отдачи продукции». Хотя, добавляет она, сейчас и отечественные компании стали предлагать очень достойные, конкурентные гибриды.







Трудный выбор

Среди разнообразия появляющихся на рынке всевозможных инноваций бывает непросто выбирать ту, которая более всего подойдет конкретной компании. Многие тепличные комплексы постоянно испытывают новинки, предлагаемые отечественными и зарубежными производителями, внедряя то, что приносит лучший результат.



Для строительства тепличных комплексов АПХ «Эко-культура» использует голландскую технологию, которая предполагает возведение каркасного основания здания теплицы из стальных и алюминиевых элементов полной заводской готовности. Наружные ограждающие конструкции теплиц также выполняются из светопрозрачных материалов. «Мы не только переняли лучшие практики, но и совершенствовали их, адаптировали для наших условий производства, — сообщает Шеметов. — Большую часть элементов для строительства тепличных комплексов мы закупаем у отечественных производителей».



Голландская технология строительства оправдывает себя, когда речь идет о высоком уровне автоматизации техпроцессов, значимых для создания и поддержания заданных параметров микроклимата. Фактически элементы теплицы уже сами являются составной частью климат-системы. Например, форточки теплицы открываются под нужным углом по распоряжению головного компьютера, а количество света и тепла, получаемого растениями через стеклянную крышу, регулируется системой затемнения, также управляемой компьютером. «Благодаря большой высоте конструкции (8 м) и наличию вентиляционных рам голландская теплица способствует более качественной вентиляции, — уверяет Шеметов. — Даже при неполном открытии фрамуг (верхние створки окна) высокое сооружение вентилируется гораздо лучше, чем более низкая постройка с полностью открытыми рамами». Дополнительным преимуществом применяемой технологии строительства является энергоэффективность, значимая в процессе эксплуатации (элементы сбора дождевой воды, легкая интеграция с системой водоочистки, максимально возможное использование тепловой и световой энергии солнца и т. д. ).



В вопросе выращивания компания движется в направлении биопродукта. «Сейчас мы используем так называемую малообъемную технологию выращивания, основа которой — кокосовый субстрат, делится Шеметов. — Именно на нем вырастает плод с наилучшими органолептическими свойствами и большей массой, за счет чего повышается урожайность в целом». Не менее важно, что такой субстрат наиболее экологичен и безопасен для природы. Также холдинг применяет на производстве биозащиту и опыление шмелями. В каждом тепличном комплексе расположены собственные инсектарии, где выращиваются макролофусы — энтомофаги для защиты овощей от вредителей.



Биологические методы защиты растений, полив дождевой водой, использование обратного дренажа и опыление шмелями использует в своей работе «Мое лето» (тепличный комплекс компании расположен в Калужской области). Такие технологии предполагают тщательный уход за растениями, но позволяют значительно повысить урожайность и качество продукции, утверждает управляющая тепличного комплекса группы Ирина Мешкова. «Мы стараемся внедрять самые современные технические и технологические разработки, — рассказывает она. — Так, например, у нас есть современные агрохимические лаборатории, в которых мы анализируем используемые удобрения и растворы, проверяем готовые продукты и вносим своевременные корректировки, таким образом управляя качеством и вкусом нашей продукции».



Компания тоже работает по голландской технологии выращивания томатов. Она позволяет получать урожайность до 85 кг/м². Суть метода заключается в том, что для томатной рассады не используют органический субстрат — его заменяют минеральной ватой. «В органических субстратах, как правило, заводятся вредители и болезни, для их уничтожения приходится использовать пестициды и агрохимикаты, — поясняет Мешкова. — А выращивание на минеральной вате исключает эту необходимость, и есть возможность заселить субстрат полезной микрофлорой». Для подкормки томатов, растущих в минеральной вате, используются простые удобрения, вносимые путем капельного полива с точным расчетом объема.



«Тепличное» — комплекс четвертого поколения, уже почти весь на светокультуре, сообщает Марина Водогреева. «Технологии за время существования теплиц не раз менялись, мы стараемся анализировать новинки рынка и применять их, если видим в этом перспективу», — говорит она. Так, например, за время своего существования хозяйство ушло от полива дождеванием к капельному поливу, от грунтов к минеральной вате, а сами теплицы стали выше. Для оптимизации затрат компания уже давно использует зашторивание, двойное остекление, выращивание на лотках, приспускание растений и другие приемы. «Мы также перешли на локальные мини-котельные, их КПД выше, — добавляет Водогреева. — Производим собственную электроэнергию на газопоршневой установке, подключились к ФСК, иначе при действующих тарифах светокультура невозможна, так как будет убыточна». При этом переход на досвечивание позволил увеличить урожайность с 50 кг до 150 кг/м² (в среднем по ТК). Рентабельность производства составляет 20-25%.

