«АФГ Националь» собрал свыше 84 тысяч тонн картофеля

К началу ноября в товарном секторе собрано около 6,4 млн тонн картофеля Pixabay

Валовой сбор продовольственного картофеля на предприятиях «АФГ Националь» по итогам сезона составил 84,4 тыс. т — несколько больше, чем ранее планировала компания (около 80 тыс. т). В том числе 58 тыс. т от общего урожая произвели нижегородские предприятия агрохолдинга, также там вырастили 12,9 тыс. т семенного картофеля. Еще 15,2 тыс. т компания собрала в Ростовской области, более 7,5 тыс. т составил урожай раннего картофеля. Еще 3,7 тыс. т продовольственного и 0,4 тыс. т семенного картофеля накопали в Новгородской области, сообщила пресс-служба «АФГ Националь».



«По итогам множества аграрных экспериментов нам удалось выработать технологию, позволяющую ежегодно получать стабильный и качественный урожай и сохранять его в течение года. А благодаря наличию орошения картофелю не страшна засуха», — ранее рассказывал «Агроинвестору» руководитель дивизиона «Овощи» Павел Владимиров. Он также отмечал, что «АФГ Националь» не ожидает резких ценовых колебаний на картофель, и не отмечает роста спроса. «Ситуация на рынке картофеля в целом стабильна», — говорил Владимиров.



«АФГ Националь» инвестировал в производство овощей открытого грунта в Нижегородской области около 4 млрд руб. На эти средства построены современные овощехранилища суммарной мощностью 40 тыс. т, обновлен и увеличен парк сельхозтехники, модернизированы производственно-фасовочные комплексы. Земельный банк вырос с 6,5 тыс. га до 16,3 тыс. га, из которых около 4 тыс. га поставлено под орошение современными дождевальными машинами.



Благодаря использованию орошения средняя урожайность картофеля в «АФГ Националь» по итогам сезона достигла 568 ц/га. Согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка, которые приводятся в сообщении агрохолдинга, средняя урожайность картофеля в сельхозорганизациях Нижегородской области в этом году составила 343,4 ц/га.



Согласно данным подведомственного Минсельхозу «Центра Агроаналитики», ко 2 ноября в России в сельхозпредприятиях и КФХ убрано 93,9% картофеля. Накопано 6,4 млн т — примерно на 613 тыс. т меньше, чем годом ранее, средняя урожайность составляет 243,1 ц/га (в 2019-м — 254,4 ц/га).



«АФГ Националь» - один из крупнейших вертикально интегрированных агропромышленных холдингов России. По собственным данным, компания является лидером в выращивании и переработке риса (22% рынка) и ведущим производителем фасованных круп (18% рынка). С 2015 года холдинг также развивает овощное направление, выращивая столовый и семенной картофель и овощи открытого грунта в Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях, а также производит яблоки по суперинтенсивной технологии в Краснодарском крае.

