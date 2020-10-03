В России ожидается снижение производства картофеля

Цена на картофель сейчас выше уровня прошлого года Pixabay

Урожай картофеля в товарном секторе в этом году ожидается меньше, чем в 2019-м, поскольку сельхозорганизации и КФХ сократили посадки на 20 тыс. га. «Даже если урожайность окажется среднегодовой, то валовой сбор будет ниже примерно на 0,5 млн т и составит около 7-7,1 млн т», — прогнозирует исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. При этом в большинстве регионов отмечается падение урожайности за исключением производителей раннего картофеля на юге, где используется орошение.



Погодные условия в течение всего вегетационного периода были достаточно сложными: затяжная холодная весна где-то сменилась аномально высокими температурами, где-то выпало аномально большое количество осадков. «Все это негативно повлияло на выход продукции, и многие аграрии Центра и частично Поволжья отмечают, что кожура картофеля до сих пор не окрепла, — рассказал Красильников «Агроинвестору». — Тот, картофель, который убирают сейчас, находятся не в оптимальной форме для его закладки на длительное межсезонное хранение, в основном он идет в текущую реализацию и на переработку».



Кроме того, из-за резких перепадов температур летом у производителей в этом году много картофеля мелкого калибра. Картофельный союз обсуждал ситуацию с торговыми сетями и просил ввести дополнительную градацию, чтобы ритейлеры брали на реализацию и такую продукцию.



По данным Минсельхоза на 2 октября, картофель в сельхозпредприятиях и КФХ убран с 200,6 тыс. га, или примерно 71% площади, накопано около 4,7 млн т, что на 332 тыс. т меньше, чем годом ранее. Средняя урожайность составляет 236,5ц/га — на 18,3 ц/га ниже прошлогодней.

CEO «Тверской агропромышленной компании» Сергей Конаныхин отмечает, что в целом в этом году в регионе урожай картофеля ниже, чем в 2019-м из-за холодной весны и дождливого лета. Он добавляет, что все сорта показали не те характеристики, которые должны были. «Например, определенные сорта, которые должны были дать десять клубней, дали пять, но крупных, другие, наоборот — дали больше клубней, чем ожидалось, согласно характеристикам сорта, но более мелких. Причина этого — переувлажнение и уплотнение почвы», — поясняет производитель. Он добавляет, что, несмотря на погодные условия предприятию удалось вырастить картофель, который может идти на мойку и мелкую фасовку.



«АФГ Националь» в этом году рассчитывает на валовой сбор картофеля не меньше, чем в прошлом году — около 80 тыс. т. «По итогам множества аграрных экспериментов нам удалось выработать технологию, позволяющую ежегодно получать стабильный и качественный урожай и сохранять его в течение года. А благодаря наличию орошения картофелю не страшна засуха», — рассказывает руководитель дивизиона «Овощи» Павел Владимиров.



По его словам, пока погода позволяет проводить уборку с соблюдением графика. Сейчас в Ростовской области чипсовый картофель выкопан с четверти площадей, средняя урожайность — около 40 т/га. Урожайность раннего картофеля, убранного в июне, была 48 т/га, что выше средней по региону. Ранний картофель не предназначен для длительного хранения, поэтому уже полностью реализован. В Нижегородской области убрано почти 80% площадей, средняя урожайность продовольственного картофеля — 58 т/га, на отдельных площадках она доходит до 70 т/га. «Краснокожурные сорта не дают высокой урожайности и снижают общий валовой сбор, но нужны для формирования ассортиментной матрицы торговых сетей», — добавляет Владимиров.



Цена на немытый картофель сейчас выше уровня прошлого года. Красильников напоминает, что в 2019-м из-за хорошего урожая в августе — начале сентября было существенное снижение оптовых цен, в этом сезоне такого не отмечается. «Хотя в этот период цена на ранний картофель тоже немного уменьшалась, в последние три недели она стабилизировалась и даже начала расти, — отмечает он. — Сейчас цена у сельхозпроизводителей в зависимости от качества и региона варьируется от 10 руб./кг до 14 руб./кг и выше».



«АФГ Националь» не ожидает резких ценовых колебаний на картофель, и не отмечает роста спроса. «Ситуация на рынке картофеля в целом стабильна», — говорит Владимиров. По наблюдениям Конаныхина, цены на картофель сейчас высокие — на 30% больше, чем традиционно в этот период. «Конечно, хотелось бы, чтобы картофель был еще дороже, однако его качество вызывает вопросы: непонятно, как он будет храниться из-за переувлажнения, — рассуждает он. — Кроме того, красивый, готовый к мойке картофель стоит дороже, а посаженные нами сорта не показали ожидаемых от них внешних характеристик».



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Красильников не берется однозначно ответить, продолжат ли цены расти, так как качество картофеля оставляет желать лучшего. Он напоминает, что были сезоны, когда многие производители намеренно не закладывали картофель на хранение, так как оценивали, что урожай не подлежит длительному хранению, или им просто не хватало мощностей, и в итоге были массовые поставки продукции на рынок из-за чего снижались цены.



Сейчас погодные условия для массовой уборки благоприятные, и союз надеется, что в большинстве регионов никаких катаклизмов, которые бы помешали копке, не будет. Правда, некоторые опасения вызывает Дальний Восток. Скорее всего, из-за паводков в ряде регионов — Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском крае — будет ощущаться дефицит картофеля.



Кроме того, Красильников напоминает, что месяц назад Россельхознадзор в ходе совещания с таможенной службой Китая выразил обеспокоенность по поводу отдельных партий поставляемого картофеля из-за обнаружения в них бурой бактериальной гнили. Китайская сторона обещала принять меры по недопущению подобных случаев.



В 2014 году, когда из-за наводнения на Дальнем Востоке был дефицит картофеля на уровне 98 тыс. т, весь этот объем был поставлен из Китая. Отгружать картофель в ДФО с Урала и из Сибири, не говоря уже о регионах Центра, гораздо сложнее, чем из Китая из-за отсутствия у нас отлаженной логистики. Однако, по словам Красильникова, есть надежда, что в этом году дефицит картофеля в макрорегионе будет восполнен, в первую очередь, отечественной продукцией благодаря субсидированию перевозок.



В целом импорт картофеля в этом году, вероятно, снизится из-за девальвации рубля, оценивает союз, а вот экспортный потенциал растет как по товарной продукции, так и семенному картофелю. Правда, например, кабмин Украины сейчас прорабатывает вопрос о возможном закрытии ввоза в страну российского картофеля. В прошлом году поставки туда составили около 200 тыс. т, в том числе они шли через Беларусь. «Радует, что продолжают запускаться новые проекты по переработке картофеля, и избыток, который мы наблюдали на рынке последние четыре-пять лет может уходить в перерабатывающий сектор», — добавляет Красильников.

