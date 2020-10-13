«Мираторг» вложит в новые проекты 19 млрд рублей

Механизм СЗПК позволит создавать для инвесторов прогнозируемые условия работы М. Стулов

«Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины, презентовал три инвестиционных проекта в рамках режима соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в Калининградской, Московской и Орловской областях. Общий объем инвестиций составит около 19 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.



Первый проект — строительство второй очереди оптово-распределительного центра для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в подмосковном Домодедово. Проект позволит расширить действующий ОРЦ и станет центром компетенций в сфере инновационного производства продуктов питания с высокой добавленной стоимостью. Инвестиции в проект составят 10 млрд руб.



Второй проект будет реализован в Калининградской области. Там агрохолдинг планирует расширить производство замороженных мясных полуфабрикатов. Увеличение мощностей позволит производить 71 тыс. т готовой продукции в год. Агрохолдинг инвестирует в проект 4,9 млрд руб.



Еще один проект — по производству и переработке масличных агрокультур мощностью 420 тыс. т сырья в год — будет реализован в Орловской области. Предприятие будет выпускать компоненты кормов для сельскохозяйственных животных, а также растительные масла. «Это позволит значительно снизить себестоимость кормов, которые мы производим. Мы будем перерабатывать рапс, подсолнечную семечку и сою, — цитирует ТАСС президента «Мираторга» Виктора Линника. — Масло планируем отправлять на экспорт, соответственно, шрот и другую побочную продукцию будем использовать в производстве кормов для животных». Продукция предприятия обладает значительным экспортным потенциалом, считает компания. Инвестиции в проект составят 3,5 млрд руб.



«Развитие современного сельского хозяйства требует существенных вложений. Механизм СЗПК позволит создавать для инвесторов прогнозируемые условия реализации проектов и получать ожидаемый результат. Бизнес получает дополнительные возможности для эффективного развития, регионы — мультипликативный эффект для экономики, новые рабочие места и налоги в бюджет», — отмечает Линник (цитата по пресс-релизу компании). Срок окупаемости всех проектов составит семь — девять лет.



Минэкономразвития получило первые 15 заявлений на заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений общим объемом 850 млрд руб., сообщил на заседании президиума рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов первый заместитель министра экономического развития Андрей Иванов. По его словам, проекты реализуются почти во всех основных сферах экономики — общественный транспорт, машиностроение, АПК, добыча полезных ископаемых, химические производства и т. д.



1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для СЗПК предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов, также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру. Согласно закону о СЗПК, в течение пяти лет инвестору могут возместить до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры и в течение 10 лет — до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания является вторым производителем мяса в России, согласно рейтингу «Агроинвестора», и выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину. Также компания занимается растениеводством, молочным животноводством, переработкой продукции. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2020-го «Мираторг» занимает первое место среди российских землевладельцев, управляя более чем 1 млн га.

