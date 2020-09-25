«Мираторг» открыл ОРЦ за 8,5 млрд рублей

Предприятие будет выпускать 25 тысяч тонн продукции в год «Мираторг»

«Мираторг» запустил оптово-распределительный центр (ОРЦ) для хранения и переработки сельхозпродукции в подмосковном Домодедове, сообщила компания. Инвестиции в проект составили 8,5 млрд руб. Возведение ОРЦ началось в 2018 году. Изначально компания планировала открыть его до конца 2019-го, однако строительство завершилось только в августе этого года.



ОРЦ будет закупать все виды сырья — молоко, мясо, рыбу, крупы, овощи, фрукты, ягоды — и предоставлять услуги по хранению, доработке, глубокой переработке и доставке готовой продукции до полки магазинов. «Мираторг» планирует сотрудничать с поставщиками из Московской, Калужской, Смоленской, Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской и Курской областей.



Запуск предприятия мощностью переработки 25 тыс. т в год позволит существенно увеличить поставки продукции глубокой переработки в торговые сети Московской области и Москвы, отмечает компания. Ассортимент включает около 150 наименований: бургеры, кулинария, жареные блюда, хлебобулочные изделия, супы, напитки и др.



«Оптово-распределительный центр — важный инфраструктурный проект, который открывает возможности для взаимовыгодной интеграции с широким кругом производителей сельхозпродукции — от фермеров до крупных агрохолдингов, — сказал президент «Мираторга» Виктор Линник (цитата по пресс-релизу компании). — <…> В дальнейшем мы планируем расширение производственных мощностей и ассортимента выпускаемой продукции». Он также добавил, что ОРЦ станет центром компетенций в сфере инновационного производства продуктов питания с высокой добавленной стоимостью.



Как сообщила «Агроинвестору» пресс-служба «Мираторг», в 2021—2026 годах компания планирует построить в Домодедово вторую очередь ОРЦ. Уже сейчас начаты предпроектные работы, утверждается окончательная концепция проекта: посадка зданий, пути проезда и планировка территории. Предприятие будет выпускать 30 тыс. т продукции в год. Объем инвестиций составит также 8,5 млрд руб.



Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин считает, что особенность проекта «Мираторга» в том, что это многофункциональный объект — не только ОРЦ, но и фабрика-кухня. Строительству последней способствует тренд на увеличение спроса на готовую еду. По его мнению, сейчас в России реализуется мало проектов ОРЦ, потому что сроки их окупаемости неочевидны, а компаниям достаточно складских мощностей. «Необходимо проводить огромную работу по привлечению сельхозпроизводителей на свои ОРЦ, менять сложившиеся транспортно-логистические цепочки», — считает Никиточкин. По его словам, а этом отношении показателен пример «РосАгроМаркета», который несколько лет назад заявлял о планах строительства 10-12 ОРЦ, но пока построил только один. Запуск единичного проекта «Мираторга» существенно не изменит агрорынок, особенно учитывая то, что он «не огромный», добавил он.



Гендиректор компании «РосАгроМаркет» Богдан Григорьев уверен, что развитие «Мираторгом» собственного производства и логистики полезно и нужно для рынка. «Однако ключевой задачей ОРЦ является все-таки создание общедоступной инфраструктуры хранения, логистики и сбыта для широкого круга сельхозпроизводителей и переработчиков, для тех, кто финансово и организационно не может себе позволить ее построить», — отметил он.



Наличие достаточного количества ОРЦ для рынка важно с точки зрения ряда причин: предотвращения потерь, оптимизации логистики (в т. ч. для развития экспорта), вовлечения малого и среднего бизнеса в дальнейшую переработку своей продукции, перечисляет партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. «Проблема развития сети ОРЦ — в отсутствии работающей сервисной бизнес-модели, — сказал он «Агроинвестору». — Сейчас это ряд отдельных проектов для нужд инициаторов, которые создаются как решение внутренней логистической или сервисной задачи. Запроса на сервисные услуги к отдельно стоящему ОРЦ в достаточном объеме у целевых отраслей нет».



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания является вторым производителем мяса в России, согласно рейтингу «Агроинвестора», и выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину. Также компания занимается растениеводством, молочным животноводством, переработкой продукции. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2020-го «Мираторг» занимает первое место среди российских землевладельцев, управляя более чем 1 млн га.

