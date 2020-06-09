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Компании
«Мираторг» запустит МЭЗ за 2,5 млрд рублей
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
9 июня 2020
Предприятие будет перерабатывать 400 тысяч тонн подсолнечника, рапса и сои в год
Компания будет выпускать шрот для обеспечения потребностей своего животноводческого дивизиона
Фото: «Мираторг»

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, в этом году запустит маслоэкстракционный завод в Орловской области. Мощность переработки составит 400 тыс. т сырья в год, сообщила компания. Холдинг будет перерабатывать подсолнечник, рапс и сою. Инвестиции в проект составили 2,5 млрд руб.

Запуск производства в режиме пуско-наладки ориентировочно намечен на сентябрь, уточнила «Агроинвестору» представитель холдинга. По ее словам, компания планирует самостоятельно обеспечивать себя сырьем для переработки, что позволит гарантировать качество и контролировать себестоимость конечного продукта. «Мираторг» будет выпускать подсолнечный, рапсовый и соевый шрот для обеспечения потребностей своего животноводческого дивизиона. Также в перспективе планируется производство растительных масел, однако детали развития этого направления бизнеса пока не уточняются.

Президент «Мираторга» Виктор Линник и в то время врио губернатора Орловской области Андрей Клычков подписали инвестиционное соглашение о строительстве в регионе маслоэкстракционного завода мощностью переработки 1,2 тыс. т сырья в сутки в конце августа 2018 года. Тогда сообщалось, что предприятие сможет выпускать до 170 тыс. т растительного масла и 230 тыс. т шрота в год. Стоимость проекта оценивалась в 3,6 млрд руб.

Также с 2018 года «Мираторг» реализует в Орловской области часть межрегионального проекта по удвоению мощностей производства свинины: здесь возводится комбикормовый завод производительностью 800 тыс. т в год и свинокомплексы. Запуск комбикормового предприятия также намечен на этот год, сообщает компания.

Ранее о планах строительства маслоэкстракционного завода по переработке сои сообщала группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса. Компания реализует проект мощностью 2,5 тыс. т продукции в сутки в Липецкой области, объем инвестиций оценивается в 7,2 млрд руб. «Наличие собственного завода по переработке масличных культур позволит нам получать корма для птицы по более низким ценам», — пояснял гендиректор холдинга Сергей Михайлов.

«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания является вторым производителем мяса в России, согласно рейтингу «Агроинвестора», и выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину. Также компания занимается растениеводством, молочным животноводством, переработкой продукции. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2020-го «Мираторг» занимает первое место среди российских землевладельцев, управляя более чем 1 млн га.

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