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Компании
«Мираторг» вышел из убытков в производстве говядины
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
2 июня 2020
Чистая прибыль «Брянской мясной компании» по итогам прошлого года превысила 3 млрд рублей
Общее стадо КРС на 97 фермах агрохолдинга в конце года насчитывало 700 тысяч животных
Фото: А. Гордеев

«Брянская мясная компания» (входит в «Мираторг»), крупнейший в России производитель говядины, в 2019 году получила чистую прибыль свыше 3 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные своей системы СПАРК. В 2018 году чистый убыток компании составлял 13,9 млрд руб., в 2017-м — 2,4 млрд руб., в 2016-м прибыль достигала 9,5 млрд руб. Выручка в прошлом году выросла почти до 29,9 млрд руб. против 21,9 млрд руб. в 2018-м.

По итогам 2019 года общее стадо КРС на 97 фермах агрохолдинга насчитывало 700 тыс. животных породы абердин-ангус, по собственным данным компании, это крупнейшее поголовье в мире. В прошлом году «Мираторг» увеличил производство говядины на 27% до 137 тыс. т в живом весе, план на этот год — 178 тыс. т.

В ближайшие несколько лет холдинг намерен расширить стадо КРС до 1 млн животных. Ключевой элемент производственной цепочки — материнское стадо, которое сейчас превышает 300 тыс. голов. Ранее компания сообщала, что в этом году прогнозирует приплод телят на своих фермах в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях на уровне 290 тыс. животных. Это на 27% превышает показатель 2019 года.

В 2019 году все хозяйства России произвели 1,6 млн т говядины в убойном весе — примерно на уровне 2018-го. По прогнозу Центра агроаналитики Минсельхоза, в этом году объем может увеличиться примерно на 20 тыс. т. При этом из-за неизбежного падения реально располагаемых доходов потребители будут переходить на более доступные виды мяса, и в первую очередь отказываться от говядины. Также ее сегмент сильно пострадал из-за приостановки работы канала HoReCa в связи с COVID-ограничениями. Правда, потребление премиальной говядины в основном должно восстановиться после возобновления работы специализированных ресторанов, так как многие из их постоянных клиентов вряд ли сильно зависят от меняющейся экономической среды, ранее говорил «Агроинвестору» глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Однако в целом спрос на говядину в этом году будет снижаться, что сильно повлияет на цены и приведет к снижению рентабельности производства, которая и до кризиса была низкой. «В этом году, учитывая отраслевые балансы, можно ждать избыточных объемов предложения, что будет дополнительно давить на рынок — на производителей и переработчиков», — уверен Юшин. При этом часть компаний может уйти с рынка.

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