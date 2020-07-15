«Мираторг» увеличит маточное стадо овец в 2,3 раза

Спрос на баранину может вырасти за счет массового появления в ритейле Комитет информации и печати Курской области

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, к началу 2023 года планирует увеличить до 70 тыс. голов маточное стадо овец в рамках проекта расширения овцеводческого комплекса в Фатежском районе Курской области. Холдинг развивает направление овцеводства, чтобы повысить доступность мясной продукции для потребителей и обеспечить потребность рынка, сообщает пресс-служба компании. «Комплекс уникальный не только для России, но и для мира. Совсем скоро здесь появится генетический центр, будут браться тесты ДНК, которые позволят ускорить генетический отбор», — сказал президент «Мираторга» Виктор Линник (цитата по сайту «Курская правда»).



Овцеводческий комплекс, маточное поголовье которого планируется увеличить в 2,3 раза, был запущен в 2018 году. Его проектная мощность — 30 тыс. овцематок и 3,3 тыс. т ягнятины в живом весе в год. «Фатежская ягнятина» не имеет аналогов в России, так как для производства используется круглогодовое стойловое содержание, а не традиционный выпас на открытых пастбищах. Это, как сообщает холдинг, гарантирует постоянный зооветеринарный контроль, соблюдение рациона питания и стабильно высокое качество мяса. Инвестиции в проект составили 2,97 млрд руб.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев подтверждает, что круглогодовое стойловое содержание в России использует только «Мираторг». Он называет «Фатежскую ягнятину» продуманным и современным проектом. Кроме того, он более удобный для ритейла: сети могут закупать продукцию у одного крупного производителя, а не у нескольких маленьких. Также при производстве баранины образуется довольно большое количество отходов, поэтому, скорее всего, «Мираторг» будет разрабатывать линейку полуфабрикатов, глубокую переработку. «Хорошей и упакованной баранины на рынке не так много. Расширение дистрибуции однозначно возможно за счет экстенсивного роста, — говорит Корнеев. — Лишнюю курицу на полку уже не положить — для нее нет места. А баранину можно встретить не в каждом магазине».



Он также считает, что у баранины есть перспективы роста спроса за счет массового появления в ритейле. Корнеев объясняет, что фермерская баранина, как правило, продается на рынках, которые не так доступны как магазины. «Только деньги ограничивают людей. Я думаю, желание покупать хорошую баранину в ритейле у людей есть», — прокомментировал он «Агроивнестору».



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания является вторым производителем мяса в России, согласно рейтингу «Агроинвестора», и выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину. Также компания занимается растениеводством, молочным животноводством, переработкой продукции. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2020-го «Мираторг» занимает первое место среди российских землевладельцев, управляя более чем 1 млн га.



«Мираторг» является крупнейшим инвестором в Курской области: компания развивает в регионе проекты по растениеводству, выращиванию молодняка молочного скота, индустриальному овцеводству и производству кормов для домашних питомцев. В регионе реализуется часть крупнейшего в России межрегионального проекта удвоения мощности свиноводческого дивизиона, который включает запуск комбикормового завода, новых свиноводческих площадок и крупнейшей в Европе роботизированной мясохладобойни — предприятия по убою и переработке сельхозживотных.

