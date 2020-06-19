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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Компании

«Мираторг» запустил первую очередь мясохладобойни в Курской области

Новое производство — часть проекта по удвоению мощности свиноводческого дивизиона компании

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Комплекс по убою и обвалке свиней планируется запустить в 2021 году
Ю. Эйвазова
Комплекс по убою и обвалке свиней планируется запустить в 2021 году
Ю. Эйвазова

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, запустил в Курской области цех глубокой термической переработки мяса. Производственная линия будет выпускать более 138 т колбасных изделий в год, это часть нового комплекса по убою и переработке скота, который, по собственным данным компании, будет самым крупным в Европе. Мощность предприятия составит 4,5 млн свиней в год или 503,5 тыс. т продукции в убойном весе. Вторая очередь завода — комплекс по убою и обвалке свиней — планируется запустить в 2021 году, сообщает компания.

Новый производственный комплекс почти полностью роботизирован. Технология производства предусматривает практически 100% глубину переработки. Выпускаемый ассортимент будет включать продукцию первичной обработки, продукты и субпродукты после разделки, продукты обвалки полутуш и полутуш, мясные полуфабрикаты и колбасную продукцию. Первая товарная продукция поступит на рынок в этом году. 

Президент «Мираторга» Виктор Линник считает, что Курская область обладает потенциалом для развития современного и высокотехнологичного перерабатывающего сектора. Благодаря географическому положению региона он оптимально подходит для реализации инфраструктурных проектов, которые объединяют производственную и логистическую составляющие. Агрохолдинг вложил в развитие АПК региона свыше 25 млрд руб., здесь реализуются проекты по производству свинины, розовой телятины, ягнятины, молока, кормов для домашних животных. 

Мясохладобойню начали строить в 2017 году. Она является частью проекта удвоения мощности свиноводческого дивизиона компании. Инвестиции в проект оценивались в более чем 160 млрд руб., из которых свыше 68 млрд руб. — стоимость роботизированной мясохладобойни, сообщала ранее пресс-служба «Мираторга». 

«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания является вторым производителем мяса в России, согласно рейтингу «Агроинвестора», и выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину. Также компания занимается растениеводством, молочным животноводством, переработкой продукции. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2020-го «Мираторг» занимает первое место среди российских землевладельцев, управляя более чем 1 млн га.

Елизавета Литвинова 

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