Владельцы агрохолдингов удержались в рейтинге богатейших семей

Общее состояние топ-10 семей по сравнению с прошлым годом увеличилось на $1,5 млрд до $26,8 млрд Е. Разумный

Forbes составил очередной рейтинг самых богатых предпринимательских династий в России. Общее состояние топ-10 семей по сравнению с прошлым годом увеличилось на $1,5 млрд до $26,8 млрд. Первое место в списке в этом году заняли Ротенберги — их состояние за год увеличилось на $270 млн до $5,45 млрд. Бизнес-клан Гуцериевых, пять раз подряд занимавший первую строчку рейтинга, опустился на третье место с оценкой состояния $3,2 млрд — на $2,45 млрд меньше, чем год назад.



Новым участником рейтинга, причем сразу занявшим второе место, стала семья совладельцев «Фосагро» Гурьевых. Их состояние Forbes оценил в $5,1 млрд. Акциями компании — производителя минеральных удобрений члены семьи бывшего сенатора Андрея Гурьева владеют через семейный траст.



Также в рейтинг снова вошли основатели «Мираторга» - братья Виктор и Александр Линники, год назад ставшие дебютантами топ-10. Правда, тогда они занимали седьмое место с общим состоянием, оценочно, $1,16 млрд. Сейчас Линники опустились на девятую строчку, несмотря на то что общий капитал братьев увеличился до $1,35 млрд. «Мираторг» создан в 1995 году, активы расположены в 16 регионах России. Холдинг является лидером по производству свинины и говядины, занимает второе место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей всех видов мяса по итогам 2019 года. Кроме говядины и свинины компания выпускает мясо бройлера, розовую телятину, ягнятину, также занимается производством молока, мясопереработкой, розничной торговлей, растениеводством, в том числе развивает проект в овощеводстве. Агрохолдинг является крупнейшим в России землевладельцем с земельным банком более 1 млн га, согласно рейтингу компании BEFL.



Семья Михайловых — совладельцев группы «Черкизово» - сохранила десятое место в рейтинге, при этом их общее состояние уменьшилось с $1,16 млрд до $1,1 млрд, оценивает Forbes. «Черкизово» - крупнейший в России производитель мяса. Основатель холдинга Игорь Бабаев в 2006 году доверил управление компанией старшему сыну Сергею Михайлову, младший сын Бабаева Евгений тогда же стал директором по развитию бизнеса, а в 2016-м возглавил совет директоров «Черкизово» вместо отца. В том же 2016-м Бабаев вышел из капитала группы.



Также в рейтинг Forbes второй год подряд входит семья Владимира Евтушенкова. Она сохранила пятое место, хотя общее состояние основного владельца АФК «Система» и его сына Феликса увеличилось с $1,94 млрд до $2,3 млрд. Среди активов корпорации есть и сельскохозяйственные: ей принадлежит агрохолдинг «Степь», а также 50% компании RZ Agro (еще 50% контролирует семья Луи-Дрейфус). «Степь» занимается растениеводством, молочным животноводством, агротрейдингом, садоводством. По данным BEFL на май, у холдинга было 542 тыс. га земель (с учетом земель RZ Agro), он занимал шестое место в списке крупнейших латифундистов.

