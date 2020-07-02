Высушить сено на экспорт. Мировая торговля кормовыми травами достигает в год $3 млрд

«Фермекс»

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На глобальном рынке сена Россия до сих пор не представлена. При этом ежегодный экспорт этого продукта оценивается почти в 10 млн т, а спрос на него активно растет. Потенциал нашей страны теоретически позволяет заместить весь этот объем. Но на практике производство качественного сена как экспортной позиции не превышает сейчас и 100 тыс. т. Впрочем, пионеры этого сегмента настроены оптимистично: первые партии российской продукции могут быть отправлены за рубеж уже в этом году

Мировой экспорт сена (как естественной, так и искусственной сушки) в стоимостном выражении оценивается в $2,5-3 млрд/год. В натуральном ежегодная торговля составляет около 9,5 млн т. Большую часть этого объема — по данным USDA, 4,1 млн т в 2019 году — на глобальный рынок поставляют США. Россия среди экспортеров данного вида кормов до сих пор представлена не была. И это при том, что страна при обеспечении соответствующими технологиями потенциально вполне могла бы производить весь объем сена, востребованный импортерами, утверждает руководитель Ассоциации производителей и экспортеров сена и кормов, член исполнительного комитета европейской федерации луговодов (EGF) c зоной ответственности — страны Восточной Европы Сергей Панчук. «Даже на имеющихся площадях мы могли бы увеличить урожай всех основных сельскохозяйственных культур минимум в два раза, не говоря о том, что у нас имеется несколько миллионов гектаров, которые сейчас не используются, но которые оптимально подойдут для выращивания кормовых культур, — говорит он. — Поэтому я бы сказал, что потенциал России в экспорте кормов безграничен!»



Основные покупатели сена на мировом рынке — страны арабского мира, а именно Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. Также корма закупают Китай, Япония, Корея, Таиланд, Вьетнам, Иран, Пакистан, уточняет Панчук.



Первые поставки

Все же начать отгрузки за рубеж российского сена и искусственно высушенной люцерны планируется уже в 2020 году. В стране есть несколько промышленных компаний, для которых производство травяных кормов является основным видом деятельности. Все они планируют свое развитие с прицелом на экспорт. Так, в Нижегородской и Новгородской областях несколько линий искусственной сушки кормовых культур работает у компании «Фермекс» (создана акционерами «АФГ Националь»). Целый завод аналогичного направления функционирует в подразделении молочного холдинга «Молвест» (Воронежская область). В Тульской области в этом году оборудование по сушке и грануляции зеленых кормов запустит предприятие «Хамсин Грасс». Сейчас компания в промышленных объемах производит сено естественной сушки. Такое же сено еще в прошлом году планировала отправить своему инвестору TH Group во Вьетнам компания «Ти Эйч Калужский». Однако тогда продукция не прошла по карантинным требованиям принимающей стороны, так как помимо люцерны содержала карантинные для этой страны сорняки. Предприятие поработало над технологией, чтобы добиться необходимой для поставки чистоты продукта, и вскоре еще раз попробует совершить отгрузку.



В СССР ежегодное производство искусственно высушенных кормовых трав превышало 4 млн т, напоминает гендиректор компании «Фермекс» Сергей Гонтарь. Однако с распадом Союза развалился и этот сегмент, а оборудование распилили на металлолом. «Перед тем как инвестировать в это направление, мы долго изучали рынок, стало понятно, что в мире спрос на такие корма высокий и растущий, запросы от покупателей колоссальные!» — рассказывает он. Поэтому инвесторам такой проект показался очень привлекательным, тем более что в наличии имелся приличный земельный актив.



«Когда мы начинали рассказывать о нашем проекте, люди, услышав про экспорт сена, крутили пальцем у виска, — вспоминает Гонтарь. — Приходилось объяснять, что это за сено и как на нем можно зарабатывать». В 2017 году компания построила экспериментальную линию по производству гранул. Запуск проходил не просто, признает руководитель, в первую очередь потому, что специалистов по данному сегменту в России не осталось. «В стране есть, конечно, порядка 20 мелких предприятий уровня крестьянско-фермерских хозяйств, где примитивным способом делается аналогичная продукция, но объемы таких производств — 100-200 т за сезон, — известно ему. — Мы же изначально нацеливались на крупное промышленное производство».



Сейчас «Фермекс» ввел уже три линии по изготовлению гранул искусственно обезвоженной люцерны и одну по выпуску тюков общей мощностью 22 тыс. т продукции в год. Люцерна выращивается на площади в 2,8 тыс. га (300 га в Новгородской области и 2,5 тыс. га в Нижегородской). Инвестиции составили 387 млн руб. В планах у компании — увеличение объемов производства. Если в проект войдут соинвесторы, то мощность выпуска искусственно высушенной люцерны в перспективе может составить несколько сотен тысяч тонн, делится Гонтарь. Потенциал же России в ближайшей перспективе он оценивает в 1-3 млн т.







«Экокорм» (Воронежская область, подразделение компании «Молвест») производит искусственно обезвоженную люцерну в виде гранул (витаминно-травяную муку) и в виде тюков, сообщает гендиректор компании Владимир Мануйлов. Мощность предприятия, построенного в 2017 году, — 15 т готового продукта в час, годовой объем зависит от площадей — в среднем 8-10 тыс. т. В первую очередь завод обеспечивает витаминно-травяной мукой стадо КРС самого «Молвеста». Также развиваются коммерческие продажи, в том числе на экспорт. «У нас уже были отдельные поставки через трейдеров в страны Прибалтики и Германию, но это довольно сложный процесс, требуется собрать очень много документов», — рассказывает руководитель. О дальнейшем развитии экспортного направления компания думает. Но, по мнению Мануйлова, это «хлопотное дело», высокозатратное. И стоят ли эти затраты той прибыли, которую можно получить на внешних продажах, каждый производитель должен решать для себя самостоятельно.



«Хамсин Грасс» (Тульская область) занимается выращиванием люцерны и производством из нее сена естественной сушки и сенажа. Под эту агрокультуру в компании отведено 3,5 тыс. га из 8 тыс. га имеющейся площади. Суммарный объем продукции в 2019 году составил около 12 тыс. т. В 2020-м запущена новая компания «Альфа-Фидс», которая будет перерабатывать сено люцерны «Хамсин Грасс» в гранулы. Сначала 7,5 тыс. т/год, а к 2023-му мощности вырастут до 15 тыс. т ежегодно. «В течение двух лет планируется запустить и искусственную сушку, — сообщает совладелец компании Борис Хейфиц. — После ее ввода в сумме будем делать 25 тыс. т продукции в год, включая сено, сенаж, сенные гранулы и гранулы из люцерны искусственной сушки».



Пока свои корма компания реализует только на территории России. Но регулярно получает запросы из стран Евросоюза, Персидского залива и Китая. Для того чтобы отправлять продукцию за рубеж, нужно выполнить целый ряд требований, продолжает бизнесмен. Варианты отгрузок на внешние рынки сама «Альфа-Фидс» начнет активно рассматривать с начала следующего года, когда уже будет отработано производство продукции на линии по грануляции. «Начнем мы, скорее всего, с Евросоюза», — делится планами он.







По мнению продукт-менеджера по кормозаготовительной технике Claas Романа Федотикова, перспективы развития экспорта российского сена очень хорошие. Если соблюдать всю технологию заготовки, то будет получаться продукт высокого качества, на который есть спрос. В первую очередь интересен экспорт в азиатские страны, считает он. Прежде всего еще и потому, что в этих регионах существует нехватка естественной влаги, и выращивание кормов если и происходит, то на искусственном орошении. И, например, возделывание той же люцерны на орошении требует значительных инвестиций. Эту проблему данные страны как раз и решают за счет экспорт сена или сенажа.



Перспективу производства кормов искусственной сушки не так давно оценил и Минсельхоз. По словам Сергея Гонтаря, сейчас ведомство приглашает представителей «Фермекса» на консультации по этому вопросу и содействует в освоении экспортных рынков. В развитии этого направления уже произошли заметные подвижки. Делегация Минсельхоза накануне визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию посетила эту страну с рабочим визитом, чтобы определить интересные темы для обсуждения. Там представители ведомства и увидели, что представляет собой сено как экспортный продукт. В октябре прошлого года с королевством был подписан межправительственный меморандум о сотрудничестве, где помимо пшеницы и прочих традиционных экспортных позиций в список была включена и люцерна. «В июне в Минсельхозе прошло совещание, на котором была создана дорожная карта по началу экспорта нашей продукции в Китай и Саудовскую Аравию, — говорит Гонтарь. — Надзорные службы КНР и России сейчас прорабатывают этот вопрос, и надеюсь, что уже этим летом возможность вывозить люцерну будет получена. И мы сразу же готовы начать поставки, покупатели уже есть».





«Фермекс»



Сложности выхода за рубеж

Однако выйти на международный рынок сена России с ее продукцией будет не так просто. Как правило, для таких поставок нужны соглашения на межправительственном уровне, обращает внимание Сергей Панчук. Чтобы выйти на внешние рынки, отечественной продукции также потребуется сертификация международного образца. Для этого российским лабораториям необходимо получить аккредитацию для работы по зарубежным стандартам, отмечает он. Также продукция должна соответствовать международным санитарным стандартам, сами же предприятия должны быть аттестованы Россельхознадзором. «У нас различные ведомства очень часто пытаются навязать бизнесу всевозможные стандарты, маркировки. Бизнес тратит на это кучу денег, однако все эти изобретения для экспорта, как правило, совершенно бесполезны», — говорит эксперт.



Основная составляющая экспорта кормов — это логистика, которая является и одним из факторов, сдерживающих развитие направления. «По сути, у нас два основных выхода к морю — через черноморские порты и балтийские Ленинградской области, — констатирует Панчук. — Если же предприятие находится далеко от порта, то ему будет практически невозможно получить рентабельный экспортный продукт».



В случае сена ареал производства сдерживают и климатические факторы. Например, в Северо-Западной части страны выращивать ту же люцерну не представляется возможным. Как вариант, хорошо было бы отправлять корма по Волге, через Каспий в Иран, Пакистан и т. д. Это был бы самый легкий путь, считает эксперт. Но сейчас Волга не везде судоходная, так как с целью перевозок грузов ее используют уже меньше, чем прежде, и за состоянием русла не всегда следят. Впрочем, те предприятия, которые сейчас развивают экспортные проекты, пока вписываются в логистическое плечо: несмотря на удаленность от портов, их поставки за рубеж все-таки будут прибыльными, полагает Панчук.



Однако даже если вопросы с договоренностями и логистикой будут сняты, на мировом рынке нового игрока с распростертыми объятиями никто не ждет. «Если вы придете с таким же продуктом и такой же ценой, то вряд ли какой-то покупатель променяет надежного, проверенного поставщика на вас, — считает Панчук. — И здесь варианта только два: либо делать лучше продукт, а в России пока это технически трудновыполнимо, либо привлекать более низкой стоимостью». На международном рынке с доставкой до клиента сено сейчас стоит от $320 до $450/т, знает он. При поставках из США, например во Вьетнам, половину в этой цене занимает логистика.



На мировом рынке существует дефицит кормов искусственной сушки, поэтому отвоевывать у кого-то долю не придется, уверен Сергей Гонтарь. Кроме того, у России все-таки есть огромные преимущества. «У нас много давно не использующейся и очень богатой по своему составу земли, чистая экология, использование ГМО-семян запрещено, — перечисляет он. — На этом и нужно делать акцент». По мнению руководителя, производство искусственно высушенных кормовых трав с прицелом на экспорт начнет активно развиваться в стране уже в ближайшие два-три года. ​Рентабельность внешних поставок он называет «очень интересной».



По мнению Гонтаря, развитие промышленного производства сена в России в первую очередь тормозят отсутствие знания и понимания технологии. Актуален и кадровый вопрос. Персонал нужно обучать, так как производство нетипичное для нашей страны. Так, «Фермекс» уже сейчас набирает людей в ученики для того, чтобы впоследствии они работали на новых линиях. Своим опытом компания обменивается с коллегами. Уже начала свою работу Ассоциация производителей-экспортеров сена и кормов, напоминает руководитель. Организация аккумулирует информацию по данной теме и консультирует предприятия, желающие начать данный бизнес.





«Экокорм»



Сушить или не сушить

Мощности существующих в России предприятий пока недостаточно, чтобы заявлять о себе как о крупном поставщике. Еще три года назад Сергей Панчук, посещая одну из ферм Катара, узнал, что для обеспечения ее кормами компания закупает 56 тыс. т люцернового сена в года. Сейчас мощности этого производства, как и потребность в кормах, выросли еще в пару раз. «На различных выставках по кормам мы встречаемся с коллегами из других стран — США, Канады, Испании, Италии, Франции. Все они представлены на мировом рынке сена, — рассказывает эксперт. — Так, одна из французских компаний производит ежегодно до 700 тыс. т кормов, из них 400 тыс. т сена и 300 тыс. т дробленной люцерны в пилетах». Мощность же российских промышленных производств, специализирующихся на этом направлении, не превышает сейчас 50 тыс. т в год. Этого объема явно мало, чтобы выходить на мировой рынок, потому что покупатели просят стабильные поставки в течение года.





«Фермекс»



Еще один важный вопрос — технология сушки кормов: искусственная — либо на газу, либо на углях. Ведь 80% кормов, реализуемых на экспорт, произведено именно по этой технологии. При естественной сушке необходима очень высокая квалификация персонала и специфические климатические условия. Такими в стране обладает лишь часть Ростовской и Саратовской областей, а также Волгоградская, Астраханская и Оренбургская, утверждает эксперт. «Даже в Краснодарском и Ставропольском краях сделать такое сено нельзя, так как технология требует высокой температуры и низкой влажности», — отмечает он.



В России практически невозможно без искусственной сушки сделать качественное сено, уверен Сергей Гонтарь. Чтобы сохранить в люцерне максимальную питательность, ее необходимо скашивать в фазе бутонизации. «Когда растение начинает цвести, его стебель деревенеет, образуется лигнин, а содержание протеина и клетчатки снижается, — разъясняет он. — В России обычно в это время и начинают косить культуру для высушивания ее на солнце, но структура растения становится одеревеневшей, а сено менее питательным». Помимо сохранения питательных свойств, высокотемпературная обработка позволяет обеспечить полную биологическую безопасность такого корма. В нем отсутствуют микотоксины, плесень и другая посторонняя флора, а также насекомые, что снижает заболеваемость и летальность животных. Еще один плюс искусственной сушки заключается в том, что после нее высушенное до влажности 12-14% сено можно хранить намного дольше, чем при естественной.



При естественной сушке под солнцем часть полезных веществ погибает, а шоковая кратковременная сушка дает возможность сохранять и цвет, и состав продукта, добавляет Мануйлов. «Само производство я считаю очень сложным. Начнем с того, что наша климатическая зона не совсем для него подходит, — признает он. — Если в той же Италии дождь за все лето пару раз, то у нас и три дня подряд идти может, а это накладывает дополнительные проблемы». Технология искусственной сушки также непростая, мало того, она взрыво-, пожароопасная.



Экспортный товар, можно делать и не имея искусственной сушки, уверен Борис Хейфиц. На глобальном рынке торговля сеном идет как искусственной, так и естественной сушки. «Но вот ценник в втором случае ниже», — акцентирует внимание бизнесмен. Бывает разница в цене и в зависимости от вида продукта. Так, в Испании искусственно высушенное сено с протеином более 18% в зависимости от сезона стоит на EXY до €250-350/т, стоимость гранул такого же качества составляет €160-200/т. В Германии разницы в цене нет. В России же сейчас за гранулы дают 14,5 тыс. руб./т, а за сено — 4,5-5,5 тыс. руб./т.



Линия искусственной сушки люцерны российского производства на 3 т/час готовой продукции будет стоить порядка 30-35 млн руб., плюс доставка, монтаж, строительство самого здания, покупка соответствующего пресса для сена и/или линии гранулирования и т. д. Импортная линия той же мощности обойдется раза в 1,5-2 дороже, отмечает Хейфиц.



Технические моменты

Начать работать в промышленном сегменте заготовки кормов не так просто. «Если кто-то думает, что сейчас он привезет сено и быстро продаст его на экспорт, то это большое заблуждение, — утверждает Сергей Панчук. — Во-первых, должна соблюдаться агротехнология от выбора семян до правильной подготовки почвы, посева, заготовки и всех промежуточных мероприятий. Во-вторых, необходимо специализированное оборудование — как в поле, так и на заводе». Для самой же подготовки товара к отправке нужны пресса высокой мощности, так называемые даблпресса, или пресса двойного прессования. Ведь если собрать сено обычными рулонными либо квадратными пресс-подборщиками, то их плотность получится максимум 200 кг/м³. В стационарных же прессах можно запаковывать по 400 кг/м³. Это важно для транспортировки продукции: обычного сена в сорокафутовый морской контейнер (в них идут отгрузки на экспорт) войдет максимум 9-12 т, а сена, заготовленного способом двойного прессования, — 20-25 т. «Это сразу заметно удешевляет логистику, и, по сути, компании-экспортеры зарабатывают именно на этом», — поясняет эксперт.



Тюки искусственно высушенной люцерны, сделанные на стационарном прессе, получаются плотностью до 450 кг/м³ — это в два раза плотнее, чем при тюковании сена в полях, подтверждает Мануйлов. Данная технология позволяет загружать морской контейнер по максимуму. «Чтобы не возить воздух и затраты на логистику были минимальные», — поясняет он.



По мнению Бориса Хейфица, у среднего российского фермера пока что нет понимания, что такое качественное сено и ценность грубых кормов в целом (все почему-то ориентируются на концентраты которыми в чистом виде скот кормить нельзя). «Поэтому если опираться только на внутренний рынок, то ставить стационарный пресс за €250 тыс. только для того, чтобы улучшить логистику, не стоит, — считает он — Большой надежды на то, что за высокую плотность сена больше заплатят, нет». Но в течение ближайших 5-7 лет эта ситуация должна измениться, верит бизнесмен.



Стоимость одного даблпресса может доходить до €400 тыс., утверждает Панчук. А к нему еще нужна линия по обмотке веревкой, пластиком или проволокой. В итоге инвестиции в такой проект для площади заготовки 1,2 тыс. га оцениваются в сумме в €7-10 млн. «Конечно, позволить себе такие вложения может далеко не каждый аграрий. Поэтому даже если какой-то инвестор и садится посчитать экономику такого проекта, то у него волосы дыбом встают, и он говорит: ладно, пойду дальше сеять зерно, как делал до этого, — говорит эксперт. — А ведь помимо оборудования, важно и людей обучить, и технологию освоить».



Есть сложности и с оборудованием для промышленной заготовки кормов. В России такое не производят. Да и в мире его выпускают лишь несколько компаний из Испании, Италии, Китая, знает Панчук. Процесс уборки кормовых культур для производства качественного сена очень важен, добавляет Сергей Гонтарь. Для этого «Фермекс» использует специальную технику. Транспортерный валкователь, по словам руководителя, стоит €110 тыс. И таких в стране сегодня работают лишь единицы.



Затраты на производство искусственно высушенного сена получаются высокие, особенно если полностью укомплектовывать завод импортным оборудованием, отмечает руководитель. «Но мы за пару лет уже научились маневрировать: часть каких-то важных узлов, конечно, приходится приобретать за границей, другие составляющие производства можно делать на российских предприятиях, — рекомендует он. — Это позволяет значительно снизить первоначальные капитальные вложения в такие проекты и получить трех-четырехлетнюю окупаемость».





«Экокорм»



Внутренний спрос

На мировом рынке сена более 50% экспортируемого сена сделано из люцерны в чистом виде. Еще 20% приходится на тимофеевку луговую. Остальное — это различные травосмеси или менее распространенные для экспорта кормовые культуры типа райграса, овсянницы и прочих, рассказывает Сергей Панчук. Что касается люцернового сена, один из главных показателей его качества — содержание протеина. То, которое торгуется на мировом рынке, должно иметь белок от 16 до 22% и более. Этот показатель в российском сене обычной заготовки 12-13%, а то и 8%. «Такой продукт на экспорт мы просто не продадим», — констатирует Сергей Панчук.



Витаминно-травяная мука «Экокорма» содержит до 23% протеина, до 200 мг/кг и более бета-каротина, а также холин, серу, витамин Е и другие элементы, перечисляет Владимир Мануйлов. При правильном расчете она конкурентоспособна по белку с соевым шротом, утверждает он: «Кроме того, наши корма — экологически чистые и полезные для здоровья животных». В основном такие корма в тюках используются для кормления КРС, а также МРС и лошадей. Гранулы могут добавляться в комбикорма для свиней и птиц и других видов животных. Однако не все отечественные специалисты по кормлению сейчас понимают такой продукт, как витаминно-травяная мука. «У нас некоторые кормовые компании очень сильно умеют промывать мозги аграриям своими синтетическими, полусинтетическими добавками, — отмечает Мануйлов. — Они, конечно, стоят дешевле, чем искусственно высушенная люцерна, но однозначно сказываются на здоровье животного, усвояемости».



Основные покупатели витаминно-травяной муки «Экокорма» в России — это молочные, козьи фермы, кролиководческие предприятия, комбикормовые заводы, свинокомплексы, охотхозяйства, спортивные коневоды и даже зоопарки. Компания готова наращивать объемы производства, если спрос на ее продукцию будет расти. «Если российское животноводство будет направлено на здоровье животного, то такие корма займут свою нишу. Но если в решениях по кормлению мы будем двигаться не с точки зрения пользы для животного, а с точки зрения только экономики, то прогнозы по увеличению потребления неутешительные», — считает Мануйлов.



Сено, которое производит «Фермекс», принципиально отличается от того, которое заготавливает подавляющее большинство российских хозяйств. Люцерна для его производства выращивается по особой технологии, благодаря ей на выходе продукция получается богатой протеином и клетчаткой. Среди клиентов компании на внутреннем рынке — «Каргилл», «Мегамикс», «Мираторг», другие свино- и птицеводческие компании, кролиководческие комплексы и молочные фермы. Количество хозяйств, включающих в свои рецептуры витаминно-травяную муку и искусственно высушенное сено, постоянно растет.



Продукцию «Хамсин Грасс» покупают в основном средние фермы с поголовьем от 100 до 1,5 тыс. голов КРС максимум. По мнению Бориса Хейфица, российский рынок потребления сейчас только формируется, хотя и достаточно динамично, со стабильно растущим спросом. «Многие наши клиенты сначала недовольны высокой ценой продукции, но в последствии «садятся» на наш корм, — рассказывает он. — Посчитав все „за“ и „против“, сколько они должны инвестировать в организацию собственного производства подобного качества, покупатели понимают, что проще такой корм приобретать у тех, кто этим занимается профессионально. И это правильно, когда каждый занимается своим делом».



В российском молочном производстве сейчас прослеживается тенденция на снижение потребления сена, рассказывает Федотиков. Фермеры отходят от данного типа корма, потому что его заготовка более затратная, если сравнивать с силосом или сенажом. Здесь требуется большее количество операций, массу необходимо досушить и хранить в специальных условиях. В этом плане силос и сенаж производить проще. «Именно поэтому на внутреннем российском рынке сено сейчас отходит на второй план, — утверждает продукт-менеджер. — В то же время, если мы говорим про мясные или, например, коневодческие хозяйства, то в данном случае животных, как правило, сочным кормом не кормят, они больше любят сено». Поэтому компании, которые рассчитывают поставлять сено в том числе и на экспорт, ориентируются прежде всего на страны, где развиты именно эти отрасли животноводства.

