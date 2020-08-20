«Мираторг» запустил линию по производству супов, бульонов и соусов

Новая продукция компании будет поставляться и в HoReCa, и в розничную торговлю Pixabay

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, запустил предприятие по переработке прочей мясной продукции в Брянской области. Новый проект агрохолдинга стоимостью более 5,4 млрд руб. позволяет дополнить производственную цепочку и увеличить глубину переработки крупного рогатого скота. Завод будет выпускать супы, бульоны, соусы, жареный бекон и др., сообщается на сайте компании.



«Новый проект является логическим дополнением существующего вертикально интегрированного производства агрохолдинга и позволит не только покрыть потребности производств компании в бульонах и соусах, но и поставлять высококачественную продукцию для гостинично-ресторанного бизнеса и на полки магазинов всей страны», — сказал президент «Мираторга» Виктор Линник (цитата по сайту агрохолдинга).



Новая линия входит в состав кластера, который объединяет автоматизированное мясоперерабатывающее предприятие по убою и переработке КРС и кожевенный завод. Мощность завода кулинарных блюд позволит выпускать более 45 т готовой продукции в сутки, общий объем производства нового комплекса превысит 14 тыс. т готовых блюд в год. В сообщении компании отмечается, что комплекс высоко автоматизирован и оснащен современным оборудованием, которое позволяет обеспечить широкий ассортимент продукции и гибко реагировать на изменение спроса и потребностей потребителей.



Базовое сырье для производства поставляется с соседних площадок «Мираторга». Компания отмечает, что современное оборудование, передовые технологии и собственное сырье позволят обеспечить стабильный объем производства готовых к употреблению блюд по авторским рецептам, цены на которые будут доступны для широких слоев населения.



О проекте строительства линии по переработке прочей мясной продукции и выпуска готовых кулинарных блюд мощностью 1,8 тыс. т сырья в месяц стало известно в 2017-м. Спустя год сообщалось, что сумма инвестиций в него составит 4,9 млрд руб., первую продукцию нового предприятия планировалось вывести на рынок в январе 2020 года.



В сентябре 2017 года вице-президент холдинга Вадим Котенко рассказывал «Агроинвестору», что одна из задач мясного направления группы — максимальное использование продукции убоя скота. В частности, перерабатывая по определенной технологии части туши, например, кости, которые традиционно воспринимались, скорее, как отходы производства, можно получить новую линейку продуктов — бульонов и супов. «Они будут востребованы на рынке — просто до нас в России не было необходимой сырьевой базы, экспертизы и дистрибуции», — говорил топ-менеджер. Еще одно новое направление: запуск фабрики-кухни, которая будет выпускать линейку охлажденных полуфабрикатов, полностью готовых к употреблению блюд. Это еще один дополнительный передел для повышения маржинальности, пояснял Котенко.

