Выручка агрохолдингов из списка Forbes достигла 1,2 трлн рублей

Рост выручки не гарантирует компаниям улучшения позиций в списке Ю. Эйвазова

В очередной рейтинг Forbes топ-200 крупнейших частных компаний России, как и годом ранее, вошло 13 представителей агробизнеса. Их совокупная выручка по итогам 2019-го увеличилась на 12,5% почти до 1,2 трлн руб. Выручка всех участников списка составила 45,3 трлн руб. Если в прошлом году в первой сотне списка Forbes было четыре компании из агросектора, то сейчас их пять.



Среди участников рынка, основным видом деятельности которых указан агропром, лидирует группа «Содружество». Она заняла 42-е место с выручкой 202,1 млрд руб. В прошлом году компания — один из крупнейших переработчиков масличных агрокультур в СНГ и Европе — была 48-й со 180,6 млрд руб. В группу входит более 30 предприятий, она развивает сеть логистических центров и управляет собственным железнодорожным парком.



Заметно улучшила свои позиции в рейтинге группа «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича: она поднялась со 122-го на 81-е место. Выручка компании выросла с 83 млрд руб. в 2018-м до 138,2 млрд руб. в прошлом году. Компания контролирует 643 тыс. га сельхозземель (четвертое место среди крупнейших латифундистов), является одним из ведущих производителей свинины, сахара и масложировой продукции, а также развивает молочный бизнес. Выручка холдинга в первом полугодии увеличилась на 9% до 71,2 млрд руб.



Холдинг «Эфко», наоборот, продолжает терять позиции в топ-200. По итогам 2017 года он был 79-м, в прошлогоднем рейтинге — 84-м, сейчас занимает 91-е место. При этом выручка компании увеличилась со 114 млрд руб. до 122 млрд руб. «Эфко» производит растительное масло, специализированные жиры и маргарины, кетчуп, майонез, а также молочные и кисломолочные продукты (торговые марки Altero, «Слобода» и др.). Недавно группа объявила о планах инвестировать 4 млрд руб. в выпуск растительного аналога мяса.



Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, вернулась в первую сотню рейтинга: если год назад она опускалась с 98-й на 101-ю позицию, то в этот раз стала 92-й. Выручка компании за прошлый год увеличилась со 102,6 млрд руб. до 120,1 млрд руб. В первом полугодии 2020-го выручка выросла на 8,8% до 60,6 млрд руб.



Следом за «Черкизово» идет «Мираторг» - №1 в стране по производству говядины и свинины. Выручка холдинга в прошлом году составила 119,1 млрд руб. против 111,6 млрд руб. в 2018-го, по итогам которого он занимал 100-е место в рейтинге. «Мираторг» является крупнейшим землевладельцем в России, контролируя свыше 1 млн га. Компания работает в 16 регионах, занимается растениеводством, производством кормов, кроме говядины и свинины также выпускает мясо бройлера, розовую телятину и баранину, занимается переработкой мяса и молока, выращивает овощи, развивает торговлю.



149-е место в рейтинге занимает холдинг «Агро-Белогорье» с выручкой 78,6 млрд руб. Годом ранее компания, основном видом деятельности которой является свиноводство, была 137-й с 75 млрд руб. Холдинг «Астон» стал 155-м с выручкой на уровне 66,8 млрд руб. В прошлом году он был 124-м с 81,7 млрд руб. Компания стала единственным участником рейтинга среди агрокомпаний с отрицательной динамикой выручки. «Астон» специализируется на производстве растительного масла (марки «Затея», «Волшебный край» и «Светлица»), муки, крупы и кормовых продуктов, а также пищевых ингредиентов (патоки и крахмалы).



На 156-й строчке Forbes разместил холдинг «Объединенные кондитеры» с выручкой 66,6 млрд руб. В прошлом топ-200 компания была на 150-м месте с 65,2 млрд руб. «Продимекс», крупнейший в стране производитель сахара, стал 162-м, тогда как в предыдущем рейтинге — на 10 позиций выше. Выручка компании выросла с 62,4 млрд руб. до 63,4 млрд руб.



Новым участником рейтинга стала группа «Ресурс» - один из крупнейших в стране производителей мяса бройлера и его ведущий экспортер. Компания заняла 166 место с выручкой 61,23 млрд руб. «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева стал 187-м, потеряв две позиции, несмотря на увеличение выручки с 50 млрд руб. до 53,19 млрд руб. «БЭЗРК-Белгранкорм» занял 196 место с 50,2 млрд руб. Год назад он был 191-м с выручкой 48,1 млрд руб. Следом за ним идет «Комос Групп», выручка которой по итогам 2019 года составила 50,2 млрд руб. В прошлом году компании не было в топ-200 Forbes.



В этот раз в список не вошел холдинг «Солнечные продукты», долги которого по кредитам выкупила «Русагро». В прошлом рейтинге он был 193-м с 43,6 млрд руб. Также в этот раз авторы рейтинга отнесли ТД «Риф» — крупнейшего в стране экспортера зерна — к сектору торговли, тогда как в прошлом году его специализацией был указан агропром.

