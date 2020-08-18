Агрохолдинг «Великолукский» начал строить завод по переработке свинины за 22 млрд рублей

«Великолукский» агрохолдинг реализует проект удвоения производства свинины Д. Абрамов

Компания ВСГЦ (входит в «Великолукский» агрохолдинг) начала строительство завода по убою и переработке мясосырья в Псковской области, сообщает правительство региона. Общая площадь застройки составит около 50 га, запуск первой очереди производства намечен на конец 2022-го — начало 2023 года. «Великолукский» вложит в проект 22 млрд руб.



По мнению инвесторов, завод внесет значительный вклад в развитие мясного производства Северо-Запада России, поможет обеспечить продовольственный рынок качественной и полезной продукцией. Сейчас на объекте завершаются земляные работы, идет подготовка к установке свай. Завод будет представлять комплекс зданий с налаженным полным циклом производства мясной продукции. На предприятии внедрят передовые ресурсосберегающие технологии и автоматизированные системы. По словам директора «Великолукского селекционно-генетического центра» Руслана Марценкевича, у предприятия нет аналогов в России.



О планах удвоить производство свинины до 400 тыс. т к 2023-2024 годам «Великолукский» сообщал еще в 2018-м, когда выдавались последние кредиты на новые товарные производства. Сейчас компания возводит новые свинокомплексы, под которые и готовится завод по убою и разделке. «То есть 400 тыс. т это примерно 3,5 млн голов в год. Вот именно на такую мощность, насколько я понимаю, они и строят завод», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, новое производство будет одним из самых современных в стране.



«Великолукский» — один из крупнейших производителей свинины в России, поэтому решения компании наверняка обдуманные, говорит глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Конкуренция на рынке свинины с каждым годом будет только ужесточаться, так что эффективность убоя, переработки, их себестоимость и ассортимент продукции заводов, в том числе возможность производства субпродуктов, должны способствовать росту конкурентоспособности. Но это только одна из причин, добавляет он. Скорее всего, компания хочет сама заниматься убоем и переработкой в рамках вертикальной интеграции и с учетом увеличения производства свиней.



«У нас сильно обновилось товарное свиноводство, сейчас завершается обновление всей инфраструктуры, связанной с убоем и переработкой», — говорит Ковалев. При этом он не считает, что в России может появиться избыток современных мощностей: к 2023-2024 годам в стране будет производиться примерно 50 млн свиней на убой, из них около 40 млн будет забиваться на самых современных предприятиях. Новые комплексы строятся под конкретные объемы производства, эти решения продуманы, а существующие не самые современные мощности либо будут остановлены, либо станут использоваться под другие цели (например, убой свиноматок).



Тем не менее, по мнению Ковалева, рынок живых товарных свиней в России будет существовать всегда. С одной стороны, внутри холдингов есть подразделения, которые реализуют свиней по рыночным ценам. «С другой, собственные заводы по переработке крупных холдингов сейчас занимают 70% рынка, а потом будут иметь долю 80%. Но все равно остается 20% независимых производителей», — говорит Ковалев.



«Великолукский агропромышленный холдинг» специализируется на разведении и селекции племенных животных, выращивании зерна, производстве кормов, глубокой мясопереработке и конечной реализации готовой продукции. По собственным данным, компания является третьим по величине агрохолдингом в стране. В рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса за 2019 год «Великолукский свинокомплекс» (входит в агрохолдинг) занимает девятое место с 208,3 тыс. т свинины в убойном весе.

