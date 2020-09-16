Агрохолдинг «Юбилейный» построит второй завод глубокой переработки зерна

Мощность предприятия составит 120 тысяч тонн зерна в год Pixabay

Агрохолдинг «Юбилейный» (Тюменская область) планирует построить второй завод глубокой переработке зерна. Проект стоимостью 8-10 млрд руб. может быть реализован как в домашнем регионе, так и в Курганской области или Татарстане. «Решение о выборе региона будет принято в первом квартале 2021 года», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Сергей Мамонтов.



Мощность предприятия составит 120 тыс. т зерна в год. По словам Мамонтова, сейчас рассматривается два варианта продуктовых портфелей. Первый предполагает выпуск 30 тыс. т полимолочной кислоты (PLA), или компостируемого биопластика, 10 тыс. т глютена и 1 млн дал спирта в год. Второй - производство 30 тыс. т ксантановой камеди и такие же, как в первом случае, объемы глютена и спирта.



«Объем мирового потребления главного продукта — полимолочной кислоты — равен 260 тыс. т, к 2025 году, по прогнозам, он составит 350 тыс. т. Сейчас 55% PLA идет на производство разлагаемой упаковки, оставшиеся 45% используются в текстильной промышленности, сельском хозяйстве и производстве электроники, — говорит Мамонтов. — В России продукт не используется, поэтому все 100% планируется экспортировать».



Объем мирового потребления ксантановой камеди в 2019 году составил 390 тыс. т, в 2025-м он достигнет 410 тыс. т. 54% от общего потребления приходится на пищевую промышленность (применяется как вкусовая добавка, стабилизатор, эмульгатор и загуститель), 36% — в нефтяной промышленности, 10% — в фармацевтике, производстве средств ухода и гигиены, приводит данные Мамонтов. Если «Юбилейный» решит выпускать эту продукцию, то поставлять ее предполагается как на внутренний, так и на внешний рынок.



Рынок биоразлагаемых пластиков — как на основе нефтепродуктов, так и растительного сырья — составляет около 1 млн т, комментирует партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. «PLA кажется перспективным продуктом и наиболее популярен среди производимых растительных биоразлагаемых пластиков, — отмечает он. — Компостируемых биопластиков выпускается в три раза меньше. Тренд на сокращение потребления неразлагаемых пластиков наблюдается в США, ЕС, Китае. Другой фактор — расширение рынка органической продукции, которая требует специфической упаковки. Все это позволяет говорить о перспективах будущего роста рынка в развитых странах».



Ксантановая камедь также является интересным продуктом, который применяется в пищевой, косметической промышленности и нефтедобыче, продолжает Шафоростов. По его мнению, ключевая проблема подобных проектов — доступность технологии и возможность выхода на заявленные производственные мощности для обеспечения конкурентоспособной цены. При этом он считает, что Поволжье — подходящий регион для размещения производства, в первую очередь, с точки зрения сырьевой базы.



В декабре 2017 года входящая в агрохолдинг «Юбилейный» компания «АминоСиб» запустила в Тюменской области завод по производству лизина мощностью до 30 тыс. т продукции в год. Реализация проекта по глубокой переработке 120 тыс. т пшеницы в год началась в 2013 году, инвестиции составили 7 млрд руб. Сейчас предприятие выпускает L-лизин сульфат, глютен (клейковину), этиловый спирт классов «Альфа» и «Люкс» и др. Продукция поставляется во все регионы России, а также экспортируется в Беларусь, Турцию и США, говорится на сайте компании. В четвертом квартале прошлого года «АминоСиб» вышел на плановый показатель товарооборота — 250 млн руб. в месяц.

