«Русагро» отказалась от планов войти в тройку крупнейших производителей сыра

Подразделение молочных продуктов группы может быть продано «Русагро»

Группа «Русагро», один из крупнейших агрохолдингов России, скорректировала стратегию развития подразделения молочных продуктов и теперь делает ставку на производство продукции с растительными заменителями молочного жира и белка. По словам гендиректора холдинга Максима Басова, во-первых, это связано с тем, что рынок сыра в России не будет значительно расти, а рентабельность этого бизнеса не будет достаточно высокой. Вторая причина — избыточное инвестирование на этом рынке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на конференц-звонок группы.



Ранее агрохолдинг заявлял о планах войти в тройку крупнейших производителей сыра в стране, но сейчас эта стратегия уже не актуальна. По словам Басова, даже если «Русагро» станет третьим игроком в сегменте, размер этого бизнеса все равно не будет таким, как этого требует стратегия группы. «Для менеджмента будет иметь гораздо больше смысла продолжать развитие в четырех направлениях, где мы успешны <...>. Поэтому сейчас у нас другая стратегия, она основывается на производстве продукции с растительными заменителями молочного жира и молочного белка», — сказал Басов в ходе телефонной конференции (цитата по «Интерфаксу»). В течение 12-18 месяцев группа планирует ждать — подтвердится ли ее гипотеза. Если нет, то молочное подразделение либо будет продано, либо произойдет слияние с другим подразделением или другим производителем в ходе M&A.



Молочное подразделение «Русагро» было создано в 2018 году, тогда у компании не было собственных мощностей, и она взяла в аренду Кошкинский маслосыродельный завод в Самарской области и Заволжский молочный комбинат в Ульяновской области. Сейчас подразделение выпускает сыры, сырные продукты, сливочное масло и спреды, сухие молокосодержащие смеси.



Показатели подразделения молочных продуктов незначительны в масштабах группы: «сейчас это больше эксперимент», добавил Басов. В первом полугодии 2020 года выручка подразделения сократилась на 13% до 1,82 млрд руб. (общая выручка холдинга — 71,2 млрд руб.). Отрицательная EBITDA составила 18 млн руб. по сравнению с положительным результатом в 1 млн руб. за аналогичный период прошлого года. По итогам 2019-го «Русагро» занимала 13 место по объему производства сыра и сырных продуктов в России с долей рынка в 2%.

«Русагро» серьезный игрок в масложировом бизнесе, так что логично, что агрохолдинг ищет синергию для двух своих подразделений, считает управляющий партнер «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. Логика в смене стратегии есть и с точки зрения рыночных предпосылок: с учетом неуверенной динамики доходов населения в ближайшие несколько лет, скорее всего, спрос на продукцию более низких ценовых сегментов будет расти, как это было в предыдущие кризисы.



Однако между нынешней ситуацией и, например, кризисом 2014-2015 годов есть большая разница: за последние несколько лет государство усилило борьбу с фальсификацией молочной продукции, произошли изменения в регулировании рынка молокосодержащих продуктов. «На сегодняшний момент термины “сырный”, “сыроподобный” запрещены для использования, а мы априори считаем, что “Русагро” будет делать легальный продукт, а не фальсификат — это же большая компания, — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев. — Соответственно, вставать на полку с такими ограничениями в названиях может быть сложно. Тем более потребителю нужно, чтобы на упаковке было написано “сыр”, потому что это до сих пор в России бутербродная позиция». Он добавляет, что пока сложно спрогнозировать, как эта ситуация будет развиваться в дальнейшем с учетом регулирования со стороны государства и мер ответственности для производителей фальсификата.



Рынок сыра в России за последние несколько лет сделал активный рывок в плане технологии производства: многие предприятия были модернизированы, сырьевая база значительно улучшилась, появились бренды, которые смогли завоевать лояльность потребителей и потеснить на конкурентном рынке иностранных, прежде всего белорусских производителей, говорит начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. В перспективе нескольких лет отрасль будет продолжать улучшать технологию и продвижение, чтобы конкурировать с импортом без использования мер протекционизма, добавляет она.



При этом сегмент рынка молочной продукции с заменителями молочных компонентов в ближайшие годы будет оставаться под негативным прессингом как со стороны регулирующих органов (специальные полки в розничной торговле и дополнительная маркировка на этикетке), так и разных категорий СМИ. «Тем не менее, во многих странах сегмент достаточно активно развивается, и при активной маркетинговой поддержке и в России может избавиться от имиджа “неполезной” продукции», — прокомментировала «Агроинвестору» Снитко.



Фокус на развитие продукции с растительными заменителями часто позволяет удешевить и производство, и конечную цену для потребителя. В условиях текущего кризиса, который привел к падению доходов населения, продажи в низком ценовом сегменте рынка действительно могут расти быстрее, чем в ориентированном на более обеспеченного потребителя и в премиальных категориях, заключила Снитко.

