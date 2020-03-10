Чистая прибыль «Русагро» в 2019 году упала на 24%

По итогам 2019 года чистая прибыль «Русагро», одного из крупнейших вертикально-интегрированных агрохолдингов России, снизилась на 24% — до 9,7 млрд руб., следует из отчетности компании. EBITDA при этом выросла на 24% до 20 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 15% против 19% в 2018 году. Годовая выручка «Русагро» выросла на 67% до 138,2 млрд руб. Драйверами роста стал масложировой и молочные сегменты, продажи которых в 2019-м увеличились на 137% и 353% соответственно.



Из отчета группы следует, что продажи сахара в 2019-м году выросли на 46% и составили 1,02 млн т на сумму 31,2 млрд руб., но рост объемов продаж был частично компенсирован снижением цен реализации на 9%. Себестоимость сахара за 12 месяцев 2019 года выросла по сравнению с 2018-м на 8,3 млн руб. в основном за счет высокой закупочной цены на сахарную свеклу урожая 2018 года (плюс 39% по сравнению с урожаем 2017-го). Но повышение себестоимости было частично компенсировано за счет снижения закупочных цен на свеклу в 2019 году на 42%. В прошлом году заводы группы выпустили 881 тыс. т сахара против 773 тыс. т в 2018-м.



Продажи в мясном сегменте увеличились на 16% и составили 25,8 млрд руб. благодаря наращиванию объемов производства свинины в основном за счет приобретение компании «Капитал Агро» и запуска третьей очереди «Тамбовского бекона». Рост объемов продаж был частично компенсирован снижением отпускных цен на скот и переработанную свинину из-за высокого темпа расширения внутреннего производства и, как следствие, усиления конкуренции, говорится в отчете. При этом себестоимость свинины увеличилась на 37% из-за повышения стоимости кормов и ветеринарных затрат.



На 137% выросли продажи в масложировом сегменте — с 26,2 млрд руб. в 2018 году до 62,3 млрд руб. в 2019-м. Это произошло благодаря тому, что с июля 2019 года все заводы холдинга «Солнечные продукты» арендуются «Русагро». Маржа отражается в EBITDA последней, во второй половине прошлого года она выросла на 5%. При этом в отчете компании отмечается рост расходов на реализацию продукции из-за больших затрат на транспортировку.



Площадь контролируемых земель «Русагро» в 2019 году составила 641 тыс. га против 652 тыс. га в 2018-м. По сравнению с 2018 годом выручка в сельскохозяйственном секторе увеличились и составила 25,8 млрд руб. против 20,8 млрд руб. в 2018-м. Это стало возможным благодаря более высоким ценам на пшеницу, ячмень и кукурузу и увеличению продаж всех агрокультур. Валовая прибыль сегмента в 2019-м составила 5,7 млрд руб., в 2018-м — 8,8 млрд руб.



По словам гендиректора «Русагро» Максима Басова, в IV квартале 2019 года все сегменты, кроме сельскохозяйственного, показали сильный рост продаж. «Драйверами развития стали более высокие объемы продаж масложировой продукции из-за аренды активов «Солнечных продуктов» и возросшие объемы продажи сахара, что было вызвано большими запасами и объемами производства, — приводятся его слова в отчете. — Скорректированный показатель EBITDA «Русагро» улучшился, но два сегмента сократили свои доходы». Так, в сельскохозяйственном сегменте снижение произошло из-за рекордно низких цен на сахарную свеклу, в мясном сказалось падение стоимости свинины при росте цен на зерно.



«Отчет «Русагро» нельзя назвать плохим или хорошим, — считает ведущий аналитик «Открытие брокер» Андрей Кочетков. — По итогам 2019 года прибыль снизилась на 24%, но в IV квартале она выросла на 22%. В секторе идет активное расширение, поэтому текущие показатели прибыли могут существенно колебаться. Более важным для «Русагро» на текущий момент является рост выручки». Так, в IV квартале она увеличилась на 13% до 45 млрд руб. В I квартале текущего года можно ждать продолжения роста выручки за счет экспортных продаж, сказал Кочетков «Агроинвестору». «В 2019 году компания начала поставлять сою и кукурузу в Китай. Также можно ждать расширения поставок свинины», — добавляет аналитик.



«Русагро» входит в тройку крупнейших российских производителей сахара (12% от всего выпускаемого в стране сахара-песка и 50% рафинада. В 2019 году у компании было девять производственных площадок в четырех регионах. Среди производителей свинины холдинг занимает четвертое место, его доля на рынке — 5%. «Русагро» владеет 18 свиноводческими комплексами, имеет собственное производство комбикормов, бойни и мясоперерабатывающие заводы в Тамбовской и Белгородская областях. Также «Русагро» — ведущий производитель нерафинированного подсолнечного масла и потребительского маргарина, второй по величине производитель промышленных жиров и майонезов в России. В 2018 году компания начала работать в молочном секторе, сейчас она управляет двумя заводами в Самаре и Ульяновске.

