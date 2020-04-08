«Русагро» в этом году сократит капитальные затраты

В этом году «Русагро», один из крупнейших вертикально-интегрированных агрохолдингов России, планирует завершить основную часть инвестиций в проекты по расширению производства в мясном и сахарном направлениях и сократить размер капитальных затрат, следует из отчета компании за 2019-й. «Ожидается, что дальнейший рост бизнеса «Русагро» будет достигнут благодаря автоматизации операционных и управленческих процессов, запуску реализуемых проектов, расширению экспорта и, возможно, сделкам по слиянию и поглощению», — приводятся в отчете слова гендиректора холдинга Максима Басова.

В условиях вероятного продолжения перепроизводства сахара в России сахарный бизнес «Русагро» в этом году будет фокусировать свои усилия на повышении эффективности производства через снижение потерь и себестоимости сахара, следует из отчета. Приоритетным также будет развитие крупяного направления, в первую очередь увеличение дистрибуции и узнаваемости бренда «Теплые традиции», в том числе через ТВ-рекламу.

В 2020 году «Русагро» намерена увеличить производство свинины. Это станет возможным благодаря достижению целевых производственных показателей на трех новых свинокомплексах и приобретенных в конце 2018-го мощностях в Белгородской области. «Компания планирует и дальше развивать экспортные поставки, но успехи в этом направлении будут сильно зависеть от торговой политики стран, чьи рынки являются приоритетными для экспорта российской свинины», — говорится в отчете. Ценовая конъюнктура на рынке свинины будет находиться под давлением избыточного предложения свинины и мяса птицы. А без открытия новых рынков, в частности Китая, нарастить поставки свинины за рубеж в значительном для положительного влияния на цены объеме будет затруднительно, отмечает компания.

В масложировом секторе «Русагро» также продолжит укреплять свои позиции. Для увеличения прибыльности планируется развивать более выгодные категории: фритюрные смеси, маргарины для слоеного теста и специализированные маргарины. Также планируется разработать и вывести на рынок новые продукты, в частности линейку беспальмовых жиров, а также расширить географию присутствия.

В этом году группа намерена расширить площадь пашни, а также рассчитывает на рост урожайности. «В результате «Русагро» может снова увеличить объем валового сбора ключевых сельскохозяйственных культур», — говорится в отчете. В связи с ростом объемов производства компания в течение года будет заниматься подготовкой к строительству элеватора в Тамбовской области. Это позволит сократить потребности в стороннем хранении и снизить издержки.

Молочный бизнес «Русагро» в 2020 году сконцентрируется на двух ключевых направлениях. Во-первых, компания сделает ставку на выпуск сырных продуктов под торговой маркой «Сырная культура» и спреда, спрос на который будет расти в связи с падением реальных доходов населения, прогнозирует агрохолдинг. Во-вторых, компания будет развивать выпуск сыра в потребительской упаковке под торговой маркой «Милье». «В условиях растущей конкуренции главным фактором успеха будет являться цена, поэтому сегмент «Молочные продукты» будет уделять особое внимание операционной эффективности», — говорится в отчете. В улучшении финансовых показателей сегмента также сыграет роль выбор более доходного варианта использования молочного жира, остающегося от производства сыра. В этом году компания планирует реализовать инвестпроекты, которые снизят потери молочного сырья и улучшат качество готовой продукции.

Также в этом году «Русагро» может рассмотреть новые сделки по поглощению активов, рассказал Басов «Интерфаксу». Но в ближайшие месяцы группа сосредоточится на поддержании бизнеса в условиях ограничений из-за коронавируса, падения нефтяных цен и рубля. «Нам интересно все. Мы очень бурно росли эти годы, и не в последнюю, как минимум, очередь за счет поглощений, — рассказал он (цитата по «Интерфаксу»). — Мы, конечно же, готовы к поглощениям, к нам уже обращается ряд наших партнеров, с которыми мы долгие годы вели переговоры». Однако группа будет действовать осторожно. В первую очередь из-за курса доллара Россия находится в зоне турбулентности, кредиты очень подорожали, непонятно, какая будет безработица в России через несколько месяцев, прокомментировал топ-менеджер. «В ближайшие месяц-два у нас все усилия пойдут на то, чтобы поддержать производство и осуществить сев, который нам должен в России, я думаю, дать очень хорошие результаты в этом году. А уже через несколько месяцев мы начнем взаимодействовать», — говорит Басов.