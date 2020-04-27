«Русагро» увеличила выручку на 16%

В первом квартале консолидированная выручка группы «Русагро» увеличилась на 16% до 33,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщила компания. Правда, относительно четвертого квартала прошлого года произошло снижение на 26%. В основном это связано с сезонным уменьшением производства и продаж в сельскохозяйственном и сахарном сегментах. Значительнее всего в январе-марте 2020-го выросла выручка мясного (+31%) и масложирового сегментов (+20%).

В структуре выручки большая доля приходится на масложировой сегмент — 16,1 млрд руб. (48%). По сравнению с первым кварталом прошлого года выручка увеличилась на 20% благодаря росту продаж. В целом они прибавили 77 тыс. т (29%), при этом наиболее высокими темпами повышались продажи майонеза — на 57% до 31 тыс. т. Объем реализации промышленной масложировой продукции увеличился на 11% до 339 тыс. т. Также группа сообщила о росте производства сырого растительного масла на 23% до 188 тыс. т. Его продажи повысились на 6%. В целом за первый квартал холдинг продал 416 тыс. т масложировой продукции — на 14% больше, чем годом ранее.

На долю мясного сектора пришлось 20% в выручке — 6,8 млрд руб. Правда, если относительно первого квартала 2019-го показатель вырос на 31%, то к уровню четвертого квартала произошло снижение на 10% — сказалось падение цен на все основные категории мясной продукции. Средняя цена составила 124,1 руб./кг, что на 7% меньше, чем в первом квартале 2019 года. При этом объем продаж свиней и мясной продукции вырос на 40% до 57 тыс. т, в том числе 52 тыс. т пришлось на продукцию переработки и только 5 тыс. т — на живок. Причем около 71% продаж свиней в живом весе — это выбраковка, таких свиней продавали дешевле — по 61,5 руб./кг с НДС, тогда как товарных — по 78,3 руб./кг, уточняет «Русагро». Производство свиней на убой в первом квартале выросло на 47% к январю-марту прошлого года благодаря запуску новых комплексов и составило 72 тыс. т в живом весе.

На долю сахарного бизнеса «Русагро» в первом квартале пришлось 16% (5,2 млрд руб.). Это на 16% больше, чем было в первом квартале прошлого года: сказалось увеличение объемов реализации, что было частично компенсировано падением цены. За три месяца группа продала 169 тыс. т сахара (плюс 62%), правда, средняя цена на него была на 32% ниже, чем в первом квартале 2019-го — 24,9 руб./кг. Такая динамика цен — результат перепроизводства, отмечает компания, правда, уточняя, что эта цена все-таки на 14% выше, чем средняя по итогам четвертого квартала прошлого года. Если в первом квартале 2019-го «Русагро» выпустила 18 тыс. т сахара, то в этом — 58 тыс. т, что связано с высоким урожаем сахарной свеклы. Всего с начала сезона-2019/20 группа произвела около 912 тыс. т сахара.

Выручка сельскохозяйственного сегмента в первом квартале упала на 9% до 4,4 млрд руб. Причиной отрицательной динамики стал более низкий объем продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда компания перенесла часть продаж с четвертого квартала 2018 года: в натуральном выражении они сократились с 314 тыс. т до 77 тыс. т по зерновым агрокультурам, хотя по масличным — выросли с 39 тыс. т до 138 тыс. т. В целом продажи продукции растениеводства уменьшились на 21%, при этом средняя цена оказалась на 9% выше прошлогодней — 24,9 руб./кг без учета сои.

Выручка сегмента «Молочные продукты» компании выросла на 15% до 1 млрд руб. Хотя цены показывали отрицательную динамику, объем продаж вырос на 43% до 7,2 тыс. т за счет увеличения в категориях сухих индустриальных смесей (+15%) и сыров (+15%).

«Русагро» - один из крупнейших вертикально-интегрированных агрохолдингов России. Компания входит в число крупнейших в стране производителей сахара (третье место по итогам 2019 года) и свинины (четвертое место), лидирует по объему выпуска подсолнечного масла и потребительского маргарина, занимает второе место по производству майонеза и промышленных жиров. По итогам 2019 года выручка компании составила 138,2 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2018-м на 67%.