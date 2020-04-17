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Компании
«Русагро» и «Яндекс» будут развивать маршрутизацию перевозок продукции
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
17 апреля 2020
Пока речь идет только о готовой масложировой продукции
С помощью технологий маршрутизации можно развозить больше грузов меньшими силами
Фото: М. Туманов

Сервис «Яндекс.Маршрутизация» будет интегрирован в систему логистики масложирового бизнеса группы «Русагро». Теперь маршруты поставок продукции в торговые сети будут строиться с помощью алгоритмов «Яндекса», учитывающих прогноз пробок и временные рамки доставки, сообщает пресс-служба логистической платформы. Это позволит повысить утилизацию грузового транспорта «Русагро» и отслеживать его движение в реальном времени.

«С помощью технологий маршрутизации можно не только повышать утилизацию флота, но и развозить больше грузов меньшими силами, — говорит руководитель «Яндекс.Маршрутизации» Данил Шелехов. — Сокращение транспорта помогает заметно экономить в аналогичных проектах, например на топливе».

Благодаря мониторингу транспорта «Русагро» сможет внедрить аналитику качества доставки по ключевым метрикам, например, на основе данных о своевременном прибытии на точку разгрузки. Также это поможет обеспечить прозрачность доставки для клиентов холдинга: магазины будут заранее получать информацию о времени прибытия машины, что позволит точнее планировать работу сотрудников склада.

Проект будет постепенно стартовать в разных регионах присутствия «Русагро», пока речь идет о перевозке только готовой продукции, уточнила «Агроинвестору» пресс-служба «Яндекс.Маршрутизации». Поскольку сейчас в столичном регионе из-за распространения коронавируса действует пропускной режим, система может учитывать наличие или отсутствие пропуска на какую-то территорию при планировании маршрута. «Однако наличие пропуска и его параметры должны быть заданы на стороне клиента», — отмечает представитель логистической платформы. Стоимость интеграции сервиса не раскрывается. Сейчас «Яндекс» ведет переговоры и с другими участниками агрорынка о реализации аналогичных проектов.

«Русагро» - один из крупнейших вертикально-интегрированных агрохолдингов России. Компания входит в число крупнейших в стране производителей сахара (третье место по итогам 2019 года) и свинины (четвертое место), лидирует по объему выпуска подсолнечного масла и потребительского маргарина, занимает второе место по производству майонеза и промышленных жиров. Выручка масложирового сегмента группы в прошлом году составила 62,4 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2018-м на 137%.

«Яндекс.Маршрутизация» — это специализированная логистическая платформа, которая может одновременно планировать маршруты для большого количества машин и пеших курьеров, а также отслеживать, как выполняются заказы. В расчетах кроме расстояний и загруженности дорог могут учитываться более 50 параметров, например, габариты грузов, тип транспорта, расписание работы складов.

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