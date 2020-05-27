«Русагро» внедряет систему беспилотного вождения сельхозтехники

Группа «Русагро», один из крупнейших в России вертикально-интегрированных агрохолдингов, приступила к промышленному внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot. Программно-аппаратные комплексы будет установлен на 242 зерноуборочных комбайнах в Белгородской, Тамбовской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Техника будет оснащаться поэтапно в ходе уборочных кампаний 2020-2021 годов. Первые комплексы, разработанные совместным предприятиям Сбербанка и Cognitive Technologies, начнут тестироваться уже в середине июня, сообщает пресс-служба кредитной организации. Стоимость контракта составила 130 млн руб.



Согласно техническому заданию, используемая система управления обеспечит автоматическое движение комбайна по кромке поля, по рядку, по валку. Также система будет автоматически определять препятствия на пути следования техники и оповещать комбайнера о возникновении препятствий или при уходе комбайна с маршрута в случае ручного управления. Операторам будет доступен мониторинг движения каждого оснащенного комбайна по трэку в режиме реального времени.



По словам генерального директора Cognitive Pilot Ольги Усковой, захват кромки при управлении комбайном системой искусственного интеллекта стабильно составляет не более 20 см, что позволяет не допустить излишних проходов и потерь топлива. В целом использование системы позволяет снизить себестоимости зерна на 3-5% и сократить его потери при уборке до двух раз.



В сообщении говорится, что этот проект является самым крупным в мире по единовременной роботизации сельскохозяйственной техники сразу в четырех климатических зонах внутри одного агрохолдинга. По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, банк продолжает активно развивать цифровые технологии, в том числе технологии искусственного интеллекта для агропромышленных компаний, и масштаб подписанного контракта отражает их востребованность рынком.



По мнению председателя совета директоров «Русагро» Вадима Мошковича, оснащение зерноуборочных комбайнов компании системами автономного управления на базе искусственного интеллекта позволит существенно повысить эффективность проведения уборочных работ. Это произойдет за счет использования новейших технологий автономного вождения, приведет к новому уровню продуктивности агрохолдинга в целом и новому качеству работы, считает он.



СЕО сельскохозяйственного бизнес-направления «Русагро» Роман Школлер говорит, что использование во время уборочных работ автономных систем управления техникой позволит минимизировать риски негативного влияния человеческого фактора и лучше оптимизировать использование комбайнов. «Наша стратегия направлена на увеличение EBITDA c гектара (фактически, это аналог юнит-экономики в сельхозбизнесе). "Цифра" является единственным способом ее достичь и выстроить по-настоящему прозрачную и эффективную операционную модель, которую затем можно будет масштабировать дальше», — отмечает Школлер.



Cognitive Agro Pilot — это система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта. Она анализирует поступающие с одной видеокамеры изображения и при помощи модифицированной под агротехнические задачи конволюционной нейронной сети глубокого обучения «понимает» типы и положения объектов по ходу движения, строит траектории движения комбайна и передает необходимые команды для выполнения маневров. Система уже внедрена в США, Бразилии и Китае, а также в целом в Белгородской, Томской, Курганской областях, республике Татарстан и других регионах.

