«Русагро» планирует продать «Приморскую сою»

В этом году «Русагро» планирует продать свою компанию «Приморская соя», о приостановке работы которой стало известно в конце прошлого года. По словам гендиректора агрохолдинга Максима Басова, речь идет только о переработке соевых бобов, сообщает «Интерфакс».



Оставшиеся непроданными небольшие запасы сои «Русагро» планирует реализовать во втором квартале, рассказывал Басов на недавней телефонной конференции. Он напомнил, что экспорт соевых бобов за пределы ЕАЭС был запрещен в апреле, но компания ожидает, что поставки возобновятся с 1 июля. Сев этой культуры еще не завершен: у группы оставались незасеянные площади на Дальнем Востоке и в Центральной России, говорил топ-менеджер. Он также отмечал влияние погодного фактора в Центральной России, который может негативно повлиять на урожайность сои, а также кукурузы и сахарной свеклы.



В начале 2020-го Басов, говоря о «Приморской сое» заявлял, что есть три препятствия для работы предприятия: цена на сырье, цена на готовую продукцию и неблагоприятная ситуация с болезнями животных. «К сожалению, ситуация на рынке развернулась по негативному для нас сценарию. На Дальнем Востоке и даже в Сибири недостаточный объем потребления соевого шрота, это регионы слабо развитые с точки зрения животноводства. И для того, чтобы «Приморская соя» могла работать хотя бы в две линии, нам необходимо, чтобы соевый шрот продавался, в том числе, на Урале и в европейской части», — говорил он (цитата по газете «Золотой рог»).



По информации kartoteka.ru , основной вид деятельности «Приморской сои» — производство рафинированных растительных масел и их фракций. Компания была зарегистрирована в мае 2015 года. Совладельцами являются группа «Русагро» (75%) и Раиса Логинова (25%). Выручка «Приморской сои» за 2018 год (последние доступные данные) составила 3,3 млрд руб. против 3,1 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль — 95,4 млн руб. против 181,9 млн руб. чистого убытка годом ранее.



«Получается, что завод даже с рекордно хорошими показателями по производительности и эффективности не может работать с прибылью. Менеджмент продолжает биться за завод, он продолжает работать, но будет остановлен в 2020 году <...>. Мы законсервируем завод, рассматриваем возможность его запуска весной, если увидим, что есть объемы сои, которые фермеры готовы нам продавать и которые мы сможем переработать без убытка для себя», — говорил Басов.



По информации портала PrimaMedia, сейчас решается вопрос о выставлении ликвидного движимого имущества «Приморской сои» на продажу. «”Приморская соя” — социально значимое предприятие с большим оборотом, и закрывать его нельзя. Ситуация на контроле в правительстве Приморского края, соответствующие письма направлены в Минсельхоз России», — заявлял изданию министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц.



«Приморская соя» работала на базе Уссурийского масложирового комбината, который ведет свою историю с 1927 года. До своего закрытия предприятие было крупнейшем на Дальнем Востоке производителем соевого масла, майонеза, туалетного и хозяйственного мыла и ряда других продуктов переработки сои. В 2015 году контроль над предприятием получил холдинг «Русагро».

