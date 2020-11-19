Топ-менеджеры «Дамате» и ОЗК займутся мясным скотоводством

Проекты в мясном скотоводстве мало привлекают инвесторов из-за длительной окупаемости Pixabay

Соучредители крупнейшего в России производителя индейки, холдинга «Дамате», Наум Бабаев и Рашид Хайров совместно с генеральным директором «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) Дмитрием Сергеевым создали личный проект по производству качественной говядины, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. Управлять производством будет созданное в этом году ООО «Агрофирма „Голицынская”». По данным kartoteka.ru, компания зарегистрирована в январе этого года в Пензенской области, по 33,335% ее акций принадлежит Бабаеву и Хайрову, у Сергеева 33,33%. Уставной капитал агрофирмы — более 30 млн руб. Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур.

По словам источника «Коммерсанта», посвященного в некоторые детали проекта, в ближайшее время в Пензенскую область привезут несколько сотен абердин-ангусов, всего на ферме будет содержаться до 1 тыс. животных. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал «Агроинвестору», что для содержания такого количества КРС понадобится почти 1 тыс. га земли, а окупится проект, по его оценке, не ранее, чем через 10 лет.

Сложности также заключаются в необходимости тщательного отслеживания здоровья животных и «кадровом голоде» на рынке КРС мясного направления. Инвестиции в проект не раскрываются, но, по словам источника «Коммерсанта» в отрасли, на закупку около 1 тыс. голов абердин-ангусов может потребоваться около 100 млн руб. Юшин добавляет, что финансовая оценка проекта зависит от ответов на многие вопросы: будут ли производители покупать землю? Если да, то где и какую? Нужно ли ее приводить в порядок, вырубать там лес и создавать пастбище?

Юшин напоминает, что в производстве говядины по-прежнему остается два крупных инвестора: «Мираторг» и «Заречное». Но за последние пять лет на 30% увеличилось производство КРС мясного направления в КФХ, добавляет он. «Малые хозяйства сегодня проявляют больший интерес к сектору, потому что они более гибкие и им нужно меньше ресурсов, — говорит Юшин. — Однако проблема в том, что доля КФХ в общем объеме производства говядины в России — около 11%. Половина скота находится в ЛПХ, а это точно не источник инвестиций».

Для того, чтобы в отрасль пошли инвестиции, необходимо создавать более благоприятные условия для игроков, считает Юшин и добавляет, что отечественный рынок говядины пока недостаточно защищен и рассчитывать на то, что производство КРС будет расти также, как птицеводство или свиноводство, в текущих условиях не стоит. «Сегодня мы общаемся с федеральными ведомствами, такими как Минэкономразвития, Минсельхоз, и мы объясняем, что необходимо ввести дополнительные меры стимулирования инвестиций в эту отрасль. Так, недавно было принято решение об отмене с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию говядины и переходе на плоскую пошлину в 27,5%, вскоре это решение будет вынесено на заседание Евразийской экономической комиссии, — рассказывает Юшин. — В Минсельхозе сегодня мы обсудили меру стимулирования откорма КРС до оптимальных весовых кондиций. Это повысит как качество мяса, так и его цену на рынке. Министерство на это смотрит очень позитивно». Только через различные меры дополнительной поддержки инвесторов в секторе можно привлечь новых участников, заключает глава Национальной мясной ассоциации.

Ранее Юшин говорил «Агроинвестору», что импорт говядины в этому году снизился примерно на 10%. Производство, по предварительным оценками, вырастет на 1-1,5% и достигнет 1,65 млн т. Импорт этого вида мяса, включая субпродукты, из всех стран составит примерно 330 тыс. т. При этом спрос на говядину пока снижается на фоне падения доходов населения в связи с пандемией — в целом потребление говядины в России в этом году составит около 2 млн т.