Россия предлагает отменить квоты на импорт говядины с 2022 года

Квота перестала быть регулятором объемов импорта М. Стулов

Правительственная комиссия одобрила решение об отмене с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию говядины, сообщает ТАСС. Вскоре это решение будет вынесено на заседание Евразийской экономической комиссии. Решение также поддержал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, который расценивает его как одну из мер, направленных на развитие производства крупного рогатого скота.



«Данное решение позволит повысить уровень тарифной защиты российского рынка, когда эффективность квотирования импорта стала крайне низкой. С другой стороны, импорт говядины смогут осуществлять любые участники ВЭД, что обеспечит стабильность на рынке, — объяснил Юшин. — Без этого перспективы восстановления и наращивания поголовья КРС равны нулю».



Юшин рассказал «Агроинвестору», что квота на ввоз в Россию охлажденной и замороженной говядины действует с 2003 года. На 2020 год она составляет 570 тыс. т, в том числе 40 тыс. т охлажденного мяса. Эти объемы были разделены между странами, основная доля замороженной продукции пришлась на так называемые «другие» страны (Южная и Центральная Америка, Индия), 60 тыс. т — на США, столько же — на страны ЕС. Однако в последние годы импорт по квотам был существенно ниже размера самой квоты. Ставка по внутриквотному ввозу сейчас составляет 15%, но страны, которые поставляют в Россию говядину, пользуются тарифными преференциями: при уплате таможенной пошлины платится не 100% тарифа, а 75%. Таким образом фактическая пошлина была не 15%, а 11,25%. И даже при такой низкой пошлине объем поставок был ниже самой квоты — механизм перестал быть регулятором объемов импорта, прокомментировал Юшин. Обычно квота должна быть ниже потребностей рынка, а недостающая часть довозится по сверхквотной ставке, которая сейчас составляет 50%.



«У России в рамках присоединения к ВТО есть договоренность о том, что если страна отказывается от применения тарифной квоты, то максимальная ставка плоской пошлины составит 27,5%. То есть объем уже не ограничивается тарифными квотами, — отмечает Юшин. — Но поскольку почти весь объем идет из стран, пользующихся тарифными преференциями, ставка, в случае принятия окончательного решения на уровне Евразийского союза, составит всего 20,625% — это небольшое повышение пошлины, но с точки зрения тарифной политики уровень защиты рынка для достижения задачи по наращиванию внутреннего производства повысится».



По словам Юшина, учитывая постоянно меняющуюся конъюнктуру, пока неясно, как эта мера конкретно повлияет на рынок. В том случае, если экспортные цены и курс рубля по отношению к доллару останутся на нынешнем уровне, внешнеторговая себестоимость импортируемого мяса повысится, и давление на цены российских производителей несколько снизится. Импорт не пропадет, но станет несколько дороже. «Но сказать точно, что и как будет — невозможно, поскольку цены в течение года меняются на 20-30% то вверх, то вниз, стоимость валюты тоже, — обращает внимание он. — Тут вопрос не столько в ценах, сколько в том, что это одна из мер, которая должна быть принята в рамках создания более привлекательных условий для восстановления производства КРС и говядины». Подходы по жесткому ограничению импорта говядины практикуют десятки стран, как богатые, так и бедные, однако в России сейчас очень низкий уровень тарифной защиты при ввозе говядины по сравнению со многими государствами, в том числе мировыми лидерами в производстве и экспорте. «Коридор тарифной защиты в десятках стран — от 30% до 200%. У нас же 11,25%. И это одна из причин, почему отрасль сильно отстает от динамики, которой удалось добиться в развитии производства мяса птицы и свинины», — считает Юшин.



Юшин отметил, что в последнее время активно развиваются КФХ: за пять лет производство КРС там выросло на 30%, а доля в общем производстве говядины — порядка 11%. В ЛПХ идет снижение поголовья, а в сельхозорганизациях, хотя прирост и составил около 10%, этого недостаточно для возмещения выпадающих объемов с учетом того, что половина скота находится в ЛПХ, где динамика отрицательная. «Поэтому нужно создавать стимулы в виде господдержки, мер регуляторного порядка и таможенно-тарифной политики, чтобы восстановить доверие к этой отрасли как банков, так и производителей. Иначе производство говядины начнет падать», — считает глава Национальной мясной ассоциации.



Он добавил, что импорт говядины в этому году снизился примерно на 10%. Производство, по предварительным оценками, вырастет на 1-1,5% и достигнет 1,65 млн т. Импорт этого вида мяса, включая субпродукты, из всех стран составит примерно 330 тыс. т, в том числе ввоз говядины — около 270-280 тыс. т из всех стран.

