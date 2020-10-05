Спрос в карман лезет. Коронакризис стал фактором роста или падения потребления мяса?

М. Стулов

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Пандемия COVID-19, безусловно, оказала влияние на продовольственные рынки. Однако положительное или отрицательное -— эксперты спорят до сих пор. Как коронавирус и вводимые в связи с ним ограничения отразились на мясной отрасли, расскажут авторы этой статьи.



Потребление в 2020 году в России упадет. Так не сказал только ленивый. А на сколько? Ни один широко распространенный в анализе потребительской активности инструмент не может измерить спрос вообще или на продовольствие в целом, да, впрочем, и на отдельные категории товаров тоже. Конечно, если речь идет об автомобилях, то тут хотя бы можно наверняка сказать, каков объем продаж, причем и в рублях, и в единицах. Некоторые производители скрупулезно следят — с использованием методов розничного аудита или продаж в сетевых магазинах — за тем, как продается конкретно их товар. Но если речь о мясе в целом? Или о всех видах молочной продукции? Такие измерения гораздо эффективнее делать методом расчета «сверху» — оценивать спрос в целом по экономике с учетом покупательной способности, доходов и расходов населения. Так что же происходит с потребительской активностью на рынке продовольствия в кризисном 2020 году?