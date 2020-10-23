Экспорт мяса из России увеличился почти на 80%

Основная доля в общем объеме экспорта мяса приходится на поставки птицы Ю. Эйвазова

Вывоз мяса и субпродуктов за девять месяцев 2020 года показал значительный рост — на рынки зарубежных стран поставлено продукции на $610 млн, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз. Первое место среди основных покупателей российского мяса занимает Китай, который импортировал продукции на сумму $235 млн — в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период 2019-го. На втором месте оказался Вьетнам, нарастивший закупки в 3,8 раза до $92 млн. Третье место занимает Украина, которая приобрела российского мяса на $80 млн (+14%). Экспорт в Гонконг вырос в 2,1 раза до $47 млн, в Казахстан — до $35 млн (+48%).



«Рост экспорта российской мясной продукции в текущем сезоне является результатом планомерной работы, — отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. — Мы уверены, что отечественная мясная отрасль обладает значительным потенциалом для наращивания поставок за рубеж. Для его реализации Минсельхоз реализует комплекс мер, направленных на повышение конкурентоспособности российской продукции АПК на рынках зарубежных стран».



Основная доля в общем объеме экспорта в данном сегменте приходится на поставки мяса птицы, которые увеличились до $317 млн (+71%). Рост в первую очередь обусловлен динамикой поставок в Китай. За январь-сентябрь вывоз туда увеличился до 113 тыс. т, в денежном выражении — в 3,5 раза до $208 млн. Экспорт российской свинины и субпродуктов за девять месяцев текущего года показал более чем двукратный рост, достигнув 131 тыс. т в физическом выражении и $219 млн в денежном.



По данным Национального союза птицеводов, сейчас Россия занимает 11 место в мире по объемам экспорта мяса птицы, и позитивная динамика наблюдается по всем основным направлениям поставок. Также благодаря открытию рынка Вьетнама в ноябре 2019 года российским компаниям удалось поставить на рынки этой страны свинины на сумму $86 млн. Кроме того, в 2020 году Россия отгрузила на зарубежные рынки 9,4 тыс. т говядины стоимостью $48 млн, что в 2,9 раза больше, чем в 2019-м. Лидером среди покупателей российской говядины также является Китай, доступ на рынок которого был открыт в середине января. За девять месяцев текущего года в КНР экспортировано более 5 тыс. т российской говядины стоимостью $25 млн.



Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов на организованной «Агроинвестором» бизнес-конференции Russian Meat & Feed Industry «Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности» рассказывал, что экспорт мяса из России по итогам года достигнет рекордных 590 тыс. т, а в стоимостном выражении превысит $1 млрд. «Внутренний рынок мяса все более насыщается, и производители ищут новые каналы сбыта», — пояснил он. Причиной этого эксперт назвал общий рост объемов мировой торговли мясом, а также конкурентные цены российской продукции по сравнению с другими крупными мировыми поставщиками.



По словам Дальнова, доля экспорта в этом году составит около 6% от объема производства, а в перспективе можно рассчитывать, что этот показатель установится на уровне 10%. «В абсолютных показателях это означает 1 млн т мяса и мясопродуктов», — уточнял он. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько в ходе конференции говорил, что по итогам текущего года экспорт мясной продукции из России, включая субпродукты, полуфабрикаты и готовые изделия, будет примерно соответствовать импорту, а по ряду товарных блоков даже его превысит.

