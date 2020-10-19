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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Аналитика

Экспорт мяса в 2020 году превысит миллиард долларов

В натуральном выражении поставки оцениваются на уровне 590 тысяч тонн

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Доля экспорта мяса составит около 6% от объемов производства
М. Стулов
Доля экспорта мяса составит около 6% от объемов производства
М. Стулов

Экспорт мяса из России по итогам года достигнет рекордных 590 тыс. т, а в стоимостном выражении превысит $1 млрд. Об этом на организованной «Агроинвестором» бизнес-конференции Russian Meat & Feed Industry «Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности» рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. «Внутренний рынок мяса все более насыщается, и производители ищут новые каналы сбыта», — пояснил он.

Эксперт назвал несколько причин, способствующих увеличению российского экспорта мяса. В первую очередь, это общий рост объемов мировой торговли мясом, а также конкурентные цены российской продукции по сравнению с другими крупными мировыми поставщиками. «Рост внешних продаж свинины происходит также благодаря открытию новых рынков, в частности, Вьетнама и Гонконга», — добавил он.

По словам Дальнова, доля экспорта в этом году составит около 6% от объема производства, а в перспективе можно рассчитывать, что этот показатель установится на уровне 10%. «В абсолютных показателях это означает 1 млн т мяса и мясопродуктов», — уточнил он, отметив, что фактический прирост вывоза будет зависеть от открытия новых рынков. Впрочем, и без открытия новых емких рынков в следующем году экспорт может прибавить 10-15%, уточнил Дальнов.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе конференции сказал, что по итогам текущего года экспорт мясной продукции из России, включая субпродукты, полуфабрикаты и готовые изделия, будет примерно соответствовать импорту, а по ряду товарных блоков даже его превышать.

По данным Национального союза птицеводов, сейчас Россия занимает 11 место в мире по объемам экспорта мяса птицы. Внешние поставки в этом году составят около 280 тыс. т, что на 33% превысит показатель предыдущего года, и впервые объем внешних продаж будет выше импорта.

Поставки на внешние рынки свинины из России за девять месяцев удвоились, составив около 143 тыс. т, а по итогам года ее экспорт может составить 200 тыс. т, оценил Национальный союз свиноводов (НСС). При этом в стоимостном выражении экспорт растет более активно, чем в натуральном благодаря изменению его структуры. «Если три-четыре года назад в структуре поставок свинины на внешние рынки 2/3 составляли субпродукты, то сейчас мы экспортируем около 2/3 мяса. Таким образом, если в тоннах наши внешние поставки выросли на 103%, то в стоимости — почти на 130%», — пояснил гендиректор НСС Юрий Ковалев. По прогнозу союза, по итогам года экспорт свинины в стоимостном выражении превысит $300 млн. «Мясной экспорт начинает играть серьезную роль в общей структуре поставок сельхозпродукции на внешние рынки», — подчеркнул Ковалев.

Елена Максимова 

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