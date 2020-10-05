Группа «Черкизово» увеличила экспорт в 2,4 раза

Основная экспортная продукция компании — мясо птицы М. Стулов

За первую половину этого года объем экспортных поставок группы «Черкизово» увеличился в три раза в стоимостном выражении и в 2,4 раза — в натуральном. Общий экспорт всей продукции компании, основная часть которого приходится на мясо птицы, за этот период превысил 40 тыс. т, рассказал «Агроинвестору» руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами группы Андрей Терехин.



«Такая динамика роста объясняется, прежде всего, тем, что наша компания с середины прошлого года начала поставки в Китай, которых прежде не было, — прокомментировал он. — По итогам текущего года мы планируем увеличить совокупный объем вывоза по отношению к прошлому году примерно вдвое. Результат был бы еще лучше, если бы не пандемия и связанные с ней ограничения в международной торговой системе».



«Черкизово» поставляет на экспорт продукцию из курицы, произведенную на предприятиях Пензенской, Курской, Брянской и Воронежской областей, а также на «Алтайском бройлере» (Алтайский край). С весны этого года начались отгрузки мяса индейки из Тамбовской области в Китай — основной экспортный рынок для компании. Свинину группа отправляет за рубеж с предприятий Пензенской и Липецкой областей, а экспорт колбасной продукции — из Московской, Калининградской и Ульяновской областей, уточняет Терехин.



Основной объем продукции идет на внешние рынки морским путем. «В мае этого года мы начали также использовать железнодорожное сообщение, которое делает логистику быстрее и дешевле в сравнении с традиционными поставками морем через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска, — говорит Терехин. — Поэтому в перспективе планируем наращивать объем железнодорожных экспортных перевозок».



«Черкизово» активно пользуется мерами государственной поддержки своей экспортной программы. В этом году, кроме мер по содействию рекламно-выставочной деятельности, организации бизнес-миссий и семинаров, добавилось также субсидирование внутрироссийских перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, субсидирование сертификации, а также страхование дебиторской задолженности экспортных клиентов. «Все это способствует повышению эффективности продаж нашей продукции на внешних рынках и повышает мотивацию к расширению экспортных поставок», — отмечает Терехин.



Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мясной продукции. Активы включают девять птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, восемь мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2019 году компания произвела около 1,2 млн т мясной продукции. Консолидированная выручка группы по итогам прошлого года составила 120,1 млрд руб.

