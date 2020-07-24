«Траст» планирует продать птицефабрики «Белой птицы»

Оба предприятия могут быть интересны потенциальным покупателям «Белая птица»

Главный исполнительный директор «Траста» Михаил Хабаров в интервью «Коммерсанту» рассказал, что банк непрофильных активов в этом году планирует продать «Белую птицу Белгород» и «Белую птицу Ростов». Ориентировочная минимальная цена за два актива — 9 млрд руб. По словам близкого к «Трасту» собеседника «Агроинвестора», пул потенциальных инвесторов может быть довольно широким, среди профильных интересантов он назвал ГАП «Ресурс», «Черкизово» и «Серволюкс». «Агроинвестор» направил запросы потенциальным покупателям.



Пресс-служба банка непрофильных активов подтвердила, что интерес инвесторов к агроактивам, включая «Белую Птицу Ростов» и «Белую Птицу Белогород» есть. Активы будут выставлены на аукцион в этом году, но до его завершения говорить о договоренностях рано. Представитель группы «Черкизово» сказал «Агроинвестор», что компания готова рассматривать все M&A, которые могут дать хорошую синергию для бизнеса компании. «У нас уже есть активы в Белгородской области, поэтому предприятие «Белой птицы» в этом регионе потенциально может представлять для нас интерес», — прокомментировал он.



Руководитель Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказал «Агроивнестору», что «Белая птица Ростов» не работает со второй половины 2018-го, белгородское предприятие на данный момент действует. Представитель банка подтверждает, что «Белая птица Белгород» работает, производственная мощность составляет 110 тыс. т мяса птицы, количество сотрудников — 4 тыс. человек. «Белая птица Ростов» находится на консервации с августа 2018 года, производственная мощность — 60 тыс. т мяса птицы. По словам источника «Агроинвестора», в целом оба актива довольно интересны для приобретения, при этом «Белая птица Белгород» может выглядеть чуть лучше для покупателя, чем ростовская площадка, так как производство там не останавливалось.



Комплекс «Белая птица Ростов» консервировался, сейчас он не работает, поэтому покупателю нужно будет оценить, сколько денег придется вложить в восстановление актива. Однако у ростовского производства есть свое преимущество: в области нет крупных игроков, производящих мясо бройлера в промышленных объемах, говорит собеседник «Агроинвестора». «Покупатель вправе рассчитывать на достаточно быструю динамику выхода на рынок за счет низкого уровня внутренней конкуренции. Но конкуренцию с другими регионами никто не отменял», — добавляет он.



«Белая птицы Ростов» была признана банкротом в июле прошлого года по заявлению Автовазбанка, преемником которого является «Траст», ему компания на данный момент должна более 23 млрд руб. Производство на птицефабрике было законсервировано после вспышки гриппа птиц еще в 2018 году. Мощность предприятия составляет около 60 тыс. т мяса бройлеров и около 80 млн яиц в год.



«Белая птица Белгород» была признана банкротом в конце 2018 года по заявлению «Бизнес фуд сфера», задолженность составляла 4,31 млн руб. Но еще в октябре 2018-го ее производственные мощности арендовала группа «Черкизово». Весной 2017 года «Белая птица» запустила мясоперерабатывающий цех по выпуску продукции для сегмента HoReCa мощностью 100 т продукции в сутки в Белгороде на базе бывшего убойного цеха. Инвестиции в проект оценивались в 700 млн руб. «Особенности этого завода в том, что птица подвергается более глубокой и тщательной переработке: разработаны специальные рецепты мариновки, учитываются особенности переработки полуфабрикатов для предприятий общественного питания», — сообщала тогда компания.



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