Группа «Черкизово» купила завод полуфабрикатов у Cargill

Предварительное соглашение о продаже бизнеса было подписано в июле Pixabay

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, сообщила о закрытии сделки по покупке у компании Cargill завода по производству полуфабрикатов из мяса птицы в городе Ефремов Тульской области. Мощность предприятия — 20 тыс. т продукции в год. Сделка позволит «Черкизово» значительно увеличить представленность продукции компании в канале фудсервиса, говорится в ее сообщении. Стоимость сделки не уточняется.



«Мы рады, что сделка прошла в намеченные сроки, чему способствовала большая профессиональная работа команд «Черкизово» и Cargill, — сказал гендиректор «Черкизова» Сергей Михайлов (цитата по пресс-релизу компании). — Интеграция нового актива в структуру группы, как мы рассчитываем, завершится уже в ближайшие месяцы». Топ-менеджер также отметил, что расширение присутствия продукции холдинга в канале фудсервиса — одна из приоритетных задач компании.



О том, что «Черкизово» подписала предварительное соглашение о покупке у Cargill завода по выпуску полуфабрикатов из мяса птицы, стало известно в июле. Тогда Михайлов обращал внимание, что видит значительную синергию предприятия с существующей цепочкой поставок и что это приобретение хорошо согласуется со стратегическими планами компании по увеличению доли продуктов с добавленной стоимостью. Также от говорил, что в будущем группа планирует увеличить мощность предприятия. 10 сентября ФАС одобрила входящему в структуру группы АПК «Михайловский» покупку 100% компании «Компас Фудс».



Ефремовский завод специализируется на поставках продукции в сеть McDonald’s. Он аналогичен предприятию, построенному Cargill во Франции в городе Орлеан, ранее рассказывал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его мнению, сделка хорошо отразится на работе обеих компаний. У Cargill нет сырьевой базы в России, поэтому выстроить вертикальную интеграцию крайне сложно. При этом сейчас компания проводит оптимизацию и реструктуризацию своих активов по всему миру. Скорее всего, освобождение российского бизнеса Cargill от Ефремовского завода позволит перенаправить средства на другие рынки и сегменты, предполагал Давлеев.



Для «Черкизово» же это отличное приобретение, которое позволит развивать глубокую переработку. «Этот актив делает полный цикл продукции из курицы — готовых к разогреву и готовых к доработке. Более того, там можно перерабатывать и индейку, и свинину, и говядину, и даже делать сырные палочки, картофельные шарики. Спектр продуктов, которые можно выпускать на этих обжарочных линиях, очень широкий», — рассказывал Давлеев.



Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мясной продукции. Активы включают девять птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, восемь мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2019 году компания произвела около 1,2 млн т мясной продукции. Консолидированная выручка группы по итогам прошлого года составила 120,1 млрд руб.

