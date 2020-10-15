Производители птицы просят господдержки

Повысить цены на мясо нельзя из-за низкого платежеспособного спроса «Черкизово»

Росптицесоюз направил письмо (копия есть у «Агроинвестора») директору департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства России Елене Ковалевой, в котором пожаловался, что производители зерна на фоне увеличения экспортных поставок подняли цены на внутреннем рынке. Аналогичное письмо было направлено министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.



С начала года стоимость отдельных кормовых компонентов в валюте повысилась от 50% до 100%. Стоимость фуражной пшеницы поднялась на 20-24%, на фуражную кукурузу — на 35-40%, на подсолнечник — до 59%, отмечает Росптицесоюз. При этом бизнесмены не решаются повысить цены на мясо, опасаясь падения спроса. Эта ситуация сильно понизила рентабельность, она достигла минимального уровня в 7%. В связи с этим Росптицесоюз просит выделить производителям субсидии на корма, а также более жестко регулировать зерновой рынок. Птицеводы предупреждают, что при других раскладах часть производителей может оказаться банкротами.



Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева рассказала «Агроинвестору», что отечественные птицеводы уже потратили всю имеющуюся у них подушку безопасности. «Цены сейчас поднять невозможно из-за снижения покупательской способности населения, производителям приходится сокращать поставки продукции, в связи с этим уменьшится потребление, а допускать этого нельзя», — отмечает она. Бобылева подчеркивает, что в общем объеме производства мяса всех видов доля птицы превышает 46%. В структуре экспорта птицеводческая продукция занимает лидирующие позиции, ее доля превышает 60% в общем вывозе мяса, отгрузки оцениваются на уровне 300 тыс. т. Экспорт яиц и яичных продуктов составит 650 млн шт. В мировом производстве Россия занимает четвертое место по мясу птицы и шестое по яйцу, говорит глава союза.



Исполнительный директор компанииКонстантин Корнеев говорит, что сейчас в стране в целом сложная экономическая ситуация, и поддержку могут просить не только птицеводы. Рентабельность действительно снижается из-за увеличения себестоимости и падения доходов населения, говорит он. Рост себестоимости во многом обусловлен повышением цены на корма. Сейчас, когда экспортный рынок предлагает растениеводам более высокие цены, чем внутри страны, важно найти баланс между интересами отраслей.

«При нашей экономической ситуации основными инструментами могут быть формы поддержки потребительского спроса, а не только субсидирование конкретных отраслей. Ограничителем тут является не отрасль, а снижение доходов населения», — считает он. Помочь решить появившуюся проблему, кроме субсидирования, может квотирование экспорта продуктов растениеводства, или механизмы целевой поддержки потребительского спроса, считает эксперт. ​



Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов ранее рассказывал «Агроинвестору», что по итогам восьми месяцев 2020 года производство мяса птицы выросло на 1,1%. Импорт находится на уровне прошлого года, как и потребление. По его словам, к началу года стоимость кормов увеличилась более чем на 30%, так что экономическое положение производителей птицы сейчас незавидное.

