В России увеличилось потребление свинины

Доля свинины в структуре потребления выросла до 37% Д. Абрамов

Свинина — единственный вид мяса, потребление которого в этом году увеличивается. От говядины россияне отказались из-за высокой цены, а на баранину негативно повлияли ограничения Россельхознадзора. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального союза свиноводов (НСС).



Как рассказал «Агроинвестору» гендиректор НСС Юрий Ковалев, в январе—сентябре потребление свинины выросло на 5% до 2,92 млн т, в то время как потребление мяса птицы снизилось на 1,4% до 3,6 млн т, говядины — на 2,1% до 1,16 млн т, баранины — на 3,8% до 98,9 тыс. т, других видов мяса — на 2,3% до 35,7 тыс. т.



Ковалев объясняет такую тенденцию тремя факторами. Во-первых, значительным ростом производства свинины по сравнению с другими видами мяса, а также теплой осенью, продлившей сезон шашлыков. Он отмечает, что пандемия в меньшей степени затронула потребление свинины, потому что этот вид мяса мало представлен в сегменте HoReCa, который особенно пострадал от карантинных ограничений. При этом снижение цены на свинину в первом полугодии на 10% «развернуло покупателей в сторону самого дешевого красного мяса», говорит Ковалев. Во-вторых, на рост потребления свинины значительно повлияла финансовая поддержка населения со стороны государства. В-третьих — эпидемиологический запрет на вывоз продукции за границу.



По мере ухудшения погоды потребление свинины может снизиться, однако до конца года оно все равно вырастет на 5%, оценивает Ковалев. В 2021 году снижение цен на мясо продолжится из-за серьезного прироста производства, добавляет он.



Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин уточняет, что за девять месяцев свиноводы выпустили 3,05 млн т мяса — на 10% больше, чем в тот же период прошлого года. Рост производства птицы в тот же период оценивается на уровне 0,8% до 3,67 млн т, говядины — на 0,2% до 984,1 тыс. т. Баранина и другие виды мяса показали снижение — на 6,2% и 0,9% соответственно. За девять месяцев российским свиноводам удалось почти полностью заместить импорт: если в январе-сентябре 2019 года в Россию было ввезено 76,8 тыс. т свинины, то за тот же период 2020-го — всего 8,95 тыс. т, добавляет Ковалев.



Глава НСС также отмечает, что за последние 30 лет доля потребления свинины не меняется и составляет 33%. В первой половине этого года доля этого вида мяса в структуре потребления выросла до 37%, но, по мнению Ковалева, это недолгий тренд.



Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказал «Агроинвестору», что по итогам восьми месяцев производство мяса птицы выросло на 1,1%. Импорт находится на уровне прошлого года, как и потребление. Несмотря на то, что общий объем экспорта мяса птицы растет опережающими темпами, необходимо учитывать, что существенную долю в нем составляют поставки в КНР куриных лап, которые не учитываются в балансе мяса, отмечает он.



Лахтюхов также отмечает, что между свининой и птицей серьезно ужесточилась конкуренция. В первую очередь это объясняется увеличением производства свинины. По словам Ковалева, сейчас рынок ожидает сближения цен на мясо птицы и свинину. На данный момент разница между этими видами продукции составляет 50%, однако, по мнению Ковалева, она может снизиться до 35-40%. Из-за роста предложения свинины птицеводы не могут повышать цену на свою продукцию, при этом у них повышается себестоимость. К началу года стоимость кормов увеличилась более чем на 30%, так что экономическое положение производителей птицы сейчас незавидное, заключает Лахтюков.



В этом году среднее потребление мяса в России вырастет до 77 кг на человека в год — это исторический рекорд за всю историю страны, говорит Юшин. Основная прибавка произойдет за счет свинины. Потребление говядины в дальнейшем будет снижаться на 1%, что связано с падением доходов населения и выбором более доступного с финансовой точки зрения вида белка. Однако при этом растет потребление говядины от специализированных мясных пород, а также премиальной продукции. Это связано, в первую очередь, с закрытием границ из-за коронавируса, поясняет Юшин. «Несколько миллионов потребителей, которые раньше в летний сезон уезжали за границу и ели мясо там, остались в России и разобрали нашу продукцию. И, надо понимать, что это потребители с более высокими экономическими возможностями», — резюмирует он.

