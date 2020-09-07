Импорт мяса вырос на 39%

По итогам года ввоз продукции свиноводства может уменьшиться в девять раз Pixabay

В августе импорт мяса и субпродуктов из дальнего зарубежья вырос на 39,3% по сравнению с июлем, составив $68,8 млн, следует из данных ФТС. Значительнее всего в процентом выражении увеличились поставки свинины — если в июле они были почти нулевыми ($0,04 млн), то в последний месяц лета составили $0,7 млн. Также вырос импорт говядины — с $27,7 млн в июле до $46,3 млн в августе. При этом поставки мяса птицы из дальнего зарубежья сократились с $10 млн до $9,5 млн.



Несмотря на рост импорта мяса, он оказался на 31,4% меньше, чем в августе прошлого года. Больше всего сократился ввоз свинины — на 93,4%, год назад поставки этого вида мяса достигали $10,5 млн. Импорт говядины в августе 2019-го был на уровне $62,8 млн (за год снизился на 26,2%), мяса птицы — $10,7 млн (минус 10,6%).



Импорт в $0,7 млн в товарном выражении составляет всего примерно 350-400 т продукции свиноводства — это крайне небольшой объем, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «Возможно, просто в августе активизировались ранее законтрактованные отгрузки, поэтому официальная статистика и показала такой рост импорта, — говорит он. — Для сравнения, экспортировали мы за этот период 18 тыс. т свинины».



За первое полугодие, по данным НСС, в Россию было поставлено 4 тыс. т продукции свиноводства, из которых 1 тыс. т свинины и 3 тыс. т субпродуктов и шпика. «Всего, по нашим оценкам, в Россию в этом году будет ввезено менее 10 тыс. т продукции свиноводства против 90 тыс. т в 2019-м, — прогнозирует Ковалев. — Мы значительно снижаем импорт. В основном наши поставщики — страны дальнего зарубежья. Раньше значительная доля продукции ввозилась из Белоруссии, но в последние два года мы сами поставляем туда продукцию — примерно 20 тыс. т в год».



По данным ФТС, в августе стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $16,7 млрд, сократившись на 0,3% относительно июля и на 11,2% — по сравнению с августом прошлого года. В том числе ввоз продовольствия и сельхозсырья составил $1,65 млрд — на 1,6% ниже июльского показателя и на 3,4% меньше, чем в августе прошлого года. В том числе относительно июля ввоз зерновых агрокультур сократился на 34,9% до $6,5 млн, фруктов и орехов — на 23,1% до $298,1 млн, овощей — на 18,9% до $31,4 млн. Кроме мяса увеличился импорт рыбы, сахара, молочных продуктов, алкогольных и безалкогольных напитков, растительного масла.

