Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Низкий обменные курс способствует увеличению экспортных продаж Shutterstock

По итогам шести месяцев этого года на материковый Китай пришлось 45% всего экспорта российского мяса, с учетом Гонконга — 54%. Ранее первое место среди импортеров занимала Украина, но теперь у нее вторая строчка, ее доля в структуре российского экспорта сократилась с 28% до 16%, хотя отгрузки продукции выросли с $42 млн до $53 млн, сообщает Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.



По оценке подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», Китай увеличил поставки в 11 раз: год назад было лишь 7 тыс. т, в этом — 79,9 тыс. т. Отгрузки на Украину за полгода составили 40,9 тыс. т. По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, российское мясо в основном импортируют Донецкая и Луганская народные республики.



Также Давлеев приводит данные Главного таможенного управления КНР, из которых следует, что за шесть месяцев этого года Россия ввезла в Китай 71,21 тыс. т продукции из мяса птицы (848 т за аналогичный период 2019-го). Такой показатель делает нашу страну третьим крупнейшим поставщиком этого вида мяса в КНР, на первом и втором местах США и Бразилия. Давлеев считает, что по итогам года поставки в КНР могут составить и даже превысить 160-180 тыс. т.



«Российская птица сегодня самая дешевая из предложений для Китая. И это, на мой взгляд, не очень хорошо, потому что получается, что фактически мы продаем только благодаря цене, а не качеству, — прокомментировал «Агроинвестору» Давлеев. — Если бы мы могли поставлять продукцию, которая была бы конкурентоспособна по сравнению с американской и бразильской, то стоимость экспорта была бы выше». Он добавляет, что в период карантинных ограничений рентабельности продаж мяса птицы в Китай была либо нулевой, либо очень низкой.



Кроме того, в последние недели наблюдается тенденция ослабления рубля, а низкий обменные курс способствует увеличению экспортных продаж. И это уже стало заметно на уровне фудсервиса. «В большинстве предложений по ассортименту крыла в McDonalds можно увидеть только плечевую, а не локтевую часть. Потому что локтевая часть, как правило, идет в Китай», — объясняет Давлеев.



Однако после четырех месяцев стабильного роста в мае-июне экспорт мяса птицы в страны дальнего зарубежья показал отрицательную динамику, обращает внимание гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. По его словам, это произошло на фоне сокращения поставок в Китай из-за отсутствия конкретных требований к продукции со стороны Главного таможенного управления КНР в части органолептических показателей. При этом к качеству и безопасности никаких претензий не предъявлялось, прокомментировал он «Агроинвестору».



Также Россия сократила поставки в Саудовскую Аравию, Украину. «Прежде всего, это связано с тем, что в основном отечественная продукция поступает в сегмент HoReCa, который подвергся наиболее сильному влиянию пандемии COVID-19», — говорит Лахтюхов. Общий объем экспорта мяса птицы в страны дальнего зарубежья за первое полугодие составил почти 115 тыс. т.



В страны ЕАЭС за шесть месяцев этого года Россия вывезла 30 тыс. т продукции птицеводства. При этом Казахстан наращивает импорт, а Киргизия — снижает, переориентировавшись на поставки из Украины, продолжает Лахтюхов. Последняя после потери значимых рынков из-за пандемии и закрытия каналов HoReCa, а также после вспышек гриппа птиц в начале этого года, получила возможность поставлять свою продукции в страны ЕАЭС транзитом по территории России, тем самым получив возможность направлять излишки продукции по демпинговым ценам.



Для российской свинины рынок Китая по-прежнему закрыт, и, по словам Давлеева, вряд ли этот вопрос будет решен в ближайшее время. Но теоретически возможно, что в случае обострения конфликта между США и Китаем границы республики для российской свинины могут открыться. Однако пока у страны достаточно поставщиков этого вида мяса, а на Дальнем Востоке постоянно возникают новые вспышки африканской чумы свиней, которые еще дальше отодвигают заключение соглашения об экспорте.



На внутреннем рынке спрос и производство также начали восстанавливаться после весенних карантинных ограничений. Так, открытие ресторанов привело к росту продаж филейной части птицы, а развивающийся экспорт в Китай позволяет «снимать с рынка» субпродукты, говорит Давлеев. Также сейчас восстанавливается производство колбас, увеличивается спрос на фарш из мяса птицы, несмотря на низкие цены свинины.

