Китай требует от поставщиков продукции животноводства гарантий безопасности

По итогам года Россия может нарастить экспорт мяса на 50%, в том числе за счет увеличения отгрузок в Китай Д. Абрамов

Главное таможенное управление Китая попросило Россельхознадзор проверять российские предприятия, которые производят продукцию, предназначенной для экспорта в КНР, на предмет исполнения рекомендаций ФАО и ВОЗ «COVID-19 и безопасность пищевых продуктов», сообщило российское ведомство.



После обнаружения следов коронавируса на разделочной доске в рыбном отделе оптового рынка Китая власти страны ужесточают требования к поставщикам продукции животноводства. Так, на днях таможенное управление страны в срочном порядке потребовало от местных животноводов гарантийные письма о том, что вся их продукция свободна от COVID-19, рассказал «Агроинвестору» президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Ветслужбы Китая также предположили, что вирус может перевозиться с продукцией животноводства. В итоге многие иностранные поставщики получили запрос на предоставление гарантийных писем, подтверждающих, что продукция не содержит вируса», — знает он.



По словам Давлеева, многие предприятия отказались направлять в Китай такие письма, посчитав требование необоснованным, поскольку через продукцию животноводства коронавирус не передается. «Как правило, каждая компания сама принимает решение — подтверждать безопасность своей продукции гарантийным письмом или нет, однако, например, американское правительство рекомендовало своим животноводам не подписывать такие письма, так как они противоречат требованиям Кодекса алиментариус и Международного эпизоотического бюро», — рассказывает Давлеев. В России, по его словам, каждый производитель принимал решение самостоятельно. «У нас есть как предприятия, отказавшиеся писать гарантийные письма, так и те, которые согласились», — добавляет он.



По мнению Давлеева, новые требования Китая, с одной стороны, — вполне нормальная реакция на существующие эпизоотические риски, к тому же каждая страна-получатель той или иной продукции имеет право требовать гарантии, которые считает необходимыми. «С другой стороны, реакция Китая слишком сильная, так как сегодня есть много тестов, подтверждающих, что в продукции животноводства коронавируса не может быть», — подчеркивает он.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что сейчас ожидаются уточнения относительно того, какие еще меры будут предприняты для повышения безопасности и какие новые требования будут предъявляться к ввозимой продукции животноводства. Соответственно, прогнозировать, как новые требования ведущего импортера повлияют на поставщиков, в том числе российских, пока рано, уверен он.



В любом случае, сегодня китайский рынок очень привлекателен для России как с точки зрения объема, так и выручки, отмечает Давлеев. Он не исключает, что в данной ситуации российские поставщики в Китай находятся в более выгодной позиции, чем конкуренты из других стран. «Дело в том, что на наших предприятиях сегодня очень жесткая система контроля, которая позволяет снизить до минимума риски заражения и продукции, и персонала, — поясняет он. — Поэтому в целом реакция России на требования Китая была довольно быстрой, и большинство компаний все же написали запрошенные письма в короткий срок».



По итогам этого года Россия может нарастить экспорт мяса на 50% до 470 тыс. т. В частности, поставки свинины и субпродуктов могут увеличиться на 60% до 160 тыс. т, мяса птицы — на 54% до 324 тыс. т, говядины — на 60% до 9 тыс. т, оценивают аналитики Национального рейтингового агентства. Рост экспортной активности связан, в частности, с увеличением спроса со стороны Китая. Однако реализовать экспортный потенциал могут помешать торговые ограничения, вызванные пандемией COVID-19, говорится в их исследовании.

