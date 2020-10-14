Поставляемые в Китай мясо и рыбу проверят на COVID-19

Исследования коснутся мяса, мясо- и рыбопродукции, а также молочных товаров Pixabay

Россельхознадзор поручил организовать выборочные лабораторные исследования партий животноводческой продукции, которые предназначаются для экспорта в Китай, на наличие коронавируса, следует из указания ведомства. Перечисленные в документе меры направлены на «обеспечение бесперебойных поставок в КНР продукции животного происхождения», пишет РИА «Новости». Причиной начала проверок стало выявление Китаем коронавируса на упаковке экспортированной продукции.



Исследования ведомства коснутся мяса, мясо- и рыбопродукции, а также молочных товаров. Для выявления коронавируса будет организован отбор проб смывов с внешних и внутренних поверхностей тары пищевой продукции.



Прорабатывать механизм проверки будут руководители территориальных управлений Россельхознадзора, сами проверки будут проходить на территории предприятий, осуществляющих производство и реализацию товара. Директорам учреждений нужно «организовать незамедлительное проведение» лабораторных исследований проб продукции на наличие коронавируса. Кроме того, руководителям территориальных управлений ведомства будет необходимо проанализировать грузопоток и обеспечить отбор проб таким образом, чтобы обеспечить возможность строгого соблюдения установленных сроков оформления грузов на экспорт. При этом ветеринарные сопроводительные документы следует оформлять до получения результатов лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2, без задержания грузов, отмечается в документе.



В июне главное таможенное управление КНР попросило Россельхознадзор проверять российские предприятия, которые производят продукцию, предназначенную для экспорта в Китай, на предмет исполнения рекомендаций ФАО и ВОЗ «COVID-19 и безопасность пищевых продуктов». Это произошло после обнаружения следов коронавируса на разделочной доске в рыбном отделе оптового рынка Китая.



«Ветслужбы Китая предположили, что вирус может перевозиться с продукцией животноводства. В итоге многие иностранные поставщики получили запрос на предоставление гарантийных писем, подтверждающих, что продукция не содержит вируса», — рассказывал «Агроинвестору» президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Поскольку китайский рынок очень привлекателен для России как с точки зрения объема, так и выручки, требования Китая в большинстве своем были выполнены, отмечал он.

