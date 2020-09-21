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Рынки

Из-за гриппа птиц ограничен экспорт продукции птицеводства

Однако это мало повлияет на годовые объемы вывоза мяса птицы

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Низкий обменный курс рубля делает цены на российскую продукцию на мировом рынке вполне конкурентоспособными
Ю. Эйвазова
Низкий обменный курс рубля делает цены на российскую продукцию на мировом рынке вполне конкурентоспособными
Ю. Эйвазова

Недавние вспышки гриппа птиц в Сибири могут повлечь закрытие предприятий региона для поставок на внешние рынки. Однако с учетом факторов, поддерживающих экспортный потенциал страны, существенного влияния на годовой объем вывоза они не окажут, считают опрошенные «Агроинвестором» отраслевые аналитики.

Сейчас грипп птиц зарегистрирован в четырех регионах Сибири, запрещен экспорт из Челябинской и Омской областей в страны Таможенного союза, рассказывает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Также приостановлены отгрузки из Челябинской области в Китай. С точки зрения запрета поставок, по словам Давлеева, больше всего пострадала Челябинская область, где есть два крупных птицеводческих предприятия — «Здоровая ферма» и «Равис». И если «Равис» уже давно экспортировал свою продукцию, то «Здоровая ферма» только недавно была включена в реестр поставщиков в КНР.

Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что пока непонятно, какой сценарий ограничений из-за вспышек гриппа птиц будет выработан. «Может быть закрыт как весь регион, так и отдельные угрожаемые зоны в рамках регионализации. Разумеется, оптимальным сценарием является введение ограничений только в границах угрожаемых зон», — добавляет он.

Последние несколько дней Россельхознадзор активно обсуждал проблему вспышек гриппа птиц с Главным таможенным управлением КНР и напомнил партнерам, что кроме принципа регионализации в двусторонних соглашениях зафиксирован принцип компартментализации, напоминает Давлеев. «Этот принцип позволяет не закрывать экспорт из всего региона и, при условии контроля всех объектов одного птицеводческого комплекса, если он не находится в карантинной зоне, то поставки из него могут быть разрешены, — поясняет он. — Так что если принцип компартментализации будет применен к предприятиям Челябинской области, то они смогут продолжать вывозить свою продукцию».

В любом случае, несмотря на то, что предприятия-экспортеры достаточно крупные, объем экспорта не может превышать 10% их годовой мощности, соответственно, вряд ли ограничения вывоза, даже если и будут введены, серьезно скажутся на объеме экспорта мяса птицы из нашей страны, рассуждает Давлеев.

По данным Agrifood Strategies, производство мяса птицы в этом году остается стабильным, возможен даже прирост на 0,5-1%. «Низкий обменный курс рубля делает цены на российскую продукцию на мировом рынке вполне конкурентоспособными. Кроме того, есть возможность нарастить поставки в страны Ближнего Востока — Саудовскую Аравию, ОАЭ и близлежащие государства, а эти рынки, кроме роста объемов экспорта, позволят увеличить и его стоимость, так как туда поставляются более дорогие части тушки и целая тушка», — обращает внимание Давлеев. Как правило, в Китай из России отгружаются лапки, крылья и частично голень.

Многое зависит от того, какие требования выдвигают покупатели к поставщикам. Например, африканские страны доверяют полномочия по контролю безопасности продукции нашему Россельхознадзору, и при выписке экспортных сертификатов ведомство само внимательно отслеживает, каким путем и откуда пришла продукция на экспорт, рассказывает Давлеев. «А вот Евросоюз не признает нашу регионализацию, и даже если птица пала от гриппа в каком-либо удаленном регионе страны, то мы не можем поставлять продукцию в ЕС. Хотелось бы надеяться, что ситуация скоро изменится, так как недавняя вспышка африканской чумы свиней в Германии, которая гораздо меньше, чем Россия, не помешала стране продолжать экспортировать свою продукцию из незараженных регионов», — добавляет он.

Грипп птиц в дикой природе блокировать невозможно, а вот контролировать вспышки заболевания в частном секторе вполне реально, продолжает Давлеев. Сезон перелета птиц в тех регионах, где выявлялся вирус, заканчивается, и фактор передачи заболевания резко снизится. «Далее все будет зависеть от того, насколько ветслужбы на местном уровне смогут контролировать состояние птицы и проводить вакцинацию в ЛПХ — именно оттуда, как правило, приходит вирус на птицеводческие предприятия», — отмечает он.

Однако грипп птиц — не единственный фактор, который может тормозить развитие экспорта продукции птицеводства. Снижают конкурентоспособность продукции на внешних рынках, в частности, излишние требования к допустимым уровням остатков ветеринарных средств в продукции российского птицеводства. Так, недавно участники рынка через отраслевые ассоциации обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой ускорить принятие изменений в регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» в части установки предельных уровней остатков ветеринарных средств в продукции птицеводства, сообщает «Коммерсантъ».

Еще один фактор, снижающий экспортный потенциал — дорогой соевый шрот. «Из-за запрета ГМО-сои наш шрот на 30% дороже, чем в Бразилии и США, и на 15-20% — чем в Европе. Это увеличивает себестоимость продукции, заметно снижая ее конкурентоспособность», — поясняет Давлеев.

Не способствуют развитию внешних продаж и ограничения импорта в Россию витаминов и аминокислот, что делает их очень дорогими. Также часто тормозится регистрация ветпрепаратов, что не позволяет российским производителям выращивать птицу максимально эффективно. «Это те факторы, влияние которых можно было бы попытаться снизить с участием государства», — подчеркивает Давлеев.

Константин Корнеев добавляет, что кроме регуляторных барьеров, препятствующих экспорту, есть еще производственные и логистические. В их числе — слабое продвижение продукции на внешних рынках, нехватка специализированного железнодорожного состава и распределенной сети транспортно-логистических центров, относительно высокая стоимость кормов, несоответствие сроков годности международной практике.

Елена Максимова 

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