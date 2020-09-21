Из-за гриппа птиц ограничен экспорт продукции птицеводства

Низкий обменный курс рубля делает цены на российскую продукцию на мировом рынке вполне конкурентоспособными Ю. Эйвазова

Недавние вспышки гриппа птиц в Сибири могут повлечь закрытие предприятий региона для поставок на внешние рынки. Однако с учетом факторов, поддерживающих экспортный потенциал страны, существенного влияния на годовой объем вывоза они не окажут, считают опрошенные «Агроинвестором» отраслевые аналитики.



Сейчас грипп птиц зарегистрирован в четырех регионах Сибири, запрещен экспорт из Челябинской и Омской областей в страны Таможенного союза, рассказывает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Также приостановлены отгрузки из Челябинской области в Китай. С точки зрения запрета поставок, по словам Давлеева, больше всего пострадала Челябинская область, где есть два крупных птицеводческих предприятия — «Здоровая ферма» и «Равис». И если «Равис» уже давно экспортировал свою продукцию, то «Здоровая ферма» только недавно была включена в реестр поставщиков в КНР.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что пока непонятно, какой сценарий ограничений из-за вспышек гриппа птиц будет выработан. «Может быть закрыт как весь регион, так и отдельные угрожаемые зоны в рамках регионализации. Разумеется, оптимальным сценарием является введение ограничений только в границах угрожаемых зон», — добавляет он.



Последние несколько дней Россельхознадзор активно обсуждал проблему вспышек гриппа птиц с Главным таможенным управлением КНР и напомнил партнерам, что кроме принципа регионализации в двусторонних соглашениях зафиксирован принцип компартментализации, напоминает Давлеев. «Этот принцип позволяет не закрывать экспорт из всего региона и, при условии контроля всех объектов одного птицеводческого комплекса, если он не находится в карантинной зоне, то поставки из него могут быть разрешены, — поясняет он. — Так что если принцип компартментализации будет применен к предприятиям Челябинской области, то они смогут продолжать вывозить свою продукцию».



В любом случае, несмотря на то, что предприятия-экспортеры достаточно крупные, объем экспорта не может превышать 10% их годовой мощности, соответственно, вряд ли ограничения вывоза, даже если и будут введены, серьезно скажутся на объеме экспорта мяса птицы из нашей страны, рассуждает Давлеев.



По данным Agrifood Strategies, производство мяса птицы в этом году остается стабильным, возможен даже прирост на 0,5-1%. «Низкий обменный курс рубля делает цены на российскую продукцию на мировом рынке вполне конкурентоспособными. Кроме того, есть возможность нарастить поставки в страны Ближнего Востока — Саудовскую Аравию, ОАЭ и близлежащие государства, а эти рынки, кроме роста объемов экспорта, позволят увеличить и его стоимость, так как туда поставляются более дорогие части тушки и целая тушка», — обращает внимание Давлеев. Как правило, в Китай из России отгружаются лапки, крылья и частично голень.



Многое зависит от того, какие требования выдвигают покупатели к поставщикам. Например, африканские страны доверяют полномочия по контролю безопасности продукции нашему Россельхознадзору, и при выписке экспортных сертификатов ведомство само внимательно отслеживает, каким путем и откуда пришла продукция на экспорт, рассказывает Давлеев. «А вот Евросоюз не признает нашу регионализацию, и даже если птица пала от гриппа в каком-либо удаленном регионе страны, то мы не можем поставлять продукцию в ЕС. Хотелось бы надеяться, что ситуация скоро изменится, так как недавняя вспышка африканской чумы свиней в Германии, которая гораздо меньше, чем Россия, не помешала стране продолжать экспортировать свою продукцию из незараженных регионов», — добавляет он.



Грипп птиц в дикой природе блокировать невозможно, а вот контролировать вспышки заболевания в частном секторе вполне реально, продолжает Давлеев. Сезон перелета птиц в тех регионах, где выявлялся вирус, заканчивается, и фактор передачи заболевания резко снизится. «Далее все будет зависеть от того, насколько ветслужбы на местном уровне смогут контролировать состояние птицы и проводить вакцинацию в ЛПХ — именно оттуда, как правило, приходит вирус на птицеводческие предприятия», — отмечает он.



Однако грипп птиц — не единственный фактор, который может тормозить развитие экспорта продукции птицеводства. Снижают конкурентоспособность продукции на внешних рынках, в частности, излишние требования к допустимым уровням остатков ветеринарных средств в продукции российского птицеводства. Так, недавно участники рынка через отраслевые ассоциации обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой ускорить принятие изменений в регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» в части установки предельных уровней остатков ветеринарных средств в продукции птицеводства, сообщает «Коммерсантъ».



Еще один фактор, снижающий экспортный потенциал — дорогой соевый шрот. «Из-за запрета ГМО-сои наш шрот на 30% дороже, чем в Бразилии и США, и на 15-20% — чем в Европе. Это увеличивает себестоимость продукции, заметно снижая ее конкурентоспособность», — поясняет Давлеев.



Не способствуют развитию внешних продаж и ограничения импорта в Россию витаминов и аминокислот, что делает их очень дорогими. Также часто тормозится регистрация ветпрепаратов, что не позволяет российским производителям выращивать птицу максимально эффективно. «Это те факторы, влияние которых можно было бы попытаться снизить с участием государства», — подчеркивает Давлеев.



Константин Корнеев добавляет, что кроме регуляторных барьеров, препятствующих экспорту, есть еще производственные и логистические. В их числе — слабое продвижение продукции на внешних рынках, нехватка специализированного железнодорожного состава и распределенной сети транспортно-логистических центров, относительно высокая стоимость кормов, несоответствие сроков годности международной практике.

