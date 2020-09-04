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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Компании

Птицефабрика «Северная» вложит 4,5 млрд рублей в модернизацию

Средства пойдут на снижение зависимости от импортного инкубационного яйца и увеличение производства для поставок на внешние рынки

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Нарастить объем сбыта куриного мяса на внутреннем рынке крайне сложно, поэтому ориентация на Юго-Восток Азии — разумный шаг
«Северная»
Нарастить объем сбыта куриного мяса на внутреннем рынке крайне сложно, поэтому ориентация на Юго-Восток Азии — разумный шаг
«Северная»

Крупнейший производитель куриного мяса на Северо-Западе страны — птицефабрика «Северная» (входит в тайскую группу Сharoen Pokphand Foods) — вложит в модернизацию 4,5 млрд руб. Расширение производства будет проводиться как на самой «Северной», так и на принадлежащей ей птицефабрике «Войсковицы» (обе находятся в Ленинградской области), сообщает РБК.

Средства пойдут на строительство дополнительной площадки для производства инкубационного яйца цыплят-бройлеров в «Войсковицах», проект будет реализован к 2022 году, рассказал изданию исполнительный директор «Северной» Валерий Кривоносов. По его словам, сейчас около 40% инкубационного яйца импортируется из Европы, что накладывает определенные риски, в том числе и валютные. Также компания учитывает планы правительства повысить таможенные пошлины на импортное инкубационное яйцо до 15%. После запуска новой площадки птицефабрика полностью обеспечит себе инкубационным яйцом.

Также компания планирует увеличить производство цыплят-бройлеров на 25 тыс. т. Для этого в следующем году будут дополнительно возведены 16 новых корпусов для содержания птицы. В итоге «Северная» сможет нарастить объемы производства примерно на 10% в год. По планам, дополнительные мощности позволят увеличить экспортные поставки мяса к Китай и Вьетнам.

По мнению президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, планы снизить зависимость от импортного инкубационного яйца особенно актуальны, когда в странах-поставщиках возникают вспышки гриппа птиц. Также это позволит повысить рентабельность производства, рассказал он РБК. Давлеев считает, что нарастить продажи куриного мяса на внутреннем рынке едва ли возможно из-за перепроизводства, поэтому смещение акцента на Юго-Восточную Азию (в первую очередь Китай) — оправданный шаг, тем более что у Сharoen Pokphand Foods уже давно налажен эффективный сбыт мясной продукции в КНР.

Представитель «Северной» ранее рассказывал «Агроинвестору», что птицефабрика в партнерстве с логистической компанией «Теора» экспортировала замороженную куриную продукцию в Китай за 29 дней, хотя обычно срок доставки составляет 45-60 дней. Продукция поставлялась по маршруту «Санкт-Петербург — Москва — Владивосток — Пусан (Республика Корея) — Шэньчжэнь (КНР)» протяженностью 14,5 тыс. км.

Для замороженных продуктов питания такой экспортный путь уникален и представляет собой мультимодальную «холодную» перевозку, комбинирующую в себе все три вида транспорта: автотранспорт, железную дорогу, морские перевозки. «Использованная нами логистическая схема позволила не только сократить срок поставки до аналогичного у железнодорожного маршрута, но и удержать логистические издержки на уровне традиционного “морского пути”», — отмечал гендиректор «Северной» Бури Срина.

Елизавета Литвинова 

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