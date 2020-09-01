Омская птицефабрика уничтожит всех кур-несушек из-за гриппа птиц

Эксперты уверены, что производство будет восстановлено Pixabay

Крупнейшая в Омской области птицефабрика «Иртышская» объявила о полной приостановке производства из-за вспышки гриппа птиц. Все стадо кур-несушек — 1,5 млн — будет уничтожено. К нормальной работе она сможет вернуться только в мае следующего года, сообщает «Открытое телевидение России».



«Иртышская» снабжала яйцом почти всю Омскую область, ее доля рынка составляла примерно 60%. Поэтому предприятие крайне важно для региона, а яйцо — это базовый социальный продукт, особенно в условиях падения покупательной способности населения, которое зачастую переключается с мяса на яйцо, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Так что в интересах региона восстановить производство на «Иртышской».



Карантинные мероприятия из-за гриппа птиц на птицефабриках могут длиться около трех месяцев. В течение двух недель — месяца будут очищаться птичники, утилизироваться стадо, проводиться дезактивация помещений, а после этого еще в течение двух месяцев нужно подтверждать отсутствие следов заболевания на производстве. То есть фактически предприятие останавливается на три месяца, говорит Давлеев.



Кроме того, сразу посадить птицу, которая несет яйцо, будет сложно. Сначала на производство завозят молодняк, который должен достичь половозрелого возраста, а на это уйдет еще как минимум четыре-пять месяцев. «Скорее всего, восстановление предприятия будет возможно не ранее конца первого квартала следующего года, — прокомментировал «Агроинвестору» Давлеев. — А “вернуться к нормальной работе” — это значит выйти на хорошую рентабельность. Как раз у них это и получится сделать перед Пасхой». Впрочем, как в и любой плохой ситуации, здесь есть и положительная сторона: тотальная чистка и карантин позволят значительно улучшить показатели сохранности, яйценоскости и конверсии нового стада, считает Давлеев.



Предприятие проведет санацию и обязательно будет восстановлено, уверена Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. «Это очень сильное производство, там работает династия птицеводов. Мы буквально вчера разговаривали, и они уже сделали заявку на племенную продукцию», — рассказала она «Агроинвестору». При этом, несмотря на приостановку производства, дефицита куриных яиц в регионе не будет, подчеркнула Бобылева. По ее словам, невозможно гарантировать, что вирус не будет занесен на другие предприятия, однако представители компаний, ветеринарные службы делают все, что от них зависит, чтобы не допустить распространение заболевания.



Массовый падеж птиц начался 12 августа в трех районах Омской области — Крутинском, Полтавском и Нижнеомском, сообщал ранее информационный портал «Ветеринария и жизнь». Тогда уточнялось, что все погибшие птицы содержались в личных подсобных хозяйствах не для коммерческих целей, поэтому возникновение очагов заболевания в Омской области не должно отразиться на экспортном потенциале крупных промышленных птицеводческих хозяйств.

