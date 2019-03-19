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Регионы
Воронежская птицефабрика закрывается после гриппа птиц
Екатерина Дятловская
19 марта 2019
На предприятие приходилось более 40% производства яйца в регионе
Карантин по гриппу птиц на «Птицепроме Бобровский» был введен в ноябре 2018 года
Фото: «Бобровский»

Воронежская птицефабрика «Птицепром Бобровский» прекратила свою деятельность после обнаружения гриппа птиц в конце прошлого года. Об этом сообщила глава областного департамента предпринимательства и торговли Галина Абричкина на совещании у губернатора Александра Гусева, передает пресс-служба правительства региона. Предприятие занимало более 40% на рынке яйца в регионе, в результате эпизоотии было уничтожено почти 1,2 млн несушек.

По словам Абричкиной, птицефабрика не в состоянии восстановить свою деятельность. «Я сегодня задавала этот вопрос, говорят — да. Не могу сказать, завершен ли период обработки и карантина. Но насколько я понимаю, фабрика не подлежит восстановлению. Подробнее лучше спросить у аграриев», — приводит «Абирег» слова Абричкиной. Глава департамента аграрной политики Воронежской области Алексей Сапронов подтвердил изданию, что нынешние собственники, скорее всего, не смогут восстановить производство в том виде, в котором оно существовало.

«В настоящее время для предприятия подыскивают инвестора, и, насколько я знаю, их несколько. Пока информации о полной смене деятельности нет, скорее всего, будет переоборудование. Заинтересовавшиеся инвесторы являются профильными. Если у них будут проблемы с переоборудованием под их цели, то, наверное, возможен и вариант полного перепрофилирования», — сказал Сапронов. Запрос «Агроинвестора» в «Птицепром Бобровский» остался без ответа.

На реанимацию производства «Бобровского» нужно более 1 млрд руб. и как минимум полтора года при соблюдении текущих обязанностей перед кредиторами, оценивает партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова. При этом пока фабрика будет возрождаться, образовавшийся дефицит яйца в регионе вполне могут заместить действующие предприятия. Так, в Воронежской области вторым по производительности яйца — 100 млн штук в год — является компания «Ряба» из Хохольского района. «Также есть основания полагать, что в ближайшее время другой производитель — Третьяковская птицефабрика в Борисоглебском районе — сможет запустить вторую очередь и превысить показатель производства в разы. По заявлениям компании, она планирует выпускать до 400 млн яиц в год. То есть к тому моменту, как Бобровский восстановит поголовье до 1,2 млн кур, рынок сбыта в собственном регионе может быть потерян», — спрогнозировала Владимирова. Поэтому грамотнее перепрофилировать предприятие в другую сферу, делает вывод она.

ООО «Птицепром Бобровский» было создано в 2007 году на базе обанкротившегося племенного хозяйства «Большевик». По данным kartoteka.ru, уставный капитал компании составляет 111,5 млн руб., 85% принадлежит московскому ООО «Приоритет», остальные 15% — Леониду Ройзенгурту. В 2017-м выручка компании составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 57 млн руб. Грипп птиц был выявлен на ООО «Птицепром Бобровский» в ноябре прошлого года. В результате было уничтожено все поголовье несушек (1,2 млн птиц), а также 600 тыс. яиц и 20 т кормов. Ущерб был оценен экспертами в 1 млрд руб. 11 февраля губернатор Воронежской области подписал указ о снятии режима карантина на предприятии.

В год птицефабрика производила более 300 млн яиц (ТМ «Ясенка», «От молодой курочки», «От бобра»). По данным Бричкиной, в том числе из-за ситуации на «Бобровском» стоимость яиц в регионе в оптовом звене выросла на 25%, а потребительские цены — на 31%. Как следует из данных Росстата, в Воронежской области к началу 2018 года десяток яиц в рознице стоил в среднем 70,18 руб. против 52,73 руб. годом ранее. Правда, к 11 марта розничные цены снизились на 15% до 59,86 руб.

По данным Росстата, в 2018 году производство куриных яиц в российских сельхозорганизациях не изменилось и составило 32,7 млрд штук. Из них 636 млн штук. было произведено в Воронежской области. В течение прошлого года яйца кур в целом по стране подорожали в рознице на 26%. В январе цены выросли еще на 1,1%, а в феврале — уменьшились на 5%.

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